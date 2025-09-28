Đội tuyển Việt Nam có lợi thế nếu Malaysia bị xử thua

Bóng đá Đông Nam Á đang đợi phán quyết cuối cùng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về đội tuyển Malaysia. Nếu đội này bị xử thua 0-3 vì gian lận hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, đội tuyển VN sẽ có nhiều lợi thế, nhưng dù diễn tiến sự việc có thế nào, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng phải nỗ lực tối đa trong hành trình tiếp theo tại vòng loại Asian Cup.

P HẢI THẮNG ĐỂ CÓ VÉ ĐI VÒNG CHUNG KẾT

Với những diễn biến mới nhất của bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển VN có thể được hủy bỏ kết quả thua Malaysia 0-4 tại lượt đi vòng loại Asian Cup vào tháng 6.2025. Cơ hội giành vé dự vòng chung kết trở nên sáng sủa hơn rất nhiều nếu AFC chính thức cho VN thắng Malaysia 3-0, thay thế cho kết quả nói trên. Tuy nhiên, trong chặng còn lại tại vòng loại Asian Cup, đội tuyển VN còn phải đấu 4 trận. Gồm, hai trận gặp Nepal lần lượt vào ngày 9.10 (lượt đi tại sân Bình Dương), ngày 14.10 (lượt về tại sân Thống Nhất), gặp Lào tại sân khách (lượt đi, VN thắng 5-0) và tái đấu Malaysia vào ngày 31.3.2026 trên sân nhà (VFF chưa chọn sân). Các trận nói trên đều rất quan trọng và bất luận các đối thủ thi đấu với nhân sự thế nào, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là hướng đến chiến thắng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân vào ngày 4.10 ẢNH: NGỌC LINH

Nepal đã bộc lộ sự yếu kém và khó khăn của mình khi thua 2 trận đầu tiên tại bảng F. Đội này còn không thể chơi trên sân nhà trận lượt về gặp VN vào ngày 14.10 vì bất ổn chính trị trong nước. VN được dự đoán sẽ thắng Nepal. Nhưng có lẽ, ban huấn luyện cũng cần tính toán kỹ lưỡng về mặt chuyên môn để đội tuyển vượt qua đối thủ bằng cách nào, toan tính về mặt chiến thuật ra sao, những gương mặt nào sẽ được tin tưởng và thử lửa? Bởi sau những trận đấu với Nepal và trận lượt về trên đất Lào, đội tuyển VN cũng không còn nhiều trận đấu để thử nghiệm và lắp ráp đội hình. Mỗi đợt tập trung sắp tới (gần nhất là ngày 4.10), các tuyển thủ cần phải hết sức trân trọng và tập trung cao độ. Bởi thực tế đã chứng minh, đội tuyển VN đang có phần bế tắc về chiến lược lối chơi để bứt phá trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Đội tuyển Malaysia gặp rắc rối lớn Ảnh: Ngọc Linh

Nói một cách khác, Nepal giờ như một đối tượng "quân xanh" để Hoàng Đức và các đồng đội rèn những mảng miếng tấn công và chú trọng khả năng tận dụng cơ hội. Trận lượt về gặp Malaysia, chắc chắn chúng ta phải chơi tấn công một cách hiệu quả. Muốn vậy cần thể hiện khả năng đó thật tốt trước những thuốc thử ở cấp độ thấp hơn như Nepal hay Lào. Có thể VN sẽ chọn lối chơi "pressing tầm cao" với cường độ nghẹt thở, liên tục vây ép khiến hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm. VN sẽ phải có những mảng miếng tấn công đa dạng, biến hóa, chuẩn bị thật nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Về mặt nhân sự, các nhân tố tốt nhất cũng cần phải tính đến. Không chỉ là năng lực mà còn là sự phù hợp với thế trận và từng khoảnh khắc của trận đấu.

Đội tuyển chờ ĐỢI SỰ BỔ SUNG CHẤT LƯỢNG

Đội tuyển VN vẫn đang chờ đợi những ngoại binh chất lượng hoàn tất thủ tục nhập tịch và đủ tiêu chuẩn thi đấu. Nếu như có được sự tăng cường của Hendrio, Geovane hay trung vệ Gustavo, Janclesio, chắc chắn chất lượng đội hình sẽ được cải thiện rõ rệt. Chỉ tiếc nguồn lực chất lượng đó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và có lẽ, ban huấn luyện cần phải có những giải pháp chủ động hơn. Ví dụ những sự tăng cường chất lượng từ U23 VN.

Sau giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại châu Á, những nhân tố như thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức, các tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn xứng đáng được trao cơ hội. Thể hình tốt, nền tảng thể lực sung mãn và đặc biệt là sự khát khao, sức bật của tuổi trẻ sẽ là những giá trị tốt, tạo nên sức bật mới cho đội tuyển VN. Những màn trình diễn tại V-League cũng sẽ cho chúng ta nhiều gương mặt thú vị. Tiền vệ tấn công Lâm Ti Phông của Nam Định là một ví dụ. Trong dàn sao ngoại binh của đội bóng thành Nam, cựu tiền đạo đội Khánh Hòa vẫn chơi chói sáng và ghi cú đúp vào lưới nhà vô địch Campuchia Svay Riêng tại Cúp C1 Đông Nam Á. Hay phong độ ổn định của Đặng Văn Lâm (đội Ninh Bình) sẽ là sự tăng cường chất lượng cho vị trí thủ môn của đội tuyển.

Trong khi chờ AFC ra phán quyết cuối cùng (FIFA cho Malaysia kháng cáo trong vòng 10 ngày, tính từ ngày 26.9), đội tuyển VN phải có sự chuẩn bị tốt cả về chuyên môn lẫn tâm thế. Ông Kim và các học trò cần tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin, sự quyết tâm lớn lao, cùng với đó là bản kế hoạch hoàn chỉnh, những tính toán chiến lược, chiến thuật tỉ mỉ. Đó sẽ là những bước cơ bản để chờ đợi cho những trận đấu quan trọng, bao gồm cả trận tái đấu Malaysia.