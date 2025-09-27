‘Vụ việc liên quan đến bóng đá Malaysia là rất nghiêm trọng’: AFC tuyên bố mới nhất

AFC lên tiếng về quyết định kỷ luật của FIFA đối với bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra tuyên bố chính thức vào ngày 27.9, liên quan đến quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố hôm 26.9, nhắm đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng một số cầu thủ bị cáo buộc vi phạm bộ quy tắc kỷ luật của FIFA.

Đội tuyển Malaysia đang vướng bê bối nghiêm trọng. Theo FIFA, FAM đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Những cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6.2025 trên sân Bukit Jakil. Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét. Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành Ảnh: Ngọc Linh

Trong thông cáo, AFC cho biết đã ghi nhận quyết định từ FIFA và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

“Chúng tôi nhận thức rõ những tác động tiềm ẩn từ quyết định này đến các giải đấu do AFC tổ chức. Sau khi quá trình điều tra của FIFA kết thúc, AFC sẽ tiến hành đánh giá toàn diện sự việc dựa trên các quy định hiện hành”, AFC nêu rõ.

Tuy nhiên, tổ chức quyền lực bóng đá châu lục cũng khẳng định sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến các cuộc điều tra đã, đang hoặc sẽ được tiến hành, vốn thuộc thẩm quyền riêng biệt của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Động thái này được cho là bước đi thận trọng của AFC trong bối cảnh bóng đá khu vực đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về minh bạch và đạo đức thi đấu.

