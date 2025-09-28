Bất thường trong hồ sơ nhập tịch Malaysia của 7 cầu thủ, dẫn đến án phạt nặng từ FIFA

Figueiredo (14) ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch nhận án phạt từ FIFA ảnh: Ngọc Linh

Biểu hiện bất thường của Malaysia

Trong tài liệu do Nhiếp chính vương Tunku Mahkota Ismail (TMJ), Cục Đăng ký quốc gia Malaysia (NRD) thừa nhận không thể tìm thấy/trưng ra bản gốc viết tay hồ sơ khai sinh của 7 cầu thủ Brazil, Argentina và Tây Ban Nha.

Thay vào đó, NRD - theo quy định của mình - đã cấp mới giấy khai sinh làm dấy lên những lo ngại lớn về tính xác thực. Vấn đề là: NRD có quyền cấp giấy cho bất kỳ cầu thủ nào, nhưng việc hồ sơ đó có được FIFA đồng ý hay không là chuyện khác.

NRD làm điều họ cho là trong thẩm quyền của họ, còn mấu chốt sẽ nằm ở FAM vì một khi nộp hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch lên FIFA sẽ phải nắm rõ và tự giác tuân theo một cách nghiêm túc các quy định của FIFA.

Xác nhận từ NRD về việc không thể chứng minh bản gốc khai sinh viết tay 7 cầu thủ nhập tịch ảnh: chụp màn hình

Suốt thời gian qua, FAM luôn bị đặt dấu hỏi lớn về sự minh bạch, vì chưa bao giờ công khai thông tin cụ thể về nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil, Argentina và Tây Ban Nha vốn có cộng đồng người Malaysia cực kỳ ít ỏi (chỉ 1.200 người tại Argentina năm 2024).

Điều này càng trở nên nổi bật qua sự tương phản với cách Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) luôn chủ động công khai rộng rãi nguồn gốc tổ tiên của đông đảo cầu thủ nhập tịch đang thi đấu cho đội tuyển Indonesia.

Điều đáng chú ý là FAM phải đối diện với nghi ngờ từ chính sân nhà mình, chỉ biết im lặng trước yêu cầu minh bạch thông tin từ đông đảo truyền thông và người hâm mộ Malaysia - bên cạnh phản ứng mạnh dễ hiểu từ Indonesia.

FIFA không phạt oan FAM?

Bản thân các cầu thủ nhập tịch như đổ thêm dầu vào lửa qua những cú "vạ miệng", càng khiến người hâm mộ dấy thêm những nghi ngờ về quy trình nhập tịch 7 cầu thủ ngoại binh "nhanh như chớp" của FAM.

HLV trưởng Malaysia Cklamovski thừa nhận bị nhiều người phản đối vì dàn sao nhập tịch ảnh: Ngọc Linh

Facundo Garcés tiết lộ rằng quá trình từ lúc được FAM liên hệ cho đến khi anh ra mắt đội tuyển Malaysia chỉ mất vài tuần. Trong khi đó, thủ tục nhập tịch mất khoảng 6 tháng ở Indonesia, thậm chí vài năm như trường hợp Nguyễn Filip tại Việt Nam.

Cũng chính Facundo Garces (Argentina) vào tháng 8 đã vô tình tiết lộ anh có gốc gác Malaysia từ "ông cố nội của mình". Sau khi bị phản ứng, anh này vội đính chính, đổ lỗi dịch thuật, khẳng định ông bà nội có gốc gác Malaysia.

Trường hợp Facundo Garces có gốc gác từ "ông cố nội" là đời thứ tư, sẽ không phù hợp quy định của FIFA. Đây rất có thể là mấu chốt FIFA đưa ra án phạt cho FAM vì vi phạm quy định rất rõ ràng: Cầu thủ nhập tịch được FIFA cấp phép phải bảo đảm sinh sống đủ 5 năm tại quốc gia đó hoặc có nguồn gốc từ ông bà trở xuống.

Cầu thủ Việt kiều Quang Vinh ra mắt đội tuyển Việt Nam khi đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Ngọc Linh

Việc bản thân cầu thủ còn mù mờ về nguồn gốc nhưng đã được FAM nhanh chóng phát hiện và tiến hành nhập tịch trong thời gian kỷ lục đã làm dấy lên nghi ngờ từ FIFA về khả năng thao túng tài liệu và quy trình thủ tục nhập tịch bất thường.

"Bất kỳ Chính phủ nào cũng đều có thể cấp quốc tịch cho bất kỳ ai, nhưng điều đó không đồng nghĩa là FIFA sẽ chấp nhận. Luật của FIFA rất đơn giản: cư trú 5 năm tại quốc gia đó hoặc theo quan hệ huyết thống từ đời ông bà.

NRD có thể làm việc của mình. Nhưng trong bóng đá, những luật và quy định đó của FIFA phải được tôn trọng", một phóng viên Malaysia cho biết.

Có thể hiểu FIFA không trừng phạt bóng đá Malaysia về quá trình nhập tịch vì đó là chuyện nội bộ quốc gia, nhưng án phạt được đưa ra vì đưa 7 cầu thủ vào sân thi đấu trong các trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 dù hồ sơ nhập tịch chưa đáp ứng đủ hoặc đúng yêu cầu (hoặc tài liệu được cung cấp không chính xác, trung thực).

Mấu chốt rất có thể đã được chính TMJ và NRD thừa nhận trong tài liệu của mình là "không trình được bản gốc giấy khai sinh viết tay" và sau đó NRD tự cấp tài liệu mới, đồng nghĩa FAM chưa chứng minh được nguồn gốc Malaysia thừa hưởng từ ông bà hoặc bố mẹ nhưng vẫn tung các cầu thủ này ra sân.