Ngoại hạng Anh: Chớ xem thường Crystal Palace

Kinh Thi
Kinh Thi
27/09/2025 12:31 GMT+7

Chỉ còn hai đội bất bại sau 5 vòng đấu, và họ sẽ trực tiếp đụng độ ở giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Một bên là Liverpool, đội mạnh nhất giải, miễn bàn; bên kia là Crystal Palace chẳng mấy tiếng tăm…

Một đội bóng nhỏ như Crystal Palace thì chẳng có mục tiêu lớn lao nào để buộc thiên hạ phải chú ý. Nhưng Palace có lịch sử riêng của mình. Thủ hòa được Liverpool trong trận đấu lúc 21 giờ hôm nay 27.9, Palace sẽ cân bằng kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp của chính họ lập được cách nay hơn nửa thế kỷ. Trong trường hợp ấy, Palace cũng sẽ vinh dự là đội đầu tiên làm Liverpool mất điểm ở mùa bóng này.

Ngoại hạng Anh: Chớ xem thường Crystal Palace- Ảnh 1.

Crystal Palace (trái) khó giữ được chuỗi bất bại khi gặp Liverpool

ẢNH: REUTERS

Palace hiện là đội có chuỗi trận bất bại lâu nhất ở giải Ngoại hạng hiện thời (11 trận liên tiếp, tính từ cuối mùa trước). Tính chung mọi giải, họ đang có chuỗi 17 trận bất bại. Toàn bộ vinh quang trong lịch sử tồn tại của Palace đều đến trong mạch trận bất bại này. Họ thắng Man.City ở trận chung kết Cúp FA để có được danh hiệu quan trọng đầu tiên trong lịch sử, kèm theo đó là lần đầu tiên được dự một trong các cúp châu Âu, rồi tiếp theo là quyền thi đấu ở trận tranh Community Shield, rồi thắng Liverpool để lần đầu tiên có danh hiệu Siêu cúp (không chính thức).

Đáng nói hơn, Palace đang đứng thứ 5 ở giải Ngoại hạng, thua đúng 1 điểm so với đội nhì bảng Arsenal. Hãy còn quá sớm để kỳ vọng về những bất ngờ kỳ thú. Nhưng nếu như Nottingham Forest làm mưa làm gió trong suốt một giai đoạn dài mùa bóng trước, thì Palace cũng có khả năng như vậy ở mùa này. Hàng thủ gồm 3 trung vệ Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards chơi rất chắc chắn (không thủng lưới ở 11 trong 19 trận đá cùng nhau), trong khi Jean-Philipe Mateta cũng rất sắc bén trên hàng công.

Phía Liverpool, giới hâm mộ đang chờ xem Alexander Isak thể hiện mình ở vị trí trung phong, nhân dịp Hugo Ekitike bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ điên rồ ở Cúp Liên đoàn. Tất nhiên, Liverpool vẫn nhỉnh hơn. Nhưng ngoài chiến thắng ở trận tranh Siêu cúp, Palace còn thủ hòa Liverpool ở vòng cuối cùng giải Ngoại hạng mùa trước.

Ở trận đấu sớm lúc 18 giờ 30 hôm nay, Bryan Mbeumo sẽ trở lại sân Brentford trong màu áo CLB mới M.U. Anh là một trong vài cầu thủ hay nhất của M.U trong mùa bóng này, và anh hiểu rõ những ưu, nhược điểm của đội bóng cũ Brentford, nên được kỳ vọng sẽ giúp M.U chiến thắng. Nhưng trước mắt, M.U mà lấy được 3 điểm trên sân Brentford thì đấy là việc khó như hái sao trên trời.

Chưa ai quên được chiến thắng cực kỳ quan trọng (2-1) của M.U trước Chelsea ở vòng trước. Chủ yếu là nhờ thủ môn Robert Sanchez của Chelsea bị đuổi ngay từ đầu trận. Thống kê thật khó hình dung: đấy là lần đầu tiên trong gần 2 năm M.U có được 2 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, trong cùng một mùa bóng, do cùng một HLV dẫn dắt. Bây giờ ông Ruben Amorim lại nhắm đến cột mốc mới: lần đầu tiên kể từ khi giữ ghế HLV trưởng M.U, ông có được 2 trận thắng liên tiếp. Chỉ thắng 1 trận thôi cũng quá khó rồi. Từ hồi tháng 3 đến nay, M.U chưa thắng trận nào trên sân đối phương ở giải Ngoại hạng!

Các trận còn lại ở giải Ngoại hạng đêm nay là Leeds - Bournemouth, Chelsea - Brighton, Man.City - Burnley (cùng 21 giờ) và Nottingham Forest - Sunderland (23 giờ 30).

