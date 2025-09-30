Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam, kiên trì thuyết phục HLV Kim Sang-sik

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
30/09/2025 16:21 GMT+7

Đợt tập trung đầu tháng 10 tới sẽ đánh dấu sự trở lại của Đặng Văn Lâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau gần 1 năm vắng mặt.

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam, khát vọng kiên trì thuyết phục ông Kim - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam nhờ phong độ cao ở Ninh Bình FC

ảnh: Khả Hòa

Phong độ cao của Đặng Văn Lâm

Ngày 30.9, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung cho kỳ FIFA Days tháng 10, chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, Đặng Văn Lâm đã được triệu tập trong khi Nguyễn Filip và Đình Triệu vắng mặt.

Đó là sự trở lại đáng chú ý sau gần 1 năm Đặng Văn Lâm vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam, khi anh hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2024 nhưng sau đó rời đội phút chót vì chấn thương.

Kể từ đó, thủ thành sinh năm 1993 đã không được HLV Kim Sang-sik gọi tên trong 3 đợt tập trung FIFA Days trong năm 2025, với lý do chính là anh thi đấu ở giải hạng nhất nên không bảo đảm phong độ.

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam, khát vọng kiên trì thuyết phục ông Kim - Ảnh 2.

Văn Lâm trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Nga trên sân Mỹ Đình

ảnh: Minh Tú

Bản thân Lâm "Tây" cũng từng chia sẻ cùng Thanh Niên khát khao trở lại V-League: "Tôi và các cầu thủ Ninh Bình FC có cảm xúc rất đặc biệt khi trở lại V-League. Vẫn là bóng đá và các trận đấu, nhưng đó là thế giới hoàn toàn khác từ khâu chuẩn bị, sân bãi, đối thủ, CĐV…".

Điều quan trọng, người hùng AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã thuyết phục được HLV Kim Sang-sik bằng phong độ ấn tượng giúp Ninh Bình FC bay cao với 4 chiến thắng, 1 hòa và dẫn đầu V-League 2025 - 2026.

Phản xạ tuyệt vời, những pha đối mặt mạnh mẽ và hiệu quả cùng ra vào hợp lý trong bóng bổng, màn trình diễn của Văn Lâm đã được sự ghi nhận từ chính từ đối thủ, như HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hải Phòng), Vũ Hồng Việt (CLB Nam Định) trong khi thuyền trưởng Ninh Bình FC Gerard Albadalejo đơn giản thốt lên "tôi cho rằng mình may mắn được làm việc với thủ môn xuất sắc nhất Việt Nam".

Khát vọng cống hiến

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam, khát vọng kiên trì thuyết phục ông Kim - Ảnh 3.

Khát vọng và chuyên môn của Đặng Văn Lâm đã thuyết phục HLV Kim Sang-sik

ảnh: Ngọc Linh

Tập trung đội tuyển Việt Nam tại TP.HCM từ ngày 4.10 tới, Đặng Văn Lâm sẽ cạnh tranh cùng 2 đồng nghiệp trẻ đang lên là Trần Trung Kiên (HAGL, sinh năm 2003) và Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel, 2002).

Chắc chắn, sự cạnh tranh trong khung thành sẽ rất quyết liệt giữa những tài năng trẻ đang lên tay của bóng đá Việt Nam với đàn anh đáng tuổi…. chú mình - điều ông Kim luôn rất khuyến khích.

Xét rộng ra cả đội tuyển Việt Nam lúc này, khi những người bạn cùng lứa như Ngọc Hải, Hùng Dũng vắng mặt, Văn Lâm ở tuổi 32 là người "già" nhất đội tuyển Việt Nam, nhưng sẽ không đồng nghĩa với một suất mặc định bắt chính.

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam, khát vọng kiên trì thuyết phục ông Kim - Ảnh 4.

Văn Lâm luôn khát khao được cống hiến đội tuyển Việt Nam

ảnh: Ngọc Linh

Hơn ai hết, Đặng Văn Lâm hiểu rõ mình còn thiếu điều gì (ví dụ tiếp tục cải thiện khả năng chơi bóng bằng chân), cần phát huy điểm mạnh gì để thuyết phục HLV Kim Sang-sik hơn nữa trao cơ hội trở lại đội hình chính.

Từ một chàng trai "tuổi teen" rời Nga về với bóng đá Việt Nam, đi nhiều nơi vật lộn nhiều năm để thích ứng và khẳng định mình, điều giúp Văn Lâm trở được như hiện tại chính là sự chuyên nghiệp, kiên trì, khát vọng cống hiến và tinh thần không từ bỏ.

Hy vọng rằng ngọn lửa đó sẽ luôn được Đặng Văn Lâm nuôi dưỡng để có thể cùng với những Duy Mạnh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh trở thành trụ cột cho đội tuyển Việt Nam đang chứng kiến bước trẻ hóa, nhưng phải bảo đảm 2 chiến thắng thật thuyết phục trước Nepal để tiến sát tấm vé dự Asian Cup 2027.

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam, khát vọng kiên trì thuyết phục ông Kim - Ảnh 5.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam chia tay người hùng AFF Cup 2024, cơ hội cho dàn sao U.23

Đội tuyển Việt Nam chia tay người hùng AFF Cup 2024, cơ hội cho dàn sao U.23

HLV Kim Sang-sik đau đầu khi đội tuyển Việt Nam mất người hùng AFF Cup 2024 Châu Ngọc Quang đến hết vòng loại Asian Cup 2027, nhưng cũng sẽ là cơ hội cho dàn sao trẻ U.23 Việt Nam.

Giữa ồn ào của Malaysia, đội tuyển Việt Nam gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch?

Fox Sports chỉ trích FAM gian dối: 'Trận thắng Việt Nam của đội tuyển Malaysia có thể bị lật ngược'

Khám phá thêm chủ đề

Đặng Văn Lâm đội tuyển Việt Nam Kim Kim Sang-sik AFF Cup vòng loại asian cup Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận