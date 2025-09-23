Màn gặp gỡ cực thú vị với Xuân Son, Văn Lâm… xin vía khỏe mạnh cho con trai

Hình ảnh thú vị giữa cha con Văn Lâm và Xuân Son

Khép lại trận đấu giữa CLB Ninh Bình và Nam Định tại vòng 4 V-League 2025-2026 vào tối 22.9 tại sân Ninh Bình, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Nguyễn Xuân Son có dịp gặp mặt và trò chuyện cùng nhau.

Cả hai tuy chưa có dịp được sát cánh cùng nhau trên đội tuyển Việt Nam nhưng đã là cả Văn Lâm và Xuân Son chẳng còn lạ lẫm nhau trong suốt hơn 5 năm chơi bóng tại V-League.

Chuyện ba người đàn ông Ảnh: Cắt clip

Văn Lâm làm động tác xin vía cho con trai Ảnh: Cắt clip

Sau trận đấu tối 22.9, Nguyễn Xuân Son đã bồng bế cậu con trai kháu khỉnh nhà Văn Lâm. Thủ thành Việt kiều nói đùa với vợ rằng đùi của em bé nhà mình to, y chang chân của tiền đạo Xuân Son.

Anh thậm chí còn làm động tác vui vẻ, xin vía để con trai mạnh khỏe, sau này có thể nhanh nhẹn, mạnh mẽ và uy lực như màn thể hiện của chân sút sinh năm 1997 trên sân cỏ, trong màu áo Nam Định và đội tuyển Việt Nam.

Thủ thành Đặng Văn Lâm cũng khá ấn tượng bởi phần thân trên vạm vỡ, chắc khỏe của Xuân Son sau quá trình rèn luyện thể chất ở Brazil thời gian qua. Anh khá quan tâm đến vị chuyên gia thể lực tại xứ Samba, hỗ trợ cho chàng tiền đạo CLB Nam Định.

Em bé nhà Văn Lâm rất kháu khỉnh

Xuân Son cho biết vị chuyên gia thể lực hiện ở cùng mình tại Việt Nam. Anh cũng mở lời rằng nếu bất cứ khi nào rảnh rỗi, Văn Lâm có thể tới để tập luyện cùng mình dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực.

Văn Lâm đang thi đấu thành công cùng CLB Ninh Bình. Sau mùa giải hạng nhất bất bại và lên ngôi vô địch, Ninh Bình tiếp tục tạo dấu ấn ở V-League 2025-2026 khi giành 4 chiến thắng liên tiếp để vững vàng ngôi đầu bảng.

Chiến thắng 2-0 trước Nam Định cũng giúp cho Ninh Bình củng cố vị thế trong cuộc đua đầy tham vọng tới ngôi vương V-League. Đó là điều mà Văn Lâm cũng khát khao muốn chinh phục.

