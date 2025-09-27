Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có thể được xử thắng Malaysia: Sẽ có sốt vé trận Nepal, giá thế nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
27/09/2025 10:35 GMT+7

Ban tổ chức (BTC) vừa thông báo kế hoạch phát hành vé cho hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra trong tháng 10 tới trên sân Bình Dương và sân Thống Nhất.

VFF công bố giá vé trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nepal trong trận lượt đi lúc 19 giờ 30 ngày 9.10.2025 trên sân Bình Dương. Năm ngày sau, vào lúc 19 giờ 30 ngày 14.10.2025, hai đội tiếp tục so tài trong trận lượt về trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Vé được phát hành với 2 mệnh giá là 200.000 đồng và 400.000 đồng.

Tối 26.9, FIFA đã cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) giả mạo giấy tờ và sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Theo đó, 7 cầu thủ không hợp lệ thi đấu trong trận đội tuyển Malaysia thắng Việt Nam 4-0. Với thực tế lúc này, khả năng cao đội tuyển Malaysia sẽ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 cả trận gặp Việt Nam và Nepal (trận này Malaysia thắng 2-0).

Như vậy, cục diện trên bảng xếp hạng sẽ thay đổi rất lớn, và đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Do đó, các trận đấu của thầy trò ông Kim Sang-sik trong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn. Vé 2 trận Việt Nam và Nepal có thể sẽ "đắt như tôm tươi".

Đội tuyển Việt Nam có thể được xử thắng Malaysia: Sẽ có sốt vé trận Nepal, giá thế nào?- Ảnh 1.

Vé trận Việt Nam và Nepal sắp được mở bán

ẢNH: VFF

BTC triển khai kênh bán vé trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU (tên gọi cũ là VinID) với hai đợt mở bán. Đợt 1 diễn ra từ 9 giờ ngày 29.9 đến 23 giờ 59 phút ngày 5.10, cho phép người hâm mộ mua đồng thời vé cả hai trận đấu. Đợt 2 kéo dài từ 0 giờ ngày 6.10 đến 23 giờ 59 phút ngày 7.10, áp dụng cho trận lượt về ngày 14.10. Người mua cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đăng ký, thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint. Vé sẽ được chuyển tận nơi qua dịch vụ VietnamPost từ ngày 3.10.2025. Trường hợp không phát được tại địa chỉ, khán giả có thể nhận trực tiếp tại bưu cục: trận lượt đi tại Bưu cục Thủ Dầu Một, 324 đại lộ Bình Dương (TP.HCM) trong ngày 9.10; trận lượt về tại Bưu cục Diên Hồng, 270 Bis Lý Thường Kiệt (quận 10 cũ, TP.HCM) trong ngày 14.10.

Ngoài hình thức online, BTC cũng tổ chức bán vé trực tiếp tại quầy ở sân Bình Dương và sân Thống Nhất, bắt đầu từ ngày 4.10.2025. Người hâm mộ được khuyến cáo tự bảo quản vé sau khi mua, đồng thời không mang theo các vật dụng nguy hiểm như pháo sáng, vật sắc nhọn, bình xịt hơi cay hay các chất cấm vào sân. Trường hợp vi phạm, BTC có quyền từ chối cho vào sân mà không hoàn trả tiền vé.

Với thông điệp "Cổ vũ văn minh – Không pháo sáng", BTC mong muốn khán giả đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong bầu không khí sôi động nhưng an toàn, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV trong hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

