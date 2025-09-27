Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nóng: Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Giang Lao
Giang Lao
27/09/2025 13:32 GMT+7

Theo chuyên gia pháp lý Zamri Ibrahim, những người trong Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch dẫn đến án phạt của FIFA, có thể đối mặt với án tù, tiền phạt và hình phạt về thể xác.

Vụ bê bối của FAM là tội hình sự theo luật Malaysia

Theo New Straits Times, chuyên gia Zamri Ibrahim, là người có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm pháp lý, bao gồm cả luật hình sự, chia sẻ với Timesport rằng, làm giả giấy tờgian lận không chỉ đơn thuần là vi phạm quy định mà còn là hành vi phạm tội theo bộ luật Hình sự của Malaysia.

Nóng: Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?- Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia chao đảo và khủng hoảng dữ dội với án phạt 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ngày 26.9, FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) đã công bố án phạt cực nặng với FAM vì làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch với số tiền 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng). Các cầu thủ với mỗi người cũng bị phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng), và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định. FAM và các cầu thủ này hiện có 10 ngày kháng cáo để thay đổi án phạt.

Từ vụ Malaysia bị phạt nặng, lật lại những lần AFC xử thua vì sai phạm cầu thủ

"Về mặt pháp lý, khi chúng ta đề cập đến việc làm giả và gian lận, đây hoàn toàn là hành vi phạm tội. Nó liên quan đến việc ai đó đạt được điều gì đó thông qua sự lừa dối", ông Zamri Ibrahim, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Perlis (một bang của Malaysia), cho biết.

Ông Zamri Ibrahim cũng cho biết, các hành vi phạm tội này có thể thuộc Điều 420 của bộ luật Hình sự Malaysia, bao gồm gian lận và quy định hình phạt từ 1 đến 10 năm tù giam, phạt roi và phạt tiền, cũng như Điều 468, quy định về tội làm giả để gian lận, với mức án tối đa là 7 năm tù giam và phạt tiền.

"Những người này cần phải chịu trách nhiệm (những người của FAM liên quan vụ bị cáo buộc làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch). Thật đáng xấu hổ cho đất nước nếu những hành vi như vậy bị chứng minh là đã xảy ra", ông Zamri Ibrahim nhấn mạnh và cũng cho rằng, để luật pháp có hiệu lực, trước tiên phải nộp các báo cáo cho cảnh sát.

"Một khi bạn nộp báo cáo, yếu tố hình sự sẽ được kích hoạt và nó sẽ khởi động luật pháp. Các cuộc điều tra sau đó sẽ xác định ai thực sự đã phạm tội, một người hay nhiều người", ông Zamri Ibrahim bày tỏ. 

Qua đó, cho thấy rất có khả năng những bên liên quan có thể đệ đơn kiện FAM, do đã làm bóng đá Malaysia rơi vào tình thế bi đát và để lại hình ảnh rất xấu trong cộng đồng bóng đá thế giới và khu vực.

Cũng theo New Straits Times, trong khi FIFA đã có hành động chống lại FAM và 7 cầu thủ nhập tịch (gồm Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces và Joao Figueiredo). Ông Zamri Ibrahim cho biết thêm, các quy trình pháp lý trong nước vẫn có thể được áp dụng nếu chính quyền quyết định điều tra. 

"Đây là một vụ việc rất có trọng lượng. Không nên bỏ qua", ông Zamri Ibrahim khẳng định.

