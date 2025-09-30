Đội tuyển Việt Nam chia tay người hùng AFF Cup 2024, cơ hội cho dàn sao U.23

Ngọc Quang đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch AFF Cup 2024 ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam mất thêm người hùng AFF Cup 2024

Phút 15 trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Ninh Bình FC, tiền vệ Châu Ngọc Quang đã phải được y tế săn sóc để rời sân dù không bị va chạm mạnh. Kết quả chụp phim xác định tin xấu cho HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam khi người hùng AFF Cup 2024 bị đứt dây chằng chéo trước.

Dự kiến ngày 2.10, Ngọc Quang sẽ bay vào TP.HCM để mổ gối, trước khi tập phục hồi với chẩn đoán trở lại sân cỏ sau 6-8 tháng nữa, đồng nghĩa nghỉ hết V-League 2025 - 2026 cũng như vòng loại Asian Cup 2027.

Đây là mất mát rất lớn cho đội đầu bảng Ninh Bình FC cũng như đội tuyển Việt Nam. Riêng với HLV Kim Sang-sik, ông sẽ phải tìm phương án thay thế cho mẫu tiền vệ rất ưng ý góp công lớn trong đội hình vô địch AFF Cup 2024.

Ngọc Quan và Quang Hải trong màu áo đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Cũng nói thêm đến lúc này, người ta có thể liệt kê danh sách dài những người hùng AFF Cup 2024 vắng mặt dài hạn vì chấn thương nhu Xuân Son, Vĩ Hào, Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn, Nhật Tân, Thanh Bình… và bây giờ là Ngọc Quang.

Cơ hội cho dàn sao trẻ U.23 Việt Nam

Ngày 30.9, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam với khá nhiều gương mặt U.23 Việt Nam như Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Thanh Nhàn, Đình Bắc.

Trong đó, khoảng trống của vị trí tiền đạo phải Ngọc Quang để lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Quang Hải, Hai Long và Thanh Nhàn, Văn Khang và phần nào đó là Đình Bắc.

Văn Khang đang chơi ấn tượng ở vị trí tiền đạo phải ở Thể Công Viettel ảnh: Minh Tú

Cũng nói thêm trước đó Quang Hải đã bị đau nhưng sau đó vẫn đá 74 phút trong chiến thắng 2-0 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước CLB Nam Định nên vẫn được HLV Kim Sang-sik gọi lên để kiểm tra.

Ngược lại, Hai Long đang ở trạng thái tốt sau khi đá cả trận giúp CLB Hà Nội đánh bại CLB Thanh Hóa 2-1 để có chiến thắng đầu tiên của mùa giải V-League 2025 - 2026.

Sự cạnh tranh ở vị trí tiền vệ phải sẽ hết sức thú vị khi những Văn Khang, Thanh Nhàn và Đình Bắc đều đang thi đấu tốt ở CLB và rất khát khao thể hiện trong cơ hội quý giá tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đình Bắc sẽ là một cái tên ông Kim cần cân nhắc khi có thể chơi tốt và từng chơi ở mọi vị trí trên hàng công cho đội tuyển Việt Nam, nhưng gần đây chủ yếu đá vị trí tiền đạo lệch trái ở CLB CAHN và trung phong cắm ở U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sẽ thử nghiệm nhiều nhân tố U.23 Việt Nam ảnh: VFF

Trong khi đó cả Thanh Nhàn và Văn Khang đều đang đá chính trong vai trò tiền đạo phải ở CLB PVF-CAND và Thể Công Viettel tại V-League. Đặc biệt, Văn Khang còn là vua kiến tạo với 10 lần dọn cỗ thành bàn trên mọi đấu trường cho Thể Công Viettel ở mùa trước.

Sự vắng mặt của Châu Ngọc Quang - một trong những phát hiện của HLV Kim Sang-sik, là điều tiếc nuối, nhưng ngược lại đó cũng sẽ mở ra cơ hội để ông Kim tạo ra sự cạnh tranh mới ở vị trí tiền đạo cánh phải đội tuyển Việt Nam.