AFC ra phán quyết với Malaysia ngay trước thềm trận đội tuyển Việt Nam gặp Nepal?

FAM chạy đua với thời gian

Trong bài thông báo về hình phạt dành cho FAM được đăng tải vào tối 26.9 (giờ Việt Nam), FIFA cho biết FAM có 10 ngày để kháng cáo. FAM cũng khẳng định họ hoàn toàn minh bạch, trong sạch trong khâu nhập tịch các cầu thủ và sẽ gửi đơn kháng cáo lên FIFA.

Hiện tại, hình phạt dành cho FAM là 350.000 CHF (đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ, tương đương 11 tỉ VND). 7 cầu thủ liên quan cũng phải nộp 2.000 CHF (hơn 66 triệu VND)/người. Đồng thời, 7 cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật được đưa ra. Sau 10 ngày, FIFA sẽ ra quyết định cuối cùng. Hình phạt có thể được giữ nguyên hoặc tăng nặng.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có thể bị xử thua 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal, thuộc vòng loại Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Động thái của AFC

FIFA không đưa ra phán quyết nào về kết quả các trận đấu của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 bởi đây là giải đấu thuộc quyền kiểm soát của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). AFC mới là đơn vị quyết định xử thua hoặc loại đội tuyển Malaysia khỏi giải. Hiện tại, AFC vẫn đang chờ đợi các phán quyết từ phía FIFA.

Từ vụ Malaysia bị phạt nặng, lật lại những lần AFC xử thua vì sai phạm cầu thủ

Rạng sáng 27.9 (giờ Việt Nam), ông Seri Windsor John, Tổng thư ký AFC, đã chia sẻ: "AFC đang chờ phán quyết đầy đủ và quyết định của Tòa án Bóng đá về tư cách cầu thủ".

Quan điểm của AFC là rất rõ ràng. Họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến các trận đấu sau khi FIFA "chốt" án phạt cho FAM cũng như đội tuyển Malaysia. Như vậy, mọi chuyện sẽ ngã ngũ sau ngày 6.10, ngay trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal (diễn ra lúc 19 giờ ngày 9.10).



