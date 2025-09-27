Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL chiến đấu để sinh tồn

Cơ hội để HAGL thoát hiểm

Mùa trước, HAGL từng khiến cả V-League bất ngờ khi toàn thắng Quảng Nam (4-0) và SLNA (2-0) để leo lên ngôi đầu. Đến hết vòng 5, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi vẫn ung dung trong nhóm đầu với 5 trận bất bại (thắng 2, hòa 3), thắp lên hy vọng có vị trí khởi sắc lần đầu tiên sau 4 năm chờ đợi. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt ở sân chơi cao nhất bóng đá VN đã chôn vùi giấc mộng của HAGL. Đội bóng phố núi chật vật trụ hạng đến những vòng cuối.

Mùa này, khi hàng loạt trụ cột như Minh Vương, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Lý Đức, Quang Nho… chia tay sân Pleiku, HAGL như "ngọn nến trước gió": mong manh, nhạt nhòa và dễ bị đánh bại. Sau 3 trận, Du Học cùng đồng đội có 2 con số không là 0 bàn thắng, 0 chiến thắng; vỏn vẹn 1 điểm cùng vị trí cuối bảng. HAGL còn 1 trận đá bù, nhưng với đối thủ CLB Công an Hà Nội, rất khó để tin thầy trò HLV Lê Quang Trãi có điểm số.

HAGL (trái) tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ẢNH: VPF

Dù vậy, tình cảnh đua trụ hạng đã nằm trong dự tính của ban huấn luyện HAGL, bởi quá nửa số mùa giải đã qua, đội bóng phố núi luôn phải chiến đấu sinh tồn. Khởi đầu kém có lẽ cũng không khiến HAGL bất ngờ, khi 15 trong số 26 cầu thủ dưới quyền HLV Lê Quang Trãi đang ở độ U.23, thậm chí có những gương mặt như Trung Thắng, Minh Tâm, Môi Sê (cùng sinh năm 2005) chỉ mới chạm ngưỡng 20, hay Gia Bảo mới 17 tuổi. Với nhân sự non trẻ, HAGL khó tránh tình cảnh ngợp ở V-League. Lứa Công Phượng, Xuân Trường cũng lên V-League ở tuổi 20, cách đây tròn 10 năm, rồi trải qua 5 mùa giải liên tục phải lao đao đua trụ hạng.

Nhưng nói vậy không có nghĩa HAGL buông xuôi. Bởi như đã đề cập, HAGL đã quen cảnh đua trụ hạng và có đủ kinh nghiệm sinh tồn. Một trong những yếu tố đã giúp HAGL thoát hiểm nhiều năm qua là đội chủ sân Pleiku luôn thắng trận cần phải thắng, trước những đối thủ đồng cân đồng lạng. Cửa ải PVF-CAND trong trận đấu lúc 18 giờ hôm nay tại PVF là ví dụ. PVF-CAND cũng là đội bóng non trẻ, với lần đầu đá V-League. Dù được bổ sung nhiều nhân tố kinh nghiệm như Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Samson, nhưng đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh chưa thể vào guồng. PVF-CAND vẫn là tập thể giàu khát vọng. Tuy nhiên, điểm yếu kinh nghiệm của đội bóng này có thể bị HAGL khoan phá, nếu đội bóng phố núi chuẩn bị kỹ càng. HAGL cần đá máu lửa, quyết liệt và điềm tĩnh như trận hòa 0-0 với CLB Hà Nội.

Đang trong cơn khủng hoảng với 4 trận thua liên tục, Becamex TP.HCM (hạng 10) phải làm khách trên sân Hòa Xuân của CLB Đà Nẵng (hạng 12) lúc 18 giờ ngày 27.9. Thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức phải thắng để xua đi chuỗi ngày đen tối, nhưng với đội hình sứt mẻ và tinh thần sa sút, Becamex TP.HCM khó vượt qua ải Hòa Xuân vốn đi dễ khó về. Đặc biệt khi đặt lên bàn cân, CLB Đà Nẵng vẫn ổn định và gắn kết hơn.

Ở trận còn lại diễn ra lúc 18 giờ, SLNA (hạng 9) tiếp đón CLB Công an TP.HCM (hạng 3) trên sân Vinh. SLNA đã thắng Nam Định tại đây, nhưng chiến thắng này giống ánh sáng le lói nhất thời hơn là đẳng cấp thực thụ. CLB Công an TP.HCM vẫn mạnh mẽ và dạn dày hơn, đủ sức ra về với 3 điểm trọn vẹn.

CLB Hà Nội ngày trở lại

Trên sân nhà Hàng Đẫy tối 26.9, CLB Hà Nội khởi đầu thảm họa ở trận tiếp đón Thanh Hóa khi nhận bàn thua ngay phút thứ 2. Sai lầm của Duy Mạnh với cú phá bóng hụt đã dẫn lối cho Rimario sút xa uy lực, mở tỷ số cho đội khách. Trong suốt hiệp 1, CLB Hà Nội cũng đá dưới cơ (cầm bóng 40%), bị CLB Thanh Hóa dồn ép liên tục.

Tuy nhiên, bản lĩnh đã giúp CLB Hà Nội ngược dòng, với những cú sút uy lực của Daniel Passira (phút 48) và Luiz Fernando (phút 58). Điểm nhấn trong hiệp 2 của CLB Hà Nội là các học trò HLV Yusuke Adachi đã kiểm soát trận đấu tốt, tìm lại những pha ban bật nhuần nhuyễn từng tạo nên thương hiệu Hà Nội tại sân chơi V-League. Trong khi CLB Thanh Hóa xuống sức do phải pressing quyết liệt ở 45 phút đầu, thì CLB Hà Nội càng đá càng tự tin.

3 điểm trước đội khách Thanh Hóa giúp CLB Hà Nội có 5 điểm sau 5 trận, tạm vươn lên hạng 8.