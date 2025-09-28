Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đích thân bay sang trụ sở FIFA ở Thụy Sĩ để kháng cáo

Tờ Star Online đưa tin, Chủ tịch danh dự của FAM, Tan Sri Hamidin Mohd Amin, đồng thời là thành viên Hội đồng FIFA, dự kiến sẽ đến trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 28.9 để kháng cáo.

Hôm 26.9, FIFA đã ra án phạt dành 350.000 CHF (tương đương 11,5 tỉ VND) do hành vi làm giả mạo giấy tờ. Đồng thời, 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel bị phạt 2.000 CHF/người (tương đương 66 triệu VND) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm.

Ông Hamidin nỗ lực cứu vớt bóng đá Malaysia ẢNH: THE STAR

Theo quy định của FIFA, FAM có 10 ngày để kháng cáo. Sau đó, FIFA sẽ ra án phạt cuối cùng về vụ việc này. Tiếp theo, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa trên những phán quyết của FIFA để định đoạt "số phận" của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Malaysia có thể bị hủy kết quả các trận đấu sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định và xử thua 0-3. Nếu nặng hơn, họ có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, cấm thi đấu ở các giải thuộc hệ thống AFC trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, mọi chuyện sẽ ngã ngũ sau ngày 6.10 và FAM chỉ còn 8 này để kháng cáo.

Sau khi FIFA ra án phạt, các CLB bao gồm Deportivo Alaves (của Garces), America de Cali (của Holgado), Unionistas de Salamanca (của Palmero) và Velez Sarsfield (của Machuca) đã xác nhận các cầu thủ của họ sẽ vẫn bị cấm thi đấu cho đến khi kết quả kháng cáo được công bố.