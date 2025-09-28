Lý do vì sao Malaysia khó đảo ngược án phạt cực nặng của FIFA?

Phán quyết của FIFA rất rõ ràng

Theo FIFA, vấn đề không phải là liệu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có tuân thủ quy trình hay không, mà là vấn đề nằm ở các tài liệu do FAM nộp. Các tài liệu này đã bị làm giả, đó là lý do tại sao FIFA đã áp dụng hình phạt.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả Ảnh: Ngọc Linh

Trong thông báo của FIFA về quyết định xử phạt FAM và 7 cầu thủ liên quan làm giả giấy tờ hồ sơ nhập tịch ngày 26.9, FIFA nêu rất rõ: "FAM đã gửi yêu cầu điều tra tư cách lên FIFA, và khi làm như vậy, họ đã sử dụng tài liệu bị làm giả để có thể đưa các cầu thủ nói trên vào sân (trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6)".

Do đó, FIFA đánh giá đây là hành vi "liên quan đến giả mạo và xuyên tạc", vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC).

"Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ. Cả 7 cầu thủ này đều đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0 ngày 10.6 ở vòng loại Asian Cup 2027). Sau đó, FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của các cầu thủ Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano", thông báo của FIFA ngày 26.9 giải thích một cách chi tiết.

Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Báo chí Malaysia đã dẫn lại thông báo này từ FIFA để so sánh với các phản ứng, ban đầu là từ FAM sau khi án phạt của FIFA công bố, và từ các nhà lãnh đạo cấp cao của bang Johor, như ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim (cũng là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim) và ông Khairy Jamaluddin (hiện là thành viên hội đồng quản trị CLB Johor Darul Ta'zim).

Đây là những người được cho đã ủng hộ và đứng sau chính sách nhập tịch các cầu thủ ngoại dù bị nghi ngờ có nguồn gốc Malaysia hay không, trước khi bị FIFA xử phạt mới đây, theo The Star.

Trong một tuyên bố mạnh mẽ, ông Tunku Ismail bày tỏ sự thất vọng về những gì ông mô tả là một quyết định đột ngột và khó hiểu từ FIFA: "FAM đã tuân thủ quy trình và hợp tác với FIFA và chính phủ Malaysia. FIFA đã phê duyệt trước đó, nhưng tại sao quyết định lại thay đổi?".

Bóng đá Malaysia chao đảo và khủng hoảng dữ dội với án phạt 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ Ảnh: Ngọc Linh

Tương tự, ông Khairy Jamaluddin cũng tỏ ra khó hiểu: "Lạ thật. FIFA đã phê duyệt tư cách của họ (các cầu thủ nhập tịch) theo đúng quy trình. Điều đó có nghĩa là các tài liệu đã được thẩm định và thẩm định kỹ lưỡng. Tại sao bây giờ họ lại thay đổi quyết định và ai đã nộp đơn khiếu nại?".

Ông Khairy cũng phác thảo quy trình 5 bước để đăng ký cầu thủ nhập tịch: "Quy trình này bao gồm xác minh nguồn gốc tổ tiên, xác nhận quốc tịch, xin hộ chiếu Malaysia, nộp hồ sơ cho FIFA và nhận được sự chấp thuận của FIFA".

Vấn đề không phải quy trình, tài liệu do FAM nộp đã bị làm giả

Mặc dù vậy, không chỉ báo chí Malaysia, nhiều người dùng mạng xã hội cũng đã chỉ ra vấn đề ở các tuyên bố của ông Tunku Ismail và Khairy Jamaluddin, rằng: "Không phải là FAM có tuân thủ quy trình hay không, mà là vấn đề nằm ở các tài liệu do FAM nộp. Các tài liệu này đã bị làm giả, đó là lý do tại sao FIFA đã áp dụng hình phạt".

Thông báo của FIFA cũng nêu hết sức rõ ràng những vấn đề đã dẫn đến án phạt của FAM và 7 cầu thủ. Tiếp đó là FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của 5 cầu thủ, trong phần tiếp theo của thông báo ngày 26.9.

Bên cạnh đó, dưới phần bình luận các tuyên bố của ông Tunku Ismail và Khairy Jamaluddin trên mạng xã hội X, một số ít người dùng từ Malaysia ủng hộ quan điểm và mong muốn FAM kháng án tới cùng quyết định của FIFA.

Nhưng nhiều người khác chỉ ra, sẽ vô cùng khó khăn để đảo ngược phán quyết, vì FIFA xử phạt FAM và 7 cầu thủ vì tội làm giả giấy tờ, trong khi những người này lại đặt câu hỏi về quy trình nhập tịch đúng hay sai, đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Báo chí Malaysia cũng dự báo, trường hợp của FAM và 7 cầu thủ hiện nay rất giống với trường hợp đội Timor Leste và Guinea Xích Đạo trước đây, khi cũng sử dụng nhiều cầu thủ được làm giả giấy tờ để thi đấu các trận chính thức bao gồm cả vòng loại World Cup.

Hình phạt của FIFA đối với các trường hợp gian lận này cực kỳ nặng, bao gồm phạt tiền, cấm thi đấu dài hạn các cầu thủ liên quan, xử thua và cũng có thể cấm các đội tuyển tham dự các giải đấu châu lục và thế giới.