Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

FOX Sports chỉ trích FAM gian dối: 'Trận thắng Việt Nam của đội tuyển Malaysia có thể bị lật ngược'

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
29/09/2025 17:41 GMT+7

Fox Sports khẳng định, kết quả Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam có thể bị lật ngược sau khi FIFA trừng phạt nước này vì nhập tịch cầu thủ bằng giấy tờ giả.

FOX Sports chỉ trích FAM gian dối: 'Trận thắng Việt Nam của đội tuyển Malaysia có thể bị lật ngược'- Ảnh 1.

Trung vệ Facundo Garces đã gỡ bỏ cờ Malaysia trên tiểu sử tài khoản mạng xã hội của mình

ảnh: Ngọc Linh

Malaysia có khả năng bị xử thua

Trong bài viết với tiêu đề tô đậm "FIFA trừng phạt Malaysia vì đưa cầu thủ nước ngoài vào sân bằng giấy tờ giả", FOX Sports cho biết FIFA đã phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 438.000 USD (gần 12 tỉ đồng).

"Các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazábal Iraurgui, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo và Hector Alejandro Hevel Serrano đều sinh ra ở nước ngoài và góp mặt trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6. Chiến thắng đó có thể bị lật ngược", FOX Sports cho biết.

FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ

Án phạt FIFA áp dụng cho Malaysia ngày 26.9 là trường hợp đăng ký gian lận mới nhất trong bóng đá quốc tế - thường liên quan đến các cầu thủ đến từ Brazil - nhằm mục đích lợi dụng các quy định của FIFA cho phép một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài thay đổi tư cách quốc gia của họ.

Nỗi xấu hổ bóng đá Malaysia

FOX Sports chỉ trích FAM gian dối: 'Trận thắng Việt Nam của đội tuyển Malaysia có thể bị lật ngược'- Ảnh 2.

Tiền vệ Hector, 1 trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch bị FIFA phạt, đã ra sân thi đấu trước đội tuyển Việt Nam và Nepal

ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, Đông Timor đã bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2023 vì chọn cầu thủ sử dụng giấy khai sinh giả (những trận đấu đó cũng là vòng loại World Cup). Đội tuyển nam và nữ Guinea Xích Đạo đã bị phát hiện trong các trận đấu thuộc vòng loại Olympic 2012 và World Cup 2014.

"Vụ việc mới nhất này càng làm xấu hổ nền bóng đá Malaysia vì một trong những quan chức giàu kinh nghiệm nhất của họ lại là thành viên được bầu của Hội đồng FIFA", FOX Sports nhấn mạnh thêm.

FOX Sports cho biết khi FAM gửi yêu cầu về điều kiện tham gia cho FIFA "đã sử dụng tài liệu giả mạo để có thể đưa những cầu thủ trên vào sân", theo đánh giá của FIFA. Mỗi cầu thủ bị treo giò 12 tháng và bị phạt 2.510 USD (khoảng 66 triệu đồng).

Mới nhất, trung vệ Facundo Garces đang thi đấu cho CLB Alaves tại La Liga đã không ngần ngại gỡ bỏ cờ Malaysia trên tiểu sử tài khoản mạng xã hội của mình, thay bằng cờ Tây Ban Nha. Có vẻ như trung vệ đang lên chân này đã từ bỏ khả năng chơi bóng cho Harimau Malaya trong tương lai.


Tin liên quan

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Đại chiến đua vô địch lẫn trụ hạng, sẽ có HLV ‘bay’ ghế!

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Đại chiến đua vô địch lẫn trụ hạng, sẽ có HLV ‘bay’ ghế!

Vòng 6 sẽ chứng kiến những trận đại chiến gay cấn của các đối thủ trực tiếp nằm ở 2 đầu bảng xếp hạng, có thể quyết định chiếc ghế của vài HLV đang ngồi trên lửa.

Nóng: FAM có dấu hiệu ‘bấn loạn’ còn sao nhập tịch gỡ cờ Malaysia trên hồ sơ, mọi chuyện rõ ràng?

Đội tuyển Việt Nam háo hức gặp Nepal, cơ hội vươn lên đầu bảng nếu AFC xử nghiêm Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

Đông Timor FIFA Facundo Tomás Garcés Việt Nam Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận