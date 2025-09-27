Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhận định Brentford vs Man Utd: Cuộc chiến của những kẻ khát điểm

Thanh Niên Online
Thanh Niên Online
27/09/2025 10:44 GMT+7

Nhận định trận đấu Brentford vs Man Utd tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Cả hai đội đều đang gặp khó khăn, nhưng liệu Brentford có thể tận dụng lợi thế sân nhà để tiếp tục gây khó dễ cho Quỷ đỏ?

Khi áp lực trở thành động lực của Brentford và Man Utd

BrentfordManchester United bước vào trận đấu này với những câu chuyện riêng đầy kịch tính. Đội chủ nhà Brentford, dưới sự dẫn dắt của HLV Keith Andrews, đang chật vật ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Man Utd của Ruben Amorim cũng không khá hơn khi đứng thứ 11, với phong độ sân khách đáng báo động.

Brentford đã từng khiến Man Utd ôm hận tại Gtech Community Stadium với chiến thắng 4-3 đầy cảm xúc vào tháng 5 vừa qua. Nhưng liệu họ có thể tái hiện kỳ tích đó khi hàng thủ đang là điểm yếu chí mạng, với 10 bàn thua sau 5 trận?

Quỷ đỏ và nỗi ám ảnh sân khách

Man Utd đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng trên sân khách tại Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 5). Đây là chuỗi phong độ tệ nhất của họ kể từ năm 2019. Dù vừa giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea, nhưng sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề lớn.

Nhận định Brentford vs Man Utd: Cuộc chiến của những kẻ khát điểm - Ảnh 1.

Man Utd (áo đỏ) đang trải qua 7 trận không thắng trên sân khách

ẢNH: REUTERS

Ruben Amorim, người đang chịu áp lực lớn, sẽ phải đối mặt với bài toán chiến thuật khi thiếu vắng Casemiro (treo giò) và Lisandro Martinez (chấn thương). Tuy nhiên, sự trở lại của Diogo Dalot và phong độ cao của Bruno Fernandes có thể là chìa khóa giúp Man Utd tìm lại sự tự tin.

Brentford: Lợi thế sân nhà và bài toán hàng thủ

Brentford có thể tự hào về thành tích sân nhà khi chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất tại Gtech Community Stadium. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đang là vấn đề lớn khi để thủng lưới trung bình 2 bàn/trận.

Kevin Schade, người đã lập cú đúp trong chiến thắng trước Man Utd mùa trước, tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà. Với tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén, Schade có thể khai thác những khoảng trống mà hàng thủ Man Utd để lại.

Điểm nóng: Cuộc chiến tuyến giữa

Trận đấu này sẽ được định đoạt ở khu vực giữa sân, nơi Bruno Fernandes và Manuel Ugarte của Man Utd đối đầu với Jordan Henderson và Yehor Yarmolyuk của Brentford. Fernandes, với 8 đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự đối phương mùa này, sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho Brentford.

Nhận định Brentford vs Man Utd: Cuộc chiến của những kẻ khát điểm - Ảnh 2.

Brentford đang rất "khát" chiến thắng

ẢNH: REUTERS

Ngược lại, Brentford cần tận dụng khả năng pressing và sự cơ động của tuyến giữa để ngăn chặn nhịp độ tấn công của Man Utd.

Dự đoán: Kịch bản khó lường

Dựa trên phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu, đây hứa hẹn là một trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng. Brentford có lợi thế sân nhà, nhưng sự vượt trội về chất lượng đội hình của Man Utd có thể giúp họ giành điểm.

Dự đoán tỷ số: Brentford 2-2 Man Utd

Đội hình dự kiến:

Brentford (3-5-2): Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Lewis-Potter, Damsgaard; Schade, Thiago.

Man Utd (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Trận đấu: Brenford vs Man Utd

Thời gian: 27.9.2025, 18:30 (giờ Việt Nam)

Địa điểm: Gtech Community Stadium

Hãy cùng chờ đợi xem liệu Brentford có thể tiếp tục là "khắc tinh" của Man Utd hay không, hay Quỷ đỏ sẽ phá dớp sân khách để trở lại cuộc đua tốp đầu.

