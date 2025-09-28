Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đích thân bay sang trụ sở FIFA ở Thụy Sĩ để kháng cáo

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
28/09/2025 15:32 GMT+7

LĐBĐ Malaysia (FAM) bắt đầu hành trình kháng cáo sau khi bị FIFA đặt lệnh trừng phạt vì cáo buộc nộp tài liệu giả mạo để nhập tịch Malaysia cho 7 cầu thủ.

Tờ Star Online đưa tin, Chủ tịch danh dự của FAM, Tan Sri Hamidin Mohd Amin, đồng thời là thành viên Hội đồng FIFA, dự kiến sẽ đến trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 28.9 để kháng cáo.

Hôm 26.9, FIFA đã ra án phạt dành 350.000 CHF (tương đương 11,5 tỉ VND) do hành vi làm giả mạo giấy tờ. Đồng thời, 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel bị phạt 2.000 CHF/người (tương đương 66 triệu VND) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm.

Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đích thân bay sang trụ sở FIFA ở Thụy Sĩ để kháng cáo- Ảnh 1.

Ông Hamidin nỗ lực cứu vớt bóng đá Malaysia

ẢNH: THE STAR

Theo quy định của FIFA, FAM có 10 ngày để kháng cáo. Sau đó, FIFA sẽ ra án phạt cuối cùng về vụ việc này. Tiếp theo, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa trên những phán quyết của FIFA để định đoạt "số phận" của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Malaysia có thể bị hủy kết quả các trận đấu sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định và xử thua 0-3. Nếu nặng hơn, họ có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, cấm thi đấu ở các giải thuộc hệ thống AFC trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, mọi chuyện sẽ ngã ngũ sau ngày 6.10 và FAM chỉ còn 8 này để kháng cáo.

Bê bối án phạt bóng đá Malaysia: Hồ sơ bất thường, nhập tịch ‘siêu tốc’

Sau khi FIFA ra án phạt, các CLB bao gồm Deportivo Alaves (của Garces), America de Cali (của Holgado), Unionistas de Salamanca (của Palmero) và Velez Sarsfield (của Machuca) đã xác nhận các cầu thủ của họ sẽ vẫn bị cấm thi đấu cho đến khi kết quả kháng cáo được công bố.

Tin liên quan

Alaves tạm gạch tên trung vệ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm, lập tức thua ngay tại La Liga

Alaves tạm gạch tên trung vệ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm, lập tức thua ngay tại La Liga

Khi không có sự phục vụ của trụ cột hàng thủ, Facundo Garces, người nhận lệnh 'cấm vận' 1 năm từ FIFA, Alaves đã phải nhận thất bại trước Mallorca ở vòng 7 La Liga 2025-2026.

Bất thường trong hồ sơ nhập tịch Malaysia của 7 cầu thủ, dẫn đến án phạt nặng từ FIFA

Trung vệ nhập tịch Malaysia bị đội La Liga xóa tên: Đáng lẽ đã có thể sát cánh cùng Messi

Khám phá thêm chủ đề

FIFA FAM Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận