CLB Ninh Bình bất ngờ bay cao ở V-League

P HẨM CHẤT NHÀ VÔ ĐỊCH

Sau 4 vòng đầu tiên ở V-League, CLB Ninh Bình giành trọn vẹn 12 điểm, đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất (ghi 12 bàn) và hàng thủ chắc chắn nhất (2 lần thủng lưới, bằng CLB Thể Công Viettel). CLB Ninh Bình đã đánh bại các đội bóng thuộc 3 dạng khác nhau là nhóm đua trụ hạng (CLB Đà Nẵng), nhóm tầm trung (CLB Hà Tĩnh và Thanh Hóa) và nhóm đua vô địch (CLB Nam Định). Với từng đối thủ khác nhau, CLB Ninh Bình lại thực hiện những tinh chỉnh chiến thuật, nhân sự khác nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

Hoàng Đức (trái) và các đồng đội đã đánh bại đương kim vô địch Nam Định. Đó là lời khẳng định tham vọng đanh thép của CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Để có thể làm được điều này, CLB Ninh Bình sở hữu một đội hình chất lượng đồng đều, với những ngôi sao ở cả 3 tuyến như thủ môn Văn Lâm, trung vệ Patrick Marcelino, tiền vệ Đức Chiến, Hoàng Đức, tiền đạo Gustavo Henrique… Quan trọng hơn, các cầu thủ này đều đang có phong độ ấn tượng. Văn Lâm vẫn duy trì sự chắc chắn trong khung gỗ, Patrick như một "hòn đá tảng", Đức Chiến - Hoàng Đức vẫn ăn ý, bùng nổ như thời còn cùng khoác áo CLB Thể Công Viettel. Trên hàng công, Gustavo đã có 4 bàn, đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới.

Tinh thần thi đấu cũng là một điểm cộng của CLB Ninh Bình. Ở trận gặp CLB Hà Tĩnh, họ bị dẫn trước rồi gỡ hòa, bị cầm chân cho đến gần hết trận. Tuy nhiên, 2 pha lập công của Quang Nho, Gia Hưng ở phút 89 và 90+3 đã giúp họ giành chiến thắng. Đến khi chạm trán CLB Đà Nẵng, họ tiếp tục có màn lội ngược dòng ấn tượng. Điều đó cho thấy CLB Ninh Bình không mất bình tĩnh, không vội vàng khi bị dẫn bàn, mà vẫn triển khai lối chơi mạch lạc, duy trì sức ép lớn để rồi có được thành quả xứng đáng.

Đội hình dày, có chiều sâu, cân bằng được tấn công và phòng ngự, các ngôi sao thay nhau tỏa sáng và có bản lĩnh trận mạc dày dạn, CLB Ninh Bình đang hội tụ nhiều phẩm chất của một nhà vô địch.

Ninh Bình và t HÀNH QUẢ XỨNG ĐÁNG

Ngay từ khi còn thi đấu ở giải hạng nhất mùa trước, CLB Ninh Bình đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho hành trình thi đấu ở V-League. Những bản hợp đồng "bom tấn" với Văn Lâm, Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Ngọc Long… đã thể hiện rõ ràng điều đó. Khi nắm chắc tấm vé thăng hạng trong tay, CLB Ninh Bình đã có những bước đi sớm trên thị trường chuyển nhượng. Vì thế, họ nhanh chóng sở hữu loạt ngôi sao được nhiều CLB săn đón như Đức Chiến (từ CLB Thể Công Viettel), Quang Nho, Bảo Toàn, Châu Ngọc Quang (từ HAGL).

Chiến lược mua ngoại binh của CLB Ninh Bình cũng rất khôn khéo. Họ chiêu mộ những nhân vật vừa cũ, vừa mới. Ba cầu thủ người Brazil là Janclesio, Gustavo, Geovane vốn có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League, hiểu bóng đá VN sẽ sắm vai cầu nối để giúp các đồng hương Marcelino, Daniel hòa nhập nhanh hơn tại môi trường mới. Có thể thấy rõ rằng những ngoại binh của CLB Ninh Bình đều đã bắt nhịp nhanh, chơi tốt tại V-League mùa này.

CLB Ninh Bình cũng đã cân nhắc kỹ càng trước khi ký hợp đồng với HLV Gerard Albadalejo. Đôi bên có nhiều cuộc thương thảo, trao đổi rất lâu để tìm ra tiếng nói chung rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Đến thời điểm này, HLV Albadalejo cho thấy lựa chọn của CLB là chính xác.

Những gì CLB Ninh Bình thể hiện cho thấy họ không phải là một tân binh đến V-League chỉ để trụ hạng. Với đội hình đồng đều, chiều sâu chất lượng và tinh thần thi đấu quả cảm, "Bầy dê núi" đang cho thấy họ có đủ khả năng để cạnh tranh sòng phẳng với các thế lực lớn. Họ không chỉ mang đến những chiến thắng, mà còn mang đến một luồng gió mới, một sự cạnh tranh khốc liệt, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu. Dù còn quá sớm để nói về việc chinh phục danh hiệu, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham vọng lớn, CLB Ninh Bình đang từng bước khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch thực sự.