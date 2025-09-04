Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Kỷ lục chuyển nhượng mới ở Ngoại hạng Anh

Kinh Thi
Kinh Thi
04/09/2025 03:59 GMT+7

Đội mới thăng hạng ở Anh mua sắm mạnh hơn nhà vô địch Champions League. Giải Ngoại hạng Anh mua sắm mạnh hơn tất cả các giải đấu khác cộng lại.

Kỷ lục về doanh số chuyển nhượng mùa hè ở giải Ngoại hạng Anh (2,5 tỉ bảng vào năm 2023) đã bị xô ngã khi "cửa sổ mùa hè" 2025 đóng lại, với 3,1 tỉ bảng.

Trong mùa hè này, doanh số chuyển nhượng của giải Ngoại hạng Anh cao hơn tổng doanh số chuyển nhượng của 4 giải VĐQG giàu mạnh nhất châu Âu (Bundesliga của Đức, Serie A của Ý, La Liga của Tây Ban Nha và Ligue 1 của Pháp).

Kỷ lục chuyển nhượng mới ở Ngoại hạng Anh- Ảnh 1.

Đội mới thăng hạng tại Anh là Sunderland chi tiền chuyển nhượng gấp gần 4 lần so với nhà vô địch châu Âu PSG

ẢNH: REUTERS

Nhà vô địch Champions League PSG (Pháp) chi 103 triệu bảng để tăng cường 3 cầu thủ mới là Illia Zabarnyi, Lucas Chevalier, Renato Marin. Trong khi đó, đội mới thăng hạng tại Anh là Sunderland chi ra tới 192 triệu bảng để mua về 11 cầu thủ, đồng thời thu về 51 triệu bảng tiền bán cầu thủ, nghĩa là họ chỉ tốn 141 triệu bảng trong mùa chuyển nhượng này. Con số tương ứng bên phía PSG là 37 triệu bảng (PSG bán 6 cầu thủ, thu về 66 triệu bảng).

Giống như Sunderland, một đội vừa thăng hạng khác tại Anh là Leeds United cũng mua sắm mạnh hơn PSG (và rất nhiều CLB nổi tiếng khác ở ngoài giải Ngoại hạng). Leeds tăng cường các hảo thủ đến từ AC Milan, Lyon, Lille, Hoffenheim. Còn các tân binh của Sunderland thì đến từ Ajax, AS Roma, PSG, Leverkusen, Atletico Madrid... "Nguồn cung" gồm toàn những CLB danh tiếng. Cứ thế, tài năng bóng đá từ khắp châu Âu dần hội tụ về giải Ngoại hạng Anh - mà hai ví dụ vừa nêu chỉ là các đội vừa thăng hạng.

Thế còn hàng ngũ "đại gia"? Liverpool liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng trong mùa hè này. Vừa mua được Florian Wirtz với giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử CLB (khởi điểm 100 triệu bảng), đội bóng của HLV Arne Slot lại tăng cường Alexander Isak ở ngày chuyển nhượng cuối cùng, với giá kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh (125 triệu bảng). Bản hợp đồng lớn thứ 3 trong mùa chuyển nhượng này tại giải Ngoại hạng cũng thuộc về Liverpool (Hugo Ekitike, 69 triệu bảng).

Liverpool chi đến 416 triệu bảng để mua sắm ngôi sao mới. Nhưng đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng cũng đã thu về 190 triệu bảng. Sự hợp lý trong cách chi tiêu ở những mùa trước là nguyên nhân khác giúp Liverpool mạnh tay "rải tiền" trên thị trường chuyển nhượng mà không lo bị phạt vì quy định công bằng tài chính.

Vòng xoay cầu thủ ở khắp các đội còn lại thuộc giải Ngoại hạng nhìn chung đều là như vậy: mua nhiều, nhưng bán cũng nhiều. Khác biệt nằm ở chỗ: lực lượng của đa số đội bóng trở nên hợp lý hơn, phù hợp hơn với quan điểm chuyên môn của HLV. Tất cả dẫn đến tình trạng các đội nhìn chung là mạnh hẳn lên, ít ra là về lý thuyết. Trong bóng đá đỉnh cao, chuyển nhượng là một nghệ thuật, chứ không chỉ là khả năng chi tiền để mua hảo thủ.

Trong nhiều trường hợp, thay người nghĩa là thay cả lối chơi. Bóng đá Anh năm nay sẽ rất khác biệt, đáng xem hơn những năm trước vì chi tiết này.

Tin liên quan

U.23 Thái Lan thắng cực đậm Mông Cổ, U.23 Indonesia bất lực còn Malaysia thua sốc

U.23 Thái Lan thắng cực đậm Mông Cổ, U.23 Indonesia bất lực còn Malaysia thua sốc

Ở lượt đấu đầu tiên vòng loại U.23 châu Á 2026 tối 3.9, U.23 Thái Lan khẳng định sức mạnh với trận thắng đậm U.23 Mông Cổ. Trong khi đó, U.23 Indonesia và U.23 Malaysia đều khiến CĐV thất vọng khi mất điểm trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Chuyển nhượng hè 2025 lập kỷ lục, các CLB nước Anh đua nhau 'nổ bom tấn'

U.23 Indonesia bị từ chối bổ sung một cầu thủ nhập tịch, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

chuyển nhượng Ngoại hạng Anh Champions League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận