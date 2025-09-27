Hàng thủ thủng lưới 3 bàn choáng váng, Bruno đá hỏng phạt đền: M.U lại thua ‘sốc’

Ở vòng đấu trước, M.U đã tận dụng triệt để tình huống Robert Sanchez bị đuổi khỏi sân sớm để đánh bại Chelsea 2-1. Chiến thắng như liều doping tinh thần, giúp M.U tạm vượt qua giai đoạn khởi đầu tệ nhất Ngoại hạng Anh (giành 4 điểm sau 4 vòng đầu). Dù sự tiêu cực vẫn còn ám ảnh M.U, nhưng họ giờ đã ngang bằng điểm số với Man City, xếp trên Newcastle, Nottingham Forest và Aston Villa - những đội tham dự cúp châu Âu mùa này. Chính vì thế, làm khách đến sân Gtech Community của Brentford, M.U có sự tự tin rất cao và HLV Ruben Amorim tuyên bố mục tiêu của đội không gì ngoài việc giành 3 điểm.

Tuy nhiên, chỉ sau 20 phút hiệp 1, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã phải ôm đầu, tỏ ra “sốc” ngoài đường biên khi M.U thi đấu lép vế so với đội chủ nhà. Không những chơi tệ ở mặt trận tấn công, ở hàng thủ M.U còn để lộ nhiều khoảng trống, bị Brentford dẫn trước đến 2-0. Bàn thắng đầu tiên của Brentford được ghi ở phút thứ 8 khi Igor Thiago thoát xuống, tung cú đá không cho thủ thành Altay Bayındır bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Đến phút 20, Igor Thiago tiếp tục tận dụng sự lúng túng của hàng thủ M.U, lần thứ 2 điền tên lên bảng tỷ số.

Igor Thiago (phải) ghi cú đúp vào lưới M.U chỉ sau 20 phút ẢNH: REUTERS

M.U (áo đen) bế tắc trên sân, HLV Ruben Amorim vẫn không có chiến thuật nào để thay đổi ẢNH: REUTERS

Liên tiếp nhận 2 đòn đau, M.U vẫn không thể lên nổi bóng. Thậm chí, nếu không có tài năng của thủ thành Altay Bayındır với nhiều tình huống cản phá xuất sắc M.U còn để thua thêm trong hiệp 1. Phải rất may mắn, “Quỷ đỏ” mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau 3 cú sút liên tiếp của Benjamin Šeško. Đáng chú ý, kể từ khi chuyển đến khoác áo M.U, đây mới là lần đầu tiên tiền đạo người Slovenia lập công.

Sau giờ nghỉ, M.U phần nào lấy lại được thế trận, tấn công tốt hơn. Đội khách cầm bóng khoảng 60%, thực hiện đến 15 cú sút - gấp 5 lần những gì họ làm được ở hiệp 1. Tuy nhiên, độ chính xác trong những cú sút của M.U không cao, dễ dàng bị hàng thủ Brentford cũng như thủ thành Caoimhin Kelleher cản phá.

Nửa cuối hiệp 2, HLV Ruben Amorim chơi tất tay, tung tất cả những tiền đạo M.U có vào sân. Phút 76, M.U có cơ hội gỡ hòa khi Bryan Mbeumo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Dù vậy, trên chấm phạt đền, Bruno Fernandes lại khiến CĐV M.U thất vọng khi không thể thắng được thủ thành Caoimhin Kelleher. Không những vậy, phút 90+5, Mathias Jensen còn khiến trận thua của M.U trở nên nặng nề hơn khi dứt điểm trái phá, ghi bàn thứ 3 cho Brentford.

M.U lại bại trận dù được đánh giá cao hơn đối thủ ẢNH: REUTERS

Bại trận 1-3 trước Brentford, M.U lại quay về với cơn khủng hoảng khi chỉ có 7 điểm sau 6 trận. Nửa đỏ thành Manchester tạm đứng thứ 12 và thậm chí có thể rớt xuống vị trí thấp hơn khi vòng đấu thứ 6 khép lại. Về phần HLV Ruben Amorim, ông tiếp tục hứng chịu nhiều chỉ trích và đứng trước nguy cơ bị sa thải.