Trung vệ nhập tịch Malaysia bị đội La Liga xóa tên: Đáng lẽ đã có thể sát cánh cùng Messi

Trung vệ Malaysia nhận cái kết nghiệt ngã

Trung vệ Facundo Garces là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thi đấu ở trận thắng đội tuyển Việt Nam (4-0) vào ngày 10.6. Garces và 6 cầu thủ này vừa bị FIFA thông báo phạt tiền và treo giò 12 tháng, do không đủ điều kiện thi đấu trận này, nhưng vẫn ra sân thi đấu.

Cụ thể, FIFA kết luận Malaysia đã "giả mạo giấy tờ" để sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu. Bên cạnh nguy cơ cao đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam, các cầu thủ cũng chịu án phạt nghiêm khắc.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 vì giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

Hiện, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA. Nếu không được, FAM có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Tuy nhiên, khả năng thành công của Malaysia không cao. Bởi khi ra án phạt nặng vì tội giả mạo giấy tờ, FIFA đã có đầy đủ bằng chứng trong tay, sau quá trình điều tra kỹ lưỡng về thủ tục nhập tịch, giấy tờ tùy thân của các cầu thủ "ngoại quốc" của Malaysia.

Luật FIFA cũng quy định rất chặt chẽ về vấn đề sử dụng cầu thủ gốc gác nước ngoài hoặc nhập tịch, để tránh việc các đội tuyển quốc gia nhập tịch tràn lan.

Trong trường hợp FAM kháng cáo thất bại, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở 2 trận đầu vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, Facundo Garces và 6 cầu thủ nhập tịch với giấy tờ giả mạo cũng bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng, ở cả cấp đội tuyển quốc gia lẫn CLB.

Garces trong màu áo Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Mới đây, CLB Deportivo Alaves đã thông báo xóa tên Garces khỏi danh sách đăng ký. Đội bóng Tây Ban Nha sẽ chờ phán quyết cuối cùng để có động thái tiếp theo. Trước khi FIFA ra án phạt 1 ngày, Garces vẫn đá chính và chơi đủ 90 phút cho Alaves ở La Liga.

Tiếc cho một tài năng

Trung vệ Facundo Garces là trụ cột của Alaves với 6 trận đá chính mùa này, giúp đội bóng nhỏ bé bất ngờ đứng ở nửa trên bảng xếp hạng. Cầu thủ sinh năm 1999 ngày càng chơi lên chân và được đánh giá có tiềm năng lên đội tuyển Argentina.

Trong bối cảnh Argentina hiện tại chỉ còn Christian Romero (Tottenham) đáng tin tưởng ở hàng thủ, cơ hội cho những trung vệ như Garces có thể khoác áo Argentina, sát cánh cùng Lionel Messi là tương đối sáng sủa, nếu anh duy trì phong độ cao tại Alaves.

Dù vậy, Garces chọn khoác áo Malaysia. Với cáo buộc được Malaysia làm giả giấy tờ từ FIFA, Garces nhiều khả năng bị treo giò 1 năm, không còn cơ hội đá cho bất cứ đội tuyển nào (Malaysia hay Argentina) và gián đoạn sự nghiệp. Anh có nguy cơ bị Alaves cắt hợp đồng.

Ở trận thua 0-1 của Alaves trước Real Mallorca đêm qua (27.9), Garces không còn xuất hiện nữa.