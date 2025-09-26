Đụng độ tân binh V-League, HAGL sắp thoát đáy?

Mùa giải 2025 - 2026 mới ở giai đoạn khởi đầu, nhưng cuộc đua trụ hạng đã sớm nóng lên. HAGL rơi vào nhóm cuối bảng không chỉ vì kém may mắn mà còn bởi nhiều vấn đề nội tại. Đội bóng phố núi chưa ghi nổi bàn thắng nào sau 3 trận, một con số báo động về hiệu quả tấn công. Bên cạnh đó, việc thi đấu ít hơn 1 trận sau 4 vòng so với các đội bóng khác khiến HAGL rơi xuống đứng ở đáy bảng xếp hạng.

HAGL gặp PVF-CAND lúc 18 giờ ngày 27.9

Cơ hội thoát khỏi vị trí cuối bảng của HAGL nằm ở vòng đấu tới, khi đối thủ của họ là PVF-CAND, tân binh của V-League mùa này. Đội bóng trẻ này sở hữu nền tảng đào tạo tốt, nhưng khi bước lên sân chơi đỉnh cao, họ vẫn bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng. Đây là điều mà HAGL cần tận dụng, đặc biệt là khi các chân sút phố núi có thể khai thông được bàn thắng đầu tiên của mùa giải.

Về cục diện trên bảng xếp hạng, hai đội bóng đang xếp ngay phía trên HAGL là CLB Thanh Hóa (2 điểm) và CLB Đà Nẵng (2 điểm) lại phải đối đầu những thử thách khó nhằn. CLB Thanh Hóa hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp CLB Hà Nội (2 điểm, hạng 11), đội bóng dù sa sút so với chính họ trước đây nhưng vẫn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, kinh nghiệm dày dạn. Cơ hội có điểm của CLB Thanh Hóa là không nhiều, khi đội bóng này cũng đang chưa ổn ở giai đoạn đầu mùa giải. Tương tự, CLB Đà Nẵng phải làm khách trước đội bóng được đánh giá cao hơn là CLB Becamex TP.HCM (3 điểm, hạng 10).

HAGL đứng trước cơ hội thoát đáy bảng ở vòng 5 ẢNH: KHẢ HÒA

Một chiến thắng ở vòng 5 sẽ giúp HAGL nhiều khả năng thoát khỏi đáy bảng, đồng thời còn tạo cú hích tinh thần quan trọng cho chặng đường sắp tới. Một khi HAGL tìm lại cảm giác ghi bàn, họ hoàn toàn có thể trở lại là chính mình, nhất là khi trong tay vẫn còn những cầu thủ trẻ khát khao thể hiện.

Ở góc độ chuyên môn, bài toán lớn nhất của HLV Lê Quang Trãi vẫn nằm ở khâu tấn công. Trong khi đó, hàng thủ cũng phải được tổ chức kỷ luật hơn để tránh những bàn thua đáng tiếc. Đối đầu PVF-CAND, điều quan trọng với HAGL không chỉ là giành 3 điểm mà còn phải cho thấy một diện mạo khởi sắc, để thắp lại niềm tin nơi người hâm mộ phố núi.

Bảng xếp hạng V-League trước vòng 5 ẢNH: VPF

Vòng 5 vì thế mang tính chất bản lề với HAGL. Nếu có thể vượt qua PVF-CAND, HAGL sẽ thoát đáy bảng, đồng thời tạo bước ngoặt tâm lý để bước vào những trận đấu kế tiếp với sự tự tin cao hơn. Ngược lại, nếu tiếp tục sa lầy, HAGL sẽ đối diện với áp lực cực lớn. V-League 2025 - 2026 vẫn còn dài, và không một đội bóng nào muốn bị gắn mác "ứng viên xuống hạng" quá sớm. Chính vì vậy, trận gặp PVF-CAND là cơ hội, là phép thử quyết định bản lĩnh và khát vọng trở lại của HAGL.