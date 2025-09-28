Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Mới: FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ, lỗi của… nhân viên hành chính!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
28/09/2025 19:04 GMT+7

Theo thông báo mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận đã có 'lỗi kỹ thuật' trong quá trình làm thủ tục, hồ sơ nhập tịch Malaysia cho 7 cầu thủ.

Lúc 18 giờ 50 ngày 28.9 (giờ Việt Nam), FAM đăng thông báo xoay quanh vụ việc nhập tịch "lậu" cho 7 cầu thủ trên trang mạng xã hội chính thức. Thay mặt FAM, ông Noor Azman HJ Rahman, Tổng Thư ký FAM chia sẻ: "FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình và biện pháp pháp lý hiện hành. FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ cũ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp.


Mới: FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ, lỗi của… nhân viên hành chính! - Ảnh 1.

FAM chia sẻ thông tin mới bằng tiếng Malaysia

ẢNH: FAM

Mới: FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ, lỗi của… nhân viên hành chính! - Ảnh 2.

Facundo Garces, một trong 7 cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu trong trận gặp đội tuyển Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Theo New Straits Times, FAM chưa nộp đơn kháng cáo cho đến khi FIFA giải thích đầy đủ về hình phạt, và Tòa án Tư cách Cầu thủ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trước.

Bê bối án phạt bóng đá Malaysia: Hồ sơ bất thường, nhập tịch ‘siêu tốc’


Tin liên quan

Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đích thân bay sang trụ sở FIFA ở Thụy Sĩ để kháng cáo?

Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đích thân bay sang trụ sở FIFA ở Thụy Sĩ để kháng cáo?

LĐBĐ Malaysia (FAM) bắt đầu hành trình kháng cáo sau khi bị FIFA đặt lệnh trừng phạt vì cáo buộc nộp tài liệu giả mạo để nhập tịch Malaysia cho 7 cầu thủ.

Bất thường trong hồ sơ nhập tịch Malaysia của 7 cầu thủ, dẫn đến án phạt nặng từ FIFA

Trung vệ nhập tịch Malaysia bị đội La Liga xóa tên: Đáng lẽ đã có thể sát cánh cùng Messi

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FAM FIFA
