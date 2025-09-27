‘Vụ việc liên quan đến bóng đá Malaysia là rất nghiêm trọng’: AFC tuyên bố mới nhất

AFC từ chối bình luận cụ thể về các án phạt mà FIFA dành cho bóng đá Malaysia.
AFC lên tiếng về quyết định kỷ luật của FIFA đối với bóng đá Malaysia
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra tuyên bố chính thức vào ngày 27.9, liên quan đến quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố hôm 26.9, nhắm đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng một số cầu thủ bị cáo buộc vi phạm bộ quy tắc kỷ luật của FIFA.
Trong thông cáo, AFC cho biết đã ghi nhận quyết định từ FIFA và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
“Chúng tôi nhận thức rõ những tác động tiềm ẩn từ quyết định này đến các giải đấu do AFC tổ chức. Sau khi quá trình điều tra của FIFA kết thúc, AFC sẽ tiến hành đánh giá toàn diện sự việc dựa trên các quy định hiện hành”, AFC nêu rõ.
Tuy nhiên, tổ chức quyền lực bóng đá châu lục cũng khẳng định sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến các cuộc điều tra đã, đang hoặc sẽ được tiến hành, vốn thuộc thẩm quyền riêng biệt của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC.
Động thái này được cho là bước đi thận trọng của AFC trong bối cảnh bóng đá khu vực đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về minh bạch và đạo đức thi đấu.
