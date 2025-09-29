Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: FAM có dấu hiệu ‘bấn loạn’ còn sao nhập tịch gỡ cờ Malaysia trên hồ sơ, mọi chuyện rõ ràng?

Nam Nhi
Nam Nhi
29/09/2025 11:27 GMT+7

Nếu FAM còn loay hoay tìm cách đổ 'lỗi kỹ thuật' do nhân viên văn phòng dẫn đến án phạt của FIFA, thì trung vệ Facundo Garces còn đi xa hơn khi chủ động gỡ cờ Malaysia trong hồ sơ của mình.

Nóng: FAM có dấu hiệu ‘bấn loạn’ còn sao nhập tịch gỡ cờ Malaysia trên hồ sơ, mọi chuyện rõ ràng?- Ảnh 1.

Facundo Garces đã gỡ cờ Malaysia, dùng lại cờ Argentina trên hồ sơ của mình

ảnh: chụp màn hình


Sao nhập tịch gỡ cờ Malaysia

Việc FIFA áp dụng hình phạt đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch vì lý do gian dối, làm giả hồ sơ đang khiến dư luận dậy sóng. Giữa cơn bão chỉ trích, FAM đang tìm cách "thoát pressing" bằng cách đổ lỗi kỹ thuật do nhân viên văn phòng.

Nhưng có vẻ như trung vệ nhập tịch Facundo Garces không nghĩ thế, khi mới nhất đã xóa cờ Malaysia trong hồ sơ mạng xã hội X của mình, để lại cờ Argentina.

Cũng chính cầu thủ này 1 tháng trước đã thổi bùng nghi ngờ sau khi lỡ miệng khoe "ông cố" là người Malaysia, sau khi nhận chỉ trích mới hối hả đổ lỗi phiên dịch và sửa lại là "ông nội".

Nóng: FAM có dấu hiệu ‘bấn loạn’ còn sao nhập tịch gỡ cờ Malaysia trên hồ sơ, mọi chuyện rõ ràng?- Ảnh 2.

Facundo Garces (3) đá chính trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027

ảnh: Ngọc Linh

Thực tế, Facundo Garces có thể xem là tiêu biểu cho scandal lớn nhất trong vòng 31 năm của bóng đá Malaysia kể từ đại án dàn xếp tỷ số khiến hàng trăm người bị bắt và kéo lùi Harimau Malaya một thời gian dài.

Sự hối tiếc của Facundo Garces

Trước đó, trung vệ này đang có sự nghiệp thăng tiến như vũ bão khi khoác áo CLB Alaves tại La Liga từ CLB Arghentia Colon, được định giá 5 triệu euro trước khi đồng ý với FAM để nhập tịch Malaysia.

Mùa bóng này, Facundo Garces đã chơi 26 trận cho CLB Alaves mùa trước và 6 trận mùa này, nhưng đã bị đội bóng Tây Ban Nha loại khỏi danh sách đăng ký ở vòng 7 sau án phạt của FIFA.

Nóng: FAM có dấu hiệu ‘bấn loạn’ còn sao nhập tịch gỡ cờ Malaysia trên hồ sơ, mọi chuyện rõ ràng?- Ảnh 3.

Facundo Garces đã rút cờ Malaysia ra khỏi hồ sơ trên mạng xã hội của mình

ảnh: Ngọc Linh

Không biết Facundo Garces có cảm thấy hối tiếc không, nhưng việc "cắm cờ" Argentina trở lại khiến người hâm mộ trung lập tiếc nuối vì nếu không khoác áo Malaysia, trung vệ trẻ tài năng đang chơi rất lên chân này đã có thể có hy vọng cùng Messi thi đấu World Cup trong màu áo quê hương Argentina.

Biết đâu đấy sau khi nhận án phạt từ FIFA, trung vệ đang lên chân này sẽ không còn bị ghi vào hồ sơ việc thi đấu cho đội tuyển Malaysia, từ đó mơ được khoác áo màu xanh đen của Argentina. Tất nhiên, nếu anh vẫn giữ được đà thăng tiến phong độ ấn tượng như hiện tại.

Nhưng tất cả đó là những giả thuyết của tương lai, trong khi trước mắt sự nghiệp của Facundo Garces đang bị ảnh hưởng trầm trọng trước viễn cảnh bị cấm thi đấu chuyên nghiệp trong 12 tháng. Trong khi FAM vẫn đang cố gắng loay hoay chống chế với những lý do khiến rất nhiều người hâm mộ nghi ngờ.

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia Facundo Garces FAM FIFA án phạt La Liga đội tuyển Việt Nam
Xem thêm bình luận