Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bóng đá Malaysia đi về đâu sau án phạt nhập tịch lậu?

Giang Lao
Giang Lao
27/09/2025 16:39 GMT+7

Án phạt của FIFA như là cú đấm 'knockout' nền bóng đá Malaysia, sau nhiều tháng rơi vào chao đảo và biến động, kể từ khi danh sách các cầu thủ nhập tịch được công bố trước trận gặp đội tuyển VN tại vòng loại Asian Cup 2027.

Mong manh giữa vinh quang và vực thẳm

Trận thắng vang dội của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển VN với tỷ số 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6 trên sân Bukit Jalil, đã mang đến nhiều tâm lý trái chiều cho giới CĐV nước này. Với những người lạc quan, bất kể sự nghi ngờ về nguồn gốc thật sự của các cầu thủ nhập tịch, họ cho rằng, nếu hợp lệ ít nhất về mặt giấy tờ, thì số cầu thủ này cũng đã giúp đội tuyển Malaysia lớn mạnh và nay có thể nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn, như dự Asian Cup 2027 và hướng đến World Cup 2030.

Một viễn cảnh đầy tốt đẹp được vẽ ra, và thậm chí Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khi đó còn dự định tiếp tục thực hiện mạnh hơn chính sách nhập tịch "nóng", như họ đã làm thời gian qua.

Bóng đá Malaysia đi về đâu sau án phạt nhập tịch lậu?- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu

ẢNH: NGỌC LINH

Thế nhưng, câu hỏi liệu các cầu thủ nhập tịch thực sự có gốc gác Malaysia hay không, vẫn luôn cứ lởn vởn. Đó chính là vực thẳm, mà nếu mọi sự ngờ vực bị vỡ ra, khi FIFA điều tra từ một bên liên quan tố giác để làm sáng tỏ mọi chuyện. Sự thật đã diễn ra đúng như vậy, FIFA đã điều tra và chính thức công bố án phạt thật nặng (vào ngày 26.9) với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch được xác định đã làm giả giấy tờ. Họ đều góp mặt ở trận thắng đội tuyển VN.

Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Hóa ra, đây là một sự gian lận khủng khiếp. "Tủi hổ" và "nhục nhã" là những từ mà báo chí Malaysia phải mô tả sau khi FIFA công bố án phạt với bóng đá nước này. Trên hết, đã không còn điều gì để có thể nói thêm. Nhà báo T.Avineshwaran của The Star đau đớn bày tỏ: "Thành thật mà nói, tôi thấy đau lòng. Tôi muốn đập vỡ cái gì đó. Nếu sự xuyên tạc và làm giả hồ sơ này là sự thật, như FIFA đã công bố, hình ảnh của đất nước Malaysia đã bị hoen ố. Tôi yêu bóng đá Malaysia, nhưng chuyện này thì…".

Bóng đá Malaysia đi về đâu sau án phạt nhập tịch lậu?- Ảnh 2.

Có thể một cuộc cải tổ toàn diện bóng đá Malaysia từ thượng tầng sẽ diễn ra trong sớm muộn

ẢNH: NGỌC LINH

Đây là điều mà nhiều người hâm mộ Malaysia đã bày tỏ sự lo ngại từ trước, báo chí nước này cũng đã đặt nhiều vấn đề và cảnh báo sự trung thực trong bóng đá phải được đặt lên hàng đầu. Mọi gian lận và thiếu trung thực, sớm muộn cũng bị sáng tỏ trước ánh sáng. Khi đó, sẽ không thể trách cứ được ai, chính bóng đá Malaysia phải nhận mọi hậu quả. Nhưng người hâm mộ bóng đá Malaysia có đáng phải nhận sự trừng phạt như vậy hay không? Hoàn toàn không, đó là sai lầm quá lớn từ những người điều hành bóng đá nước này.

Có lẽ, một cuộc cải tổ toàn diện bóng đá Malaysia từ thượng tầng sẽ diễn ra trong sớm muộn thời gian tới đây.

Hệ lụy đến các CLB liên quan và cầu thủ phải trả giá đắt

Trong 7 cầu thủ nhập tịch được FIFA xác nhận FAM đã làm giả hồ sơ để được thi đấu cho đội tuyển Malaysia, có 2 cầu thủ gốc Argentina đang thi đấu cho các CLB hàng đầu ở giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) và Colombia, lần lượt là hậu vệ Facundo Garces (CLB Alaves) và tiền đạo Rodrigo Holgado (America de Cali), ngay lập tức họ đã bị các CLB chủ quản đình chỉ thi đấu vì án phạt có hiệu lực từ ngày 26.9. Có khả năng, nếu FAM kháng án bất thành, các cầu thủ này cũng sẽ bị các đội bóng chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, vì họ bị cấm thi đấu lên đến 12 tháng.

Bóng đá Malaysia đi về đâu sau án phạt nhập tịch lậu?- Ảnh 3.

Hậu vệ Facundo Garces đang thi đấu cho CLB Alaves

ẢNH: NGỌC LINH

CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia cũng bị ảnh hưởng cực nặng, khi có đến 3 cầu thủ trong số này dính án phạt từ FIFA. Đó là các cầu thủ mà CLB này mới chiêu mộ hồi kỳ chuyển nhượng mùa hè, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trong khi 2 cầu thủ còn lại Gabriel Palmero đang thi đấu theo diện cho mượn ở CLB CD Tenerife (Tây Ban Nha) và Imanol Machuca (Velez Sarsfield, Argentina), cũng rơi vào tình thế tương tự.

Đây là tình thế mà các cầu thủ này phải trả giá, sau khi họ chấp nhận việc nhập tịch từ FAM và hiện phải chờ các phán quyết cuối cùng từ FIFA và các cơ quan liên quan.

Tin liên quan

Nóng: Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Nóng: Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Theo chuyên gia pháp lý Zamri Ibrahim, những người trong Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch dẫn đến án phạt của FIFA, có thể đối mặt với án tù, tiền phạt và hình phạt về thể xác.

Nhà báo Malaysia bức xúc: FAM đã có thể tránh được cú sốc nếu không cố tình ém nhẹm

‘Một bên không xác định’ đã tố giác Malaysia nhập tịch lậu lên FIFA

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá Malaysia nhập tịch lậu án phạt nhập tịch lậu FIFA FIFA phạt bóng đá Malaysia Đội tuyển Malaysia Liên đoàn Bóng đá Malaysia FAM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận