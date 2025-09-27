Bóng đá Malaysia đi về đâu sau án phạt nhập tịch lậu?

Mong manh giữa vinh quang và vực thẳm

Trận thắng vang dội của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển VN với tỷ số 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6 trên sân Bukit Jalil, đã mang đến nhiều tâm lý trái chiều cho giới CĐV nước này. Với những người lạc quan, bất kể sự nghi ngờ về nguồn gốc thật sự của các cầu thủ nhập tịch, họ cho rằng, nếu hợp lệ ít nhất về mặt giấy tờ, thì số cầu thủ này cũng đã giúp đội tuyển Malaysia lớn mạnh và nay có thể nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn, như dự Asian Cup 2027 và hướng đến World Cup 2030.

Một viễn cảnh đầy tốt đẹp được vẽ ra, và thậm chí Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khi đó còn dự định tiếp tục thực hiện mạnh hơn chính sách nhập tịch "nóng", như họ đã làm thời gian qua.

Đội tuyển Malaysia sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu ẢNH: NGỌC LINH

Thế nhưng, câu hỏi liệu các cầu thủ nhập tịch thực sự có gốc gác Malaysia hay không, vẫn luôn cứ lởn vởn. Đó chính là vực thẳm, mà nếu mọi sự ngờ vực bị vỡ ra, khi FIFA điều tra từ một bên liên quan tố giác để làm sáng tỏ mọi chuyện. Sự thật đã diễn ra đúng như vậy, FIFA đã điều tra và chính thức công bố án phạt thật nặng (vào ngày 26.9) với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch được xác định đã làm giả giấy tờ. Họ đều góp mặt ở trận thắng đội tuyển VN.

Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Hóa ra, đây là một sự gian lận khủng khiếp. "Tủi hổ" và "nhục nhã" là những từ mà báo chí Malaysia phải mô tả sau khi FIFA công bố án phạt với bóng đá nước này. Trên hết, đã không còn điều gì để có thể nói thêm. Nhà báo T.Avineshwaran của The Star đau đớn bày tỏ: "Thành thật mà nói, tôi thấy đau lòng. Tôi muốn đập vỡ cái gì đó. Nếu sự xuyên tạc và làm giả hồ sơ này là sự thật, như FIFA đã công bố, hình ảnh của đất nước Malaysia đã bị hoen ố. Tôi yêu bóng đá Malaysia, nhưng chuyện này thì…".

Có thể một cuộc cải tổ toàn diện bóng đá Malaysia từ thượng tầng sẽ diễn ra trong sớm muộn ẢNH: NGỌC LINH

Đây là điều mà nhiều người hâm mộ Malaysia đã bày tỏ sự lo ngại từ trước, báo chí nước này cũng đã đặt nhiều vấn đề và cảnh báo sự trung thực trong bóng đá phải được đặt lên hàng đầu. Mọi gian lận và thiếu trung thực, sớm muộn cũng bị sáng tỏ trước ánh sáng. Khi đó, sẽ không thể trách cứ được ai, chính bóng đá Malaysia phải nhận mọi hậu quả. Nhưng người hâm mộ bóng đá Malaysia có đáng phải nhận sự trừng phạt như vậy hay không? Hoàn toàn không, đó là sai lầm quá lớn từ những người điều hành bóng đá nước này.

Có lẽ, một cuộc cải tổ toàn diện bóng đá Malaysia từ thượng tầng sẽ diễn ra trong sớm muộn thời gian tới đây.

Hệ lụy đến các CLB liên quan và cầu thủ phải trả giá đắt

Trong 7 cầu thủ nhập tịch được FIFA xác nhận FAM đã làm giả hồ sơ để được thi đấu cho đội tuyển Malaysia, có 2 cầu thủ gốc Argentina đang thi đấu cho các CLB hàng đầu ở giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) và Colombia, lần lượt là hậu vệ Facundo Garces (CLB Alaves) và tiền đạo Rodrigo Holgado (America de Cali), ngay lập tức họ đã bị các CLB chủ quản đình chỉ thi đấu vì án phạt có hiệu lực từ ngày 26.9. Có khả năng, nếu FAM kháng án bất thành, các cầu thủ này cũng sẽ bị các đội bóng chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, vì họ bị cấm thi đấu lên đến 12 tháng.

Hậu vệ Facundo Garces đang thi đấu cho CLB Alaves ẢNH: NGỌC LINH

CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia cũng bị ảnh hưởng cực nặng, khi có đến 3 cầu thủ trong số này dính án phạt từ FIFA. Đó là các cầu thủ mà CLB này mới chiêu mộ hồi kỳ chuyển nhượng mùa hè, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trong khi 2 cầu thủ còn lại Gabriel Palmero đang thi đấu theo diện cho mượn ở CLB CD Tenerife (Tây Ban Nha) và Imanol Machuca (Velez Sarsfield, Argentina), cũng rơi vào tình thế tương tự.

Đây là tình thế mà các cầu thủ này phải trả giá, sau khi họ chấp nhận việc nhập tịch từ FAM và hiện phải chờ các phán quyết cuối cùng từ FIFA và các cơ quan liên quan.