Dàn sao U.23 Việt Nam của PVF-CAND và HAGL hòa không bàn thắng: Khó cho đội phố núi

Hai sao trẻ U.23 Việt Nam Quang Kiệt kèm sát Thanh Nhàn trên sân PVF ảnh: Minh Tú

"Nội chiến" U.23 Việt Nam giữa PVF-CAND và HAGL

Trên sân PVF, cả 2 đội bóng PVF-CAND và HAGL đều tung ra đội hình có độ tuổi trung bình rất trẻ lần lượt 24,8 và 24,5 với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam đang được HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Được chơi ở sân nhà, HLV Thạch Bảo Khanh đón chào sự trở lại của ngôi sao quan trọng Mpande bên cạnh tiền vệ Antonino cùng chân sút Amarildo, trong khi HAGL chỉ sử dụng 2 ngoại binh là trung vệ Jairo và tiền vệ Maricel.

Đây có thể xem là trận đấu của sức trẻ, khi bên phía PVF-CAND có đến 7 cầu thủ sinh từ năm 2000 trở về sau, trong đó có các tuyển thủ U.23 Việt Nam Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Xuân Bắc cùng Bảo Long (sinh năm 2005).

Trận đấu giữa PVF-CAND và HAGL diễn ra giằng co ảnh: Minh Tú

Ở bên kia chiến tuyến, HAGL của HLV Lê Quang Trãi tiếp tục đặt niềm tin vào thủ thành Trung Kiên, trung vệ trẻ Quang Kiệt (2007) cùng những cái tên trong độ tuổi đá SEA Games như Văn Triệu (2003), Minh Tâm (2005).

Trước HAGL sử dụng hàng công gồm toàn nội binh gồm Đình Lâm, Minh Tâm và Hà, có thể thấy các cầu thủ đội chủ nhà PVF-CAND rất tự tin triển khai lối chơi tấn công từng giúp họ tạo ra trận hòa 2-2 rất hay với CLB Đà Nẵng ở vòng 4 LPBank V-League 2025 - 2026.

Trận hòa chặt chẽ

Tuy nhiên, sự chặt chẽ của đội khách đã khiến trận đấu tối 27.9 diễn ra theo hướng giằng co. Việc có số đông cầu thủ ở giữa sân khiến không gian cho các chân sút là rất ít, dẫn đến số cú dứt điểm trúng mục tiêu rất hiếm hoi của Công Đến, Xuân Bắc.

Thanh Nhàn tranh bóng quyết liệt với Du Học ảnh: Minh Tú

Cơ hội rõ nét đầu tiên của PVF-CAND đến ở phút 64, khi Thanh Nhàn thoát xuống cánh phải và bấm bóng vừa tầm, tiếc rằng quả đánh đầu của Samson đã đánh bại thủ môn Trung Kiên nhưng lại dội xà ngang ra ngoài.

Trong nửa sau hiệp 2, HLV Lê Quang Trãi đã rút toàn bộ 3 cầu thủ trên hàng công là Ryan Hà, Minh Tâm và Đình Lâm cùng hậu vệ Văn Triệu ra, tung vào sân đội trưởng Thanh Sơn và Phước Bảo, Duy Tâm cùng với Gia Huy, cầu thủ từng được gọi là "siêu nhân" tại Hàm Rồng một thời.

Trong những phút cuối cùng của trận đấu, PVF-CAND đã tạo ra những cơ hội khá đáng kể nhưng hàng thủ HAGL với Trung Kiên, Quang Kiệt đã chơi chắc chắn, lần lượt hóa giải thành công, khép lại trận đấu hòa 0-0 với chỉ 5 cú sút trúng khung thành của cả 2 đội.