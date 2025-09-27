Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

‘Vụ việc liên quan đến bóng đá Malaysia là rất nghiêm trọng’: AFC tuyên bố mới nhất

Giang Lao
Giang Lao
27/09/2025 20:10 GMT+7

AFC từ chối bình luận cụ thể về các án phạt mà FIFA dành cho bóng đá Malaysia.

AFC lên tiếng về quyết định kỷ luật của FIFA đối với bóng đá Malaysia 

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra tuyên bố chính thức vào ngày 27.9, liên quan đến quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố hôm 26.9, nhắm đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng một số cầu thủ bị cáo buộc vi phạm bộ quy tắc kỷ luật của FIFA.

‘Vụ việc liên quan đến bóng đá Malaysia là rất nghiêm trọng’: AFC tuyên bố mới nhất- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia đang vướng bê bối nghiêm trọng. Theo FIFA, FAM đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Những cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6.2025 trên sân Bukit Jakil. Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét. Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành

Ảnh: Ngọc Linh

Trong thông cáo, AFC cho biết đã ghi nhận quyết định từ FIFA và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc. 

“Chúng tôi nhận thức rõ những tác động tiềm ẩn từ quyết định này đến các giải đấu do AFC tổ chức. Sau khi quá trình điều tra của FIFA kết thúc, AFC sẽ tiến hành đánh giá toàn diện sự việc dựa trên các quy định hiện hành”, AFC nêu rõ.

Tuy nhiên, tổ chức quyền lực bóng đá châu lục cũng khẳng định sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến các cuộc điều tra đã, đang hoặc sẽ được tiến hành, vốn thuộc thẩm quyền riêng biệt của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Động thái này được cho là bước đi thận trọng của AFC trong bối cảnh bóng đá khu vực đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về minh bạch và đạo đức thi đấu.

Tin liên quan

Bóng đá Malaysia đi về đâu sau án phạt nhập tịch lậu?

Bóng đá Malaysia đi về đâu sau án phạt nhập tịch lậu?

Án phạt của FIFA như là cú đấm 'knockout' nền bóng đá Malaysia, sau nhiều tháng rơi vào chao đảo và biến động, kể từ khi danh sách các cầu thủ nhập tịch được công bố trước trận gặp đội tuyển VN tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nóng: Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Ngoại hạng Anh: Chớ xem thường Crystal Palace

Khám phá thêm chủ đề

Liên đoàn Bóng đá Malaysia Liên đoàn bóng đá châu á FIFA Việt Nam Malaysia FAM AFC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận