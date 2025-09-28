Mới: FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ, lỗi của… nhân viên hành chính!

Lúc 18 giờ 50 ngày 28.9 (giờ Việt Nam), FAM đăng thông báo xoay quanh vụ việc nhập tịch "lậu" cho 7 cầu thủ trên trang mạng xã hội chính thức. Thay mặt FAM, ông Noor Azman HJ Rahman, Tổng Thư ký FAM chia sẻ: "FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình và biện pháp pháp lý hiện hành. FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ cũ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp.





FAM chia sẻ thông tin mới bằng tiếng Malaysia ẢNH: FAM

Facundo Garces, một trong 7 cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu trong trận gặp đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Theo New Straits Times, FAM chưa nộp đơn kháng cáo cho đến khi FIFA giải thích đầy đủ về hình phạt, và Tòa án Tư cách Cầu thủ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trước.

