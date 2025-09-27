Bộ trưởng Malaysia bất ngờ lên tiếng trước án phạt nặng của FIFA, bày tỏ tâm trạng: Buồn!

"Ưu tiên việc kháng cáo lên FIFA"

Bóng đá Malaysia lúc này đang trở thành tâm điểm của dư luận, sau khi FIFA ban hành án phạt nghiêm khắc liên quan đến việc giả mạo giấy tờ và sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Trước tình hình này, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh đã chính thức lên tiếng.

Theo truyền thông Malaysia, bà Yeoh bày tỏ sự "buồn bã và tức giận" khi chứng kiến quyết định của FIFA. "Ưu tiên hiện tại là FAM cần hoàn tất các thủ tục pháp lý và kháng cáo lên FIFA cho đến khi có kết luận cuối cùng. Tất cả các bên liên quan phải đảm bảo tiến trình này được tiến hành minh bạch và liêm chính, vì danh dự của Malaysia", trang New Straits Times dẫn lời bà Yeoh.

7 cầu thủ không hợp lệ đều ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ẢNH: NGỌC LINH

Bà Hannah Yeoh kêu gọi người hâm mộ Malaysia giữ bình tĩnh, chờ đợi quá trình kháng cáo. "Cũng như hàng nghìn người hâm mộ đội tuyển Malaysia, tôi cũng rất buồn và tức giận khi đọc về quyết định của FIFA. Nhưng xin đừng nóng vội, hãy để quá trình kháng cáo hoàn tất rồi mới tính bước tiếp theo. Tôi vẫn cam kết bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của mọi VĐV Malaysia, bất kể tên bạn là Azizulhasni Awang, Pearly Tan, M. Thinaah, Pandelela Rinong, Gabriel hay Rodrigo", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia khẳng định.

Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Tối 26.9, FIFA đã ra thông báo đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ không hợp lệ (gồm Gabriel Felipe Arrocha Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Tomas Garces, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano) trong trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm.

Theo đó, 7 cầu thủ kể trên bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người, trong khi FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng).