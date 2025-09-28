Dư luận Malaysia yêu cầu FAM phải minh bạch nguồn gốc tổ tiên cầu thủ nhập tịch

FAM hoàn toàn im lặng về nguồn gốc cầu thủ nhập tịch Malaysia

Cho đến nay, FAM được cho là thiếu minh bạch, khi nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch Malaysia chưa bao giờ được tiết lộ rõ ràng. Trước, trong và thậm chí sau khi nhập tịch, cả công chúng lẫn cộng đồng bóng đá Malaysia đều không biết chi tiết cụ thể - chỉ có những thông tin mơ hồ xuất hiện trên phương tiện truyền thông, trang ASEAN FOOTBALL trên mạng xã hội X thống kê.

Cầu thủ Facundo Garces từng dính 'vạ miệng' về nguồn gốc nhập tịch Malaysia của mình, làm dấy lên sự nghi ngờ Ảnh: Ngọc Linh

"Nếu FAM thực sự tin rằng đã có sự phá hoại, tất cả chúng ta hãy hành động quyết liệt. Hãy đưa ra chi tiết, giấy tờ về tổ tiên của các cầu thủ và để công chúng gây áp lực lên FIFA. Hãy cùng nhau đoàn kết về vấn đề này. Đừng để người hâm mộ phải mù mờ. Họ từ lâu đã đòi hỏi sự minh bạch. Đây chỉ là sự nhạo báng niềm tin và tình yêu của họ", nhà báo Keeshaanan Sundaresan của Malaysia bày tỏ.

Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Cũng theo Keeshaanan Sundaresan, nếu FAM công bố và minh bạch nguồn gốc tổ tiên cầu thủ nhập tịch Malaysia hoàn toàn đúng như họ luôn khẳng định, cho FIFA và công chúng nắm rõ. Qua đó, sự ủng hộ dành cho FAM và đội tuyển Malaysia sẽ tăng lên trở lại. Còn nếu không, hoặc tiếp tục trì hoãn không làm sáng tỏ vụ việc, thì tác động ảnh hưởng vô cùng lớn. Bên cạnh án phạt từ FIFA đã treo lơ lửng trên đầu.

Báo chí khu vực cũng chỉ ra nhiều điểm bất thường trong chính sách nhập tịch cầu thủ của FAM, đó là một "quá trình nhanh chóng bất thường". Cầu thủ Facundo Garces từng tiết lộ rằng, từ lúc FAM liên hệ với anh cho đến khi anh ra mắt đội tuyển Malaysia, quá trình này chỉ mất vài tuần. Trong khi đó, thủ tục nhập tịch cầu thủ ngoại ở Việt Nam mất từ 5 năm trở lên (như trường hợp cầu thủ Nguyễn Xuân Son), hay ở Indonesia là khoảng 6 tháng với các cầu thủ nhập tịch có gốc gác từ Hà Lan.

CNN Indonesia cho biết, trong quá trình nhập tịch cầu thủ gốc gác Indonesia, thông qua Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Bộ Thanh niên và Thể thao, và Hạ viện Indonesia (DPR RI), thường cung cấp dữ liệu về huyết thống của cầu thủ. Dữ liệu này bao gồm ảnh và tên của cha mẹ, ông bà của cầu thủ.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, Facundo Garces cũng là cầu thủ từng bị "vạ miệng", khi trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 anh đã nói mình có gốc gác Malaysia từ "ông cố nội". Điều này sai quy định của FIFA. Quy định nhập tịch của FIFA về cầu thủ có gốc gác cần có bố mẹ (đời thứ hai) hoặc ông bà (đời thứ ba) có quốc tịch tại nước sở tại mà cầu thủ này muốn nhận quốc tịch.

Facundo Garces sau đó vội vã đính chính, cho rằng do lỗi dịch thuật, anh khẳng định mình thực sự có gốc gác Malaysia là từ ông bà nội. Nhưng qua đó cũng đã làm tăng sự ngờ vực.

Facundo Garces (đang khoác áo CLB Alaves ở giải La Liga), cũng là cầu thủ nổi tiếng nhất trong 7 cầu thủ liên quan vừa bị FIFA xác định đã được FAM làm giả giấy tờ và đang chịu án phạt cấm thi đấu 12 tháng. Nhưng hiện trong quá trình có 10 ngày kháng cáo, và đã bị CLB Alaves tạm đình chỉ việc thi đấu do lệnh cấm của FIFA.

Chính sự mập mờ về nguồn gốc tổ tiên các cầu thủ nhập tịch Malaysia, cho đến nay, dù FIFA công bố án phạt và FAM khẳng định sẽ khiếu nại đến cùng, thậm chí sẽ kiện ra Tòa án Phân xử Thể thao (CAS) để đòi lại công bằng. Nhưng vấn đề chính yếu nhất là sự minh bạch về nguồn gốc tổ tiên thực sự của các cầu thủ do cơ quan bóng đá này tiến hành nhập tịch và có đúng quy định FIFA hay không, thì vẫn là sự bí mật. Bởi vì FAM không công bố.

Mối liên hệ tổ tiên khó xảy ra

Theo ASEAN FOOTBALL: "Hầu hết các cầu thủ nhập tịch của Malaysia được cho là có mối liên hệ "tổ tiên" với Argentina hoặc Tây Ban Nha. Nhưng đây là những quốc gia có cộng đồng người Malaysia rất nhỏ. Như tại Argentina vào năm 2024, chỉ có khoảng 1.200 người Malaysia sinh sống".

"Ngay cả bản thân các cầu thủ cũng tỏ ra ngạc nhiên khi được biết về nguồn gốc được cho là của họ. Làm thế nào FAM "phát hiện" ra những mối liên hệ này?

Bên cạnh đó, một chi tiết quan trọng được công bố là hồ sơ khai sinh viết tay gốc của cả 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia "không thể tìm thấy". Thay vào đó, các hồ sơ mới đã được cấp, làm dấy lên những lo ngại lớn về tính xác thực.

Tổng hợp những điểm này lại, đã làm dấy lên nghi ngờ của FIFA về khả năng thao túng tài liệu và các thủ tục nhập tịch bất thường, dẫn đến vụ kỷ luật hiện đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia", ASEAN FOOTBALL nhấn mạnh.