Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam, kiên trì thuyết phục HLV Kim Sang-sik

Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam nhờ phong độ cao ở Ninh Bình FC ảnh: Khả Hòa

Phong độ cao của Đặng Văn Lâm

Ngày 30.9, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung cho kỳ FIFA Days tháng 10, chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, Đặng Văn Lâm đã được triệu tập trong khi Nguyễn Filip và Đình Triệu vắng mặt.

Đó là sự trở lại đáng chú ý sau gần 1 năm Đặng Văn Lâm vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam, khi anh hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2024 nhưng sau đó rời đội phút chót vì chấn thương.

Kể từ đó, thủ thành sinh năm 1993 đã không được HLV Kim Sang-sik gọi tên trong 3 đợt tập trung FIFA Days trong năm 2025, với lý do chính là anh thi đấu ở giải hạng nhất nên không bảo đảm phong độ.

Văn Lâm trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Nga trên sân Mỹ Đình ảnh: Minh Tú

Bản thân Lâm "Tây" cũng từng chia sẻ cùng Thanh Niên khát khao trở lại V-League: "Tôi và các cầu thủ Ninh Bình FC có cảm xúc rất đặc biệt khi trở lại V-League. Vẫn là bóng đá và các trận đấu, nhưng đó là thế giới hoàn toàn khác từ khâu chuẩn bị, sân bãi, đối thủ, CĐV…".

Điều quan trọng, người hùng AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã thuyết phục được HLV Kim Sang-sik bằng phong độ ấn tượng giúp Ninh Bình FC bay cao với 4 chiến thắng, 1 hòa và dẫn đầu V-League 2025 - 2026.

Phản xạ tuyệt vời, những pha đối mặt mạnh mẽ và hiệu quả cùng ra vào hợp lý trong bóng bổng, màn trình diễn của Văn Lâm đã được sự ghi nhận từ chính từ đối thủ, như HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hải Phòng), Vũ Hồng Việt (CLB Nam Định) trong khi thuyền trưởng Ninh Bình FC Gerard Albadalejo đơn giản thốt lên "tôi cho rằng mình may mắn được làm việc với thủ môn xuất sắc nhất Việt Nam".

Khát vọng cống hiến

Khát vọng và chuyên môn của Đặng Văn Lâm đã thuyết phục HLV Kim Sang-sik ảnh: Ngọc Linh

Tập trung đội tuyển Việt Nam tại TP.HCM từ ngày 4.10 tới, Đặng Văn Lâm sẽ cạnh tranh cùng 2 đồng nghiệp trẻ đang lên là Trần Trung Kiên (HAGL, sinh năm 2003) và Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel, 2002).

Chắc chắn, sự cạnh tranh trong khung thành sẽ rất quyết liệt giữa những tài năng trẻ đang lên tay của bóng đá Việt Nam với đàn anh đáng tuổi…. chú mình - điều ông Kim luôn rất khuyến khích.

Xét rộng ra cả đội tuyển Việt Nam lúc này, khi những người bạn cùng lứa như Ngọc Hải, Hùng Dũng vắng mặt, Văn Lâm ở tuổi 32 là người "già" nhất đội tuyển Việt Nam, nhưng sẽ không đồng nghĩa với một suất mặc định bắt chính.

Văn Lâm luôn khát khao được cống hiến đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Hơn ai hết, Đặng Văn Lâm hiểu rõ mình còn thiếu điều gì (ví dụ tiếp tục cải thiện khả năng chơi bóng bằng chân), cần phát huy điểm mạnh gì để thuyết phục HLV Kim Sang-sik hơn nữa trao cơ hội trở lại đội hình chính.

Từ một chàng trai "tuổi teen" rời Nga về với bóng đá Việt Nam, đi nhiều nơi vật lộn nhiều năm để thích ứng và khẳng định mình, điều giúp Văn Lâm trở được như hiện tại chính là sự chuyên nghiệp, kiên trì, khát vọng cống hiến và tinh thần không từ bỏ.

Hy vọng rằng ngọn lửa đó sẽ luôn được Đặng Văn Lâm nuôi dưỡng để có thể cùng với những Duy Mạnh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh trở thành trụ cột cho đội tuyển Việt Nam đang chứng kiến bước trẻ hóa, nhưng phải bảo đảm 2 chiến thắng thật thuyết phục trước Nepal để tiến sát tấm vé dự Asian Cup 2027.