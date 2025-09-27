Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CA TP.HCM và HLV Huỳnh Đức đã tăng tốc, sẵn sàng đua vô địch V-League

Thiếu Bá
Thiếu Bá
27/09/2025 00:05 GMT+7

Tiển đạo Nguyễn Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức và CLB Công an TP.HCM chưa từng đặt ra chỉ tiêu sẽ vô địch V-League 2025-2026. Tuy nhiên, họ bất ngờ bay cao sau những vòng đấu đã qua và liệu họ có quyết tâm thay đổi mục tiêu của mình ở phần còn lại của mùa giải?

HLV Lê Huỳnh Đức làm đổi thay CLB

Sau 5 trận đã thi đấu tại V-League 2025-2026, CLB Công an (CA) TP.HCM có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Họ giành tổng cộng 10 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình 2 điểm. Đây là vị trí rất tốt, giúp CLB CA TP.HCM có thể nghĩ đến việc cạnh tranh ngôi vô địch V-League mùa này, nếu như đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức quyết tâm đi đến cùng.

CLB CA TP.HCM và HLV Huỳnh Đức đã tăng tốc, sẵn sàng đua vô địch V-League - Ảnh 1.

Tiền đạo đội trưởng Tiến Linh đang thi đấu ổn định

Ảnh: CLB CA TP.HCM

Hồi đầu mùa, CLB CA TPHCM không đặt nặng chỉ tiêu vô địch. Có nhiều nguyên nhân cho việc đội bóng này khiêm tốn như trên. Thứ nhất, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ mới đến với đội không lâu, ông cần thời gian để làm quen với các cầu thủ, xây dựng lực lượng, xây dựng lối chơi phù hợp với dàn cầu thủ mà ông sở hữu.

Thứ nhì, khi đó CLB CA TP.HCM chưa tìm ra được các ngoại binh giỏi, để nâng chất đội hình. Thứ ba, đội cũng không muốn chịu áp lực quá lớn, nếu sớm đặt chỉ tiêu tranh chấp ngôi vô địch trước khi mùa giải khởi tranh, dễ bị các đối thủ mạnh tại V-League chú ý.

Tuy nhiên, sau những vòng đấu đã qua, mọi chuyện diễn ra theo hướng rất thuận lợi cho CLB CA TP.HCM. Hiện tại, họ đã tìm thấy ngoại binh rất chất lượng Raphael Schorr, người đã thể hiện rất tốt ở cả khả năng kiến tạo lẫn dứt điểm, hứa hẹn tạo nên sự ăn ý với tiền đạo đội trưởng Nguyễn Tiến Linh.

Về phía các trụ cột, những Tiến Linh, Endrick, thủ môn Patrik Lê Giang thi đấu ổn định, trở thành chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tâm lý cho các đồng đội xung quanh họ. Các cầu thủ thuộc CLB CA TP.HCM nói chung giờ đã hiểu và tin tưởng lối chơi được HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng, từ đó giúp họ áp dụng rất tốt lối chơi này vào các trận đấu của đội nhà.

CLB CA TP.HCM vẫn còn có thể mạnh hơn nữa

HLV Lê Huỳnh Đức cũng tỏ ra khá "mát tay" trong việc rèn luyện cho các cầu thủ trẻ. Một số gương mặt trẻ của CLB CA TP.HCM như Nguyễn Thái Quốc Cường (21 tuổi), Bùi Văn Bình (22 tuổi) có sự thể hiện nhiều hứa hẹn trong các trận đấu đã qua. 2 người này mỗi người ghi 1 bàn thắng khá đẹp ở trận gặp CLB Becamex TP.HCM cách đây ít ngày.

CLB CA TP.HCM và HLV Huỳnh Đức đã tăng tốc, sẵn sàng đua vô địch V-League - Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức (phải) "thổi hồn" vào trong lối chơi của CLB CA TP.HCM

Ảnh: CLB CA TP.HCM

Có thể CLB CA TP.HCM không có độ dày về lực lượng như các CLB Công an Hà Nội (CAHN) hay Ninh Bình, nhưng nếu đoàn quân đang được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức có đủ quyết tâm và vẫn thi đấu tốt từ nay đến giữa mùa giải, họ vẫn có thể bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Đồng thời, đặt trường hợp CLB CA TP.HCM quyết tâm theo đuổi đến cùng việc cạnh tranh vị trí cao nhất, các đội bóng mạnh như CLB CAHN, Hà Nội FC, Nam Định, Ninh Bình muốn thắng họ cũng không phải chuyện dễ. Nếu CLB CA TP.HCM thể hiện sự quyết tâm đó, đường đua ở nhóm đầu V-League 2025-2026 sẽ thêm kịch tính, sức hút và chất lượng của giải đấu sẽ tăng mạnh.

Vào 18 giờ hôm nay (27.9), CLB CA TP.HCM làm khách tại sân Vinh, gặp SLNA.

