Alaves tạm gạch tên trung vệ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm, lập tức thua ngay tại La Liga

Trận thua bất ngờ của Alaves

Trước trận đấu này, CLB Alaves đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng La Liga với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trong khi đó, Mallorca thuộc nhóm "cầm đèn đỏ" với 2 trận hòa và 4 trận thua. Vì thế, Alaves là đội được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc kết thúc, Alaves lại ra về trắng tay. Họ kiểm soát bóng vượt trội (62%), nhưng cũng để đối thủ phản công rất nhiều, tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Số pha dứt điểm của Mallorca và Alaves cũng cân bằng: 12-12. Tuy nhiên, Mallorca là đội tận dụng tốt hơn, giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của tuyển thủ Nhật Bản Takuma Asano.

Rõ ràng, việc Facundo vắng mặt đã ảnh hưởng nhiều đến khâu phòng ngự của Alaves. Trung vệ nhập tịch Malaysia là trụ cột của đội bóng này, đã đá chính cả 6 trận từ đầu mùa. Với việc án phạt dành cho cầu thủ này kéo dài đến 1 năm, đội bóng La Liga sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian sắp tới.

Alaves thua ngay trận đầu tiên Facundo vắng mặt ẢNH: ALAVES

Đoạn thông báo của Alaves về án phạt mà FIFA dành cho Facundo ẢNH: ALAVES

Facundo đá chính trong trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil ẢNH: NGỌC LINH

Alaves nói gì về phán quyết của FIFA và Facundo?

Tối 26.9 (giờ Việt Nam), FIFA thông báo về hình phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trên trang chủ. Ủy ban Kỷ luật FIFA khẳng định FAM đã gian lận trong quá trình nhập quốc tịch Malaysia cho 7 cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel. Điều này vi phạm điều 22 của Bộ luật Kỷ luật của FIFA (FIFA Disciplinary Code - FDC).

Ủy ban Kỷ luật của FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ, tương đương 11 tỷ VND). 7 cầu thủ nêu trên cũng phải nộp 2.000 CHF (hơn 66 triệu VND)/người. Đồng thời, 7 cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật được đưa ra.

Đến ngày 28.9, Alaves cũng lên tiếng về vấn đề này bằng một đoạn thông báo trên trang chủ, có nội dung cụ thể như sau: "Alaves đã nhận được thông báo chính thức về án phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA dành cho Facundo Garces, như một phần của các quyết định được FIFA công bố rộng rãi. Theo đó, Fancundo Garces không có tên trong đội hình tham dự trận đấu với Mallorca. Alaves muốn nhấn mạnh sự tôn trọng của mình đối với quyền được coi là vô tội của cầu thủ. Chúng tôi hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt".



