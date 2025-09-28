Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Lý do vì sao Malaysia khó đảo ngược án phạt cực nặng của FIFA?

Giang Lao
Giang Lao
28/09/2025 09:39 GMT+7

FAM và một số quan chức liên quan chính sách nhập tịch của Malaysia phản ứng và cho rằng, rất khó hiểu khi FIFA thay đổi quyết định, điều tra và xử phạt dù đã đồng ý cho sử dụng các cầu thủ nhập tịch.

Phán quyết của FIFA rất rõ ràng

Theo FIFA, vấn đề không phải là liệu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có tuân thủ quy trình hay không, mà là vấn đề nằm ở các tài liệu do FAM nộp. Các tài liệu này đã bị làm giả, đó là lý do tại sao FIFA đã áp dụng hình phạt.

Lý do vì sao Malaysia khó đảo ngược án phạt cực nặng của FIFA?- Ảnh 1.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả

Ảnh: Ngọc Linh

Trong thông báo của FIFA về quyết định xử phạt FAM và 7 cầu thủ liên quan làm giả giấy tờ hồ sơ nhập tịch ngày 26.9, FIFA nêu rất rõ: "FAM đã gửi yêu cầu điều tra tư cách lên FIFA, và khi làm như vậy, họ đã sử dụng tài liệu bị làm giả để có thể đưa các cầu thủ nói trên vào sân (trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6)".

Do đó, FIFA đánh giá đây là hành vi "liên quan đến giả mạo và xuyên tạc", vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC). 

"Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ. Cả 7 cầu thủ này đều đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0 ngày 10.6 ở vòng loại Asian Cup 2027). Sau đó, FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của các cầu thủ Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano", thông báo của FIFA ngày 26.9 giải thích một cách chi tiết.

Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Báo chí Malaysia đã dẫn lại thông báo này từ FIFA để so sánh với các phản ứng, ban đầu là từ FAM sau khi án phạt của FIFA công bố, và từ các nhà lãnh đạo cấp cao của bang Johor, như ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim (cũng là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim) và ông Khairy Jamaluddin (hiện là thành viên hội đồng quản trị CLB Johor Darul Ta'zim). 

Đây là những người được cho đã ủng hộ và đứng sau chính sách nhập tịch các cầu thủ ngoại dù bị nghi ngờ có nguồn gốc Malaysia hay không, trước khi bị FIFA xử phạt mới đây, theo The Star.

Trong một tuyên bố mạnh mẽ, ông Tunku Ismail bày tỏ sự thất vọng về những gì ông mô tả là một quyết định đột ngột và khó hiểu từ FIFA: "FAM đã tuân thủ quy trình và hợp tác với FIFA và chính phủ Malaysia. FIFA đã phê duyệt trước đó, nhưng tại sao quyết định lại thay đổi?".

Lý do vì sao Malaysia khó đảo ngược án phạt cực nặng của FIFA?- Ảnh 2.

Bóng đá Malaysia chao đảo và khủng hoảng dữ dội với án phạt 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ

Ảnh: Ngọc Linh

Tương tự, ông Khairy Jamaluddin cũng tỏ ra khó hiểu: "Lạ thật. FIFA đã phê duyệt tư cách của họ (các cầu thủ nhập tịch) theo đúng quy trình. Điều đó có nghĩa là các tài liệu đã được thẩm định và thẩm định kỹ lưỡng. Tại sao bây giờ họ lại thay đổi quyết định và ai đã nộp đơn khiếu nại?". 

Ông Khairy cũng phác thảo quy trình 5 bước để đăng ký cầu thủ nhập tịch: "Quy trình này bao gồm xác minh nguồn gốc tổ tiên, xác nhận quốc tịch, xin hộ chiếu Malaysia, nộp hồ sơ cho FIFA và nhận được sự chấp thuận của FIFA".

Vấn đề không phải quy trình, tài liệu do FAM nộp đã bị làm giả

Mặc dù vậy, không chỉ báo chí Malaysia, nhiều người dùng mạng xã hội cũng đã chỉ ra vấn đề ở các tuyên bố của ông Tunku Ismail và Khairy Jamaluddin, rằng: "Không phải là FAM có tuân thủ quy trình hay không, mà là vấn đề nằm ở các tài liệu do FAM nộp. Các tài liệu này đã bị làm giả, đó là lý do tại sao FIFA đã áp dụng hình phạt". 

Thông báo của FIFA cũng nêu hết sức rõ ràng những vấn đề đã dẫn đến án phạt của FAM và 7 cầu thủ. Tiếp đó là FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của 5 cầu thủ, trong phần tiếp theo của thông báo ngày 26.9.

Bên cạnh đó, dưới phần bình luận các tuyên bố của ông Tunku Ismail và Khairy Jamaluddin trên mạng xã hội X, một số ít người dùng từ Malaysia ủng hộ quan điểm và mong muốn FAM kháng án tới cùng quyết định của FIFA. 

Nhưng nhiều người khác chỉ ra, sẽ vô cùng khó khăn để đảo ngược phán quyết, vì FIFA xử phạt FAM và 7 cầu thủ vì tội làm giả giấy tờ, trong khi những người này lại đặt câu hỏi về quy trình nhập tịch đúng hay sai, đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Báo chí Malaysia cũng dự báo, trường hợp của FAM và 7 cầu thủ hiện nay rất giống với trường hợp đội Timor Leste và Guinea Xích Đạo trước đây, khi cũng sử dụng nhiều cầu thủ được làm giả giấy tờ để thi đấu các trận chính thức bao gồm cả vòng loại World Cup. 

Hình phạt của FIFA đối với các trường hợp gian lận này cực kỳ nặng, bao gồm phạt tiền, cấm thi đấu dài hạn các cầu thủ liên quan, xử thua và cũng có thể cấm các đội tuyển tham dự các giải đấu châu lục và thế giới.

Tin liên quan

Bóng đá Malaysia đi về đâu sau án phạt nhập tịch lậu?

Bóng đá Malaysia đi về đâu sau án phạt nhập tịch lậu?

Án phạt của FIFA như là cú đấm 'knockout' nền bóng đá Malaysia, sau nhiều tháng rơi vào chao đảo và biến động, kể từ khi danh sách các cầu thủ nhập tịch được công bố trước trận gặp đội tuyển VN tại vòng loại Asian Cup 2027.

‘Vụ việc liên quan đến bóng đá Malaysia là rất nghiêm trọng’: AFC tuyên bố mới nhất

Nóng: Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Khám phá thêm chủ đề

FIFA FAM Malaysia phán quyết của FIFA Cầu thủ nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận