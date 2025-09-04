Kỷ lục chuyển nhượng mới ở Ngoại hạng Anh

Kỷ lục về doanh số chuyển nhượng mùa hè ở giải Ngoại hạng Anh (2,5 tỉ bảng vào năm 2023) đã bị xô ngã khi "cửa sổ mùa hè" 2025 đóng lại, với 3,1 tỉ bảng.

Trong mùa hè này, doanh số chuyển nhượng của giải Ngoại hạng Anh cao hơn tổng doanh số chuyển nhượng của 4 giải VĐQG giàu mạnh nhất châu Âu (Bundesliga của Đức, Serie A của Ý, La Liga của Tây Ban Nha và Ligue 1 của Pháp).

Đội mới thăng hạng tại Anh là Sunderland chi tiền chuyển nhượng gấp gần 4 lần so với nhà vô địch châu Âu PSG ẢNH: REUTERS

Nhà vô địch Champions League PSG (Pháp) chi 103 triệu bảng để tăng cường 3 cầu thủ mới là Illia Zabarnyi, Lucas Chevalier, Renato Marin. Trong khi đó, đội mới thăng hạng tại Anh là Sunderland chi ra tới 192 triệu bảng để mua về 11 cầu thủ, đồng thời thu về 51 triệu bảng tiền bán cầu thủ, nghĩa là họ chỉ tốn 141 triệu bảng trong mùa chuyển nhượng này. Con số tương ứng bên phía PSG là 37 triệu bảng (PSG bán 6 cầu thủ, thu về 66 triệu bảng).

Giống như Sunderland, một đội vừa thăng hạng khác tại Anh là Leeds United cũng mua sắm mạnh hơn PSG (và rất nhiều CLB nổi tiếng khác ở ngoài giải Ngoại hạng). Leeds tăng cường các hảo thủ đến từ AC Milan, Lyon, Lille, Hoffenheim. Còn các tân binh của Sunderland thì đến từ Ajax, AS Roma, PSG, Leverkusen, Atletico Madrid... "Nguồn cung" gồm toàn những CLB danh tiếng. Cứ thế, tài năng bóng đá từ khắp châu Âu dần hội tụ về giải Ngoại hạng Anh - mà hai ví dụ vừa nêu chỉ là các đội vừa thăng hạng.

Thế còn hàng ngũ "đại gia"? Liverpool liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng trong mùa hè này. Vừa mua được Florian Wirtz với giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử CLB (khởi điểm 100 triệu bảng), đội bóng của HLV Arne Slot lại tăng cường Alexander Isak ở ngày chuyển nhượng cuối cùng, với giá kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh (125 triệu bảng). Bản hợp đồng lớn thứ 3 trong mùa chuyển nhượng này tại giải Ngoại hạng cũng thuộc về Liverpool (Hugo Ekitike, 69 triệu bảng).

Liverpool chi đến 416 triệu bảng để mua sắm ngôi sao mới. Nhưng đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng cũng đã thu về 190 triệu bảng. Sự hợp lý trong cách chi tiêu ở những mùa trước là nguyên nhân khác giúp Liverpool mạnh tay "rải tiền" trên thị trường chuyển nhượng mà không lo bị phạt vì quy định công bằng tài chính.

Vòng xoay cầu thủ ở khắp các đội còn lại thuộc giải Ngoại hạng nhìn chung đều là như vậy: mua nhiều, nhưng bán cũng nhiều. Khác biệt nằm ở chỗ: lực lượng của đa số đội bóng trở nên hợp lý hơn, phù hợp hơn với quan điểm chuyên môn của HLV. Tất cả dẫn đến tình trạng các đội nhìn chung là mạnh hẳn lên, ít ra là về lý thuyết. Trong bóng đá đỉnh cao, chuyển nhượng là một nghệ thuật, chứ không chỉ là khả năng chi tiền để mua hảo thủ.

Trong nhiều trường hợp, thay người nghĩa là thay cả lối chơi. Bóng đá Anh năm nay sẽ rất khác biệt, đáng xem hơn những năm trước vì chi tiết này.