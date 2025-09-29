FOX Sports chỉ trích FAM gian dối: 'Trận thắng Việt Nam của đội tuyển Malaysia có thể bị lật ngược'

Trung vệ Facundo Garces đã gỡ bỏ cờ Malaysia trên tiểu sử tài khoản mạng xã hội của mình ảnh: Ngọc Linh

Malaysia có khả năng bị xử thua

Trong bài viết với tiêu đề tô đậm "FIFA trừng phạt Malaysia vì đưa cầu thủ nước ngoài vào sân bằng giấy tờ giả", FOX Sports cho biết FIFA đã phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 438.000 USD (gần 12 tỉ đồng).

"Các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazábal Iraurgui, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo và Hector Alejandro Hevel Serrano đều sinh ra ở nước ngoài và góp mặt trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6. Chiến thắng đó có thể bị lật ngược", FOX Sports cho biết.

FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ

Án phạt FIFA áp dụng cho Malaysia ngày 26.9 là trường hợp đăng ký gian lận mới nhất trong bóng đá quốc tế - thường liên quan đến các cầu thủ đến từ Brazil - nhằm mục đích lợi dụng các quy định của FIFA cho phép một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài thay đổi tư cách quốc gia của họ.

Nỗi xấu hổ bóng đá Malaysia

Tiền vệ Hector, 1 trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch bị FIFA phạt, đã ra sân thi đấu trước đội tuyển Việt Nam và Nepal ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, Đông Timor đã bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2023 vì chọn cầu thủ sử dụng giấy khai sinh giả (những trận đấu đó cũng là vòng loại World Cup). Đội tuyển nam và nữ Guinea Xích Đạo đã bị phát hiện trong các trận đấu thuộc vòng loại Olympic 2012 và World Cup 2014.

"Vụ việc mới nhất này càng làm xấu hổ nền bóng đá Malaysia vì một trong những quan chức giàu kinh nghiệm nhất của họ lại là thành viên được bầu của Hội đồng FIFA", FOX Sports nhấn mạnh thêm.

FOX Sports cho biết khi FAM gửi yêu cầu về điều kiện tham gia cho FIFA "đã sử dụng tài liệu giả mạo để có thể đưa những cầu thủ trên vào sân", theo đánh giá của FIFA. Mỗi cầu thủ bị treo giò 12 tháng và bị phạt 2.510 USD (khoảng 66 triệu đồng).

Mới nhất, trung vệ Facundo Garces đang thi đấu cho CLB Alaves tại La Liga đã không ngần ngại gỡ bỏ cờ Malaysia trên tiểu sử tài khoản mạng xã hội của mình, thay bằng cờ Tây Ban Nha. Có vẻ như trung vệ đang lên chân này đã từ bỏ khả năng chơi bóng cho Harimau Malaya trong tương lai.



