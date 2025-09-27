Đội tuyển Việt Nam giành vé đến Asian Cup ngay trong năm 2025, nếu Malaysia bị điều này…

Malaysia kháng cáo, AFC và đội tuyển Việt Nam cùng chờ

Như Báo Thanh Niên đưa tin, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố án phạt nặng dành cho đội tuyển Malaysia vì tội giả mạo giấy tờ, sử dụng cầu thủ không hợp lệ tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cụ thể, FIFA nêu rõ: 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu cho Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng đã ra sân gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam có ưu thế lớn ẢNH: NGỌC LINH

Trong đó, Hector Hevel đã đá trận gặp Malaysia thắng Nepal (2-0), trong khi cả 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ đều góp mặt ở trận Malaysia thắng Việt Nam (4-0).

Hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ có 10 ngày, tính từ hôm qua (26.9) đến hết ngày 6.10 để kháng cáo lên Ủy ban Khiếu nại FIFA, AFC, rồi CAS (Tòa án thể thao quốc tế). Tuy nhiên, với phán quyết FIFA đưa ra dựa trên bằng chứng đã xác nhận về chuyện làm giả giấy tờ, cơ hội để Malaysia lật ngược thế cờ không nhiều.

Từ vụ Malaysia bị phạt nặng, lật lại những lần AFC xử thua vì sai phạm cầu thủ

Trong trường hợp Malaysia kháng cáo bất thành, AFC sẽ nhóm họp và chốt phương án xử thua đội tuyển có biệt danh "Mãnh hổ" ở các trận gặp Việt Nam và Nepal. Đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi đầu với 6 điểm (hiệu số +8), Lào và Nepal cùng có 3 điểm, Malaysia đứng cuối bảng với 0 điểm (hiệu số -6).

Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ cần đánh bại Nepal ở 2 trận đấu vào ngày 9.10 (sân Bình Dương) và 14.10 (sân Thống Nhất), sau đó thắng tiếp Lào trong chuyến làm khách vào ngày 18.11 là chắc chắn đoạt vé đến Asian Cup 2027, bất chấp trận tái đấu Malaysia vào tháng 3.2026 kết thúc với tỷ số nào.

Đội tuyển Việt Nam có thể đoạt vé đi Asian Cup trước ngày tái đấu Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Đây là mục tiêu trong tầm tay thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bởi lẽ, cả Nepal (hạng 176) và Lào (hạng 185) đều kém xa đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã thắng Lào với tỷ số 5-0.

Quyết đoạt vé đi tiếp

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam từng có chuỗi 11 trận bất bại, trước khi thua Malaysia 0-4 ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu AFC xử thua Malaysia 0-3, đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ có chuỗi 12 trận bất bại, đồng thời có thể kéo dài ra nếu tiếp tục có kết quả tốt trước Lào và Nepal trong năm nay.

Dù vậy, bên cạnh chờ đợi phán quyết của FIFA và AFC dành cho Malaysia, đội tuyển Việt Nam vẫn cần tập trung vào nhiệm vụ chính: thi đấu tốt, giành 9 điểm trong 3 trận đấu với Nepal (2 trận) và Lào, hạn chế sai lầm và xây dựng lối chơi gắn kết hơn.

Học trò HLV Kim Sang-sik cần làm tốt điều kiện cần, đó là thắng hết các trận còn lại. Trong khi đó, điều kiện đủ vẫn nằm ngoài tầm tay bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam từng 3 lần đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup, lần lượt vào các năm 2007, 2019 và 2023. Trong đó, năm 2007, đội tham gia với tư cách đồng chủ nhà. Năm 2019, đội có vé do vượt qua vòng loại cuối cùng (ở bảng đấu có Jordan, Afghanistan và Campuchia). Còn năm 2023, suất dự được trao do đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam từng lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 và 2019. Kể từ năm 2019 đến nay, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam luôn là đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup.