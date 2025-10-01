Đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn nhờ sức trẻ, quyết thắng Nepal cả 2 trận

T RẺ HƠN, KHỎE HƠN NỮA

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển VN đã được trẻ hóa triệt để ở đợt tập trung tháng 10, khi HLV Kim Sang-sik triệu tập thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phi Hoàng, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Xuân Bắc (12) có lần đầu bước lên đội tuyển VN ẢNH: MINH TÚ

Trong đó, chỉ có Trung Kiên, Văn Khang và Thanh Nhàn từng khoác áo đội tuyển VN. Nhật Minh, Hiểu Minh, Phi Hoàng và Xuân Bắc đều là tân binh. Thậm chí, Hiểu Minh và Xuân Bắc mới chỉ đang có mùa giải đầu tiên chơi tại V-League. Tuy nhiên, với HLV Kim Sang-sik, bản lý lịch đẹp không quan trọng bằng nỗ lực. Giá trị của những cố gắng không ngừng nghỉ đã đưa những cầu thủ trẻ chỉ vài tháng trước còn "vô danh", nay đã là tuyển thủ quốc gia. Đó là thông điệp trực diện của thầy Kim: vé lên tuyển luôn dành cho người đủ kiên trì và lì lợm.

Đây không phải lần đầu HLV Kim Sang-sik trẻ hóa. Tháng 9.2024, chiến lược gia người Hàn Quốc từng gây bất ngờ khi xếp những tân binh trẻ như Nguyễn Văn Trường, Bùi Vĩ Hào ở trận giao hữu với Nga. "Họ là tương lai của bóng đá VN, nên tôi muốn bồi dưỡng và trao cơ hội", ông Kim chia sẻ.

Suốt 4 tháng cuối năm 2024, đội tuyển VN đã rộng vòng tay chào đón lứa trẻ. Tuy nhiên, chỉ Vĩ Hào và Văn Khang trụ lại danh sách đá chính AFF Cup 2024. HLV Kim Sang-sik muốn trao cơ hội cho người trẻ, nhưng ông cũng không muốn học trò bị "chín ép". Cầu thủ trẻ chỉ ra sân khi đã thực sự sẵn sàng cả về trình độ lẫn tâm lý.

Giờ là lúc lứa U.23 VN của ông Kim bắt đầu trưởng thành. Sau 7 trận đấu tại vòng loại U.23 châu Á 2026 và U.23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra những gương mặt triển vọng nhất ở cả 3 tuyến. Trung Kiên là "bức tường thép" với 5 trận sạch lưới, cùng nhiều pha cứu thua quan trọng. Hiểu Minh, Nhật Minh đã tạo nên khối phòng ngự chắc chắn, ăn ý nhờ khả năng đeo bám, đọc tình huống và tranh chấp ổn định. Phi Hoàng thực sự là làn gió mới ở cánh trái với những pha dâng lên tạt bóng hay căng ngang hiệu quả. Xuân Bắc trở thành phát hiện thú vị ở tuyến giữa, được ông Kim nhận xét có thể trở thành tiền vệ toàn năng. Còn với Thanh Nhàn, khả năng hoạt động miệt mài là điểm cộng để tiền đạo 22 tuổi cạnh tranh với đàn anh ở đội tuyển VN.

"Đội tuyển VN sẽ thêm sức cạnh tranh nhờ những gương mặt trẻ, đó là điều cần thiết", một tuyển thủ chia sẻ với Thanh Niên. HLV Kim Sang-sik sẽ nhào nặn đội tuyển VN "phiên bản mới" ngay từ hôm nay.

S Ự TRỞ LẠI ĐÁNG GIÁ

Tuy nhiên, đội tuyển VN không chỉ mạnh nhờ lứa trẻ. Tập thể trong tay thầy Kim còn đáng giá bởi kinh nghiệm của các cựu binh. Ở đợt tập trung này, màn tái xuất của thủ môn Đặng Văn Lâm là đáng chú ý nhất.

Lần gần nhất Văn Lâm bắt chính ở đội tuyển VN đã diễn ra cách đây hơn 1 năm, ở trận giao hữu với đội tuyển Nga (tháng 9.2024) trên sân Mỹ Đình. Sau đó, Văn Lâm không còn là ưu tiên của HLV Kim Sang-sik và trợ lý Lee Woon-jae. Ở AFF Cup 2024, thủ môn Nguyễn Đình Triệu là lựa chọn số một, còn Nguyễn Filip và Trung Kiên dự bị. Đến trận gần nhất gặp Malaysia, Nguyễn Filip bắt chính.

Trong suốt 11 trận bất bại của đội tuyển VN, Văn Lâm không hiện diện. Anh thầm lặng cống hiến cho CLB Ninh Bình ở hạng nhất. Để rồi, khi đội bóng cố đô trở lại V-League, tài năng Văn Lâm đã một lần nữa được nhìn nhận. Thủ môn sinh năm 1993 trở thành người hùng ở trận thắng 2-0 trước Nam Định với 4 pha cứu thua, rồi lại liên tục "bay lượn" giúp Ninh Bình lấy 1 điểm quý giá trên sân Hải Phòng. Lâm "Tây" đã cản tới 2 quả đối mặt của ngoại binh Hải Phòng, cùng hàng loạt pha ra vào, đọc tình huống chuẩn chỉ.

Dù có thể đôi chân vẫn là điểm yếu của Văn Lâm, nhưng với một thủ môn, cứu thua vẫn là ưu tiên số một. Mà đó lại là thứ Văn Lâm có thừa. Với "người khổng lồ" mang nửa dòng máu Nga trở lại, khung gỗ đội tuyển VN sẽ rất chắc chắn.

Đội tuyển VN sẽ đấu Nepal lượt đi vòng loại Asian Cup vào ngày 9.10 trên sân Gò Đậu và lượt về vào ngày 14.10 trên sân Thống Nhất.