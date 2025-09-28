Nóng: Bằng chứng quan trọng từ Cục Đăng ký quốc gia Malaysia, 7 cầu thủ nhập tịch không có giấy khai sinh gốc

Cánh cửa đến Asian Cup 2027 đang đóng sập trước đội tuyển Malaysia, và tệ hơn thế... ảnh: Ngọc Linh

Bằng chứng quan trọng từ NRD

Trong tài liệu 2 trang có tên Tuyên bố Nhân chứng được ký ngày 19.9 bởi ông Badrul Hisham, Tổng giám đốc NRD Malaysia đã nhắc đến quy trình và tiêu chí nội bộ NRD áp dụng cấp quốc tịch theo Điều 19 của Hiến pháp Malaysia (điều khoản về trường hợp đặc biệt), có thể là một bằng chứng quan trọng trong án phạt của FIFA.

Theo đó, NRD đã nhận được tài liên quan đến tất cả 7 người nộp đơn được cấp tại Argentina, Brazil và Tây Ban Nha, nhưng không thể lấy lại được bản gốc giấy khai sinh viết tay từ kho lưu trữ lịch sử. Do đó, NRD đã cấp một bản sao chính thức dựa trên bằng chứng cho thấy đã có ca sinh.

"Việc phát hiện và xác nhận các giấy khai sinh này được sử dụng làm bằng chứng hỗ trợ cho đánh giá của Chính phủ và ngoài việc đáp ứng các điều kiện, cụ thể là thời gian cư trú tại Malaysia, trình độ tiếng Mã Lai đầy đủ và hạnh kiểm tốt, đã tạo đủ cơ sở, theo Điều 19, để tiến hành cấp giấy chứng nhận nhập tịch cho người nộp đơn", dẫn lời NRD.

Mấu chốt FIFA xử phạt Malaysia?

Tài liệu này đã chỉ ra một điều mấu chốt, rằng NRD và 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia (bị Ban kỷ luật FIFA ra án phạt) đã không thể chứng minh bất kỳ bản gốc giấy khai sinh viết tay nào, trước khi Malaysia tự cấp một bản khai sinh mới nhằm hoàn thiện hồ sơ.

Chúng ta có thể hiểu NRD đang cố gắng diễn giải và hợp pháp hóa hồ sơ cho 7 cầu thủ Brazil, Argentina và Tây Ban Nha. Nhưng họ đã bỏ qua một sự thật quan trọng là phải chơi theo luật của FIFA.

"Bất kỳ Chính phủ nào cũng đều có thể cấp quốc tịch cho bất kỳ ai, nhưng điều đó không đồng nghĩa là FIFA sẽ chấp nhận.

Hai Long đi bóng trong sự chứng kiến của Joao Figueiredo (14) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của FAM ảnh: Ngọc Linh

Luật của FIFA rất đơn giản: cư trú 5 năm tại quốc gia đó hoặc theo quan hệ huyết thống từ đời ông bà trở lại. Trong bóng đá, những luật và quy định đó của FIFA phải được tôn trọng", một phóng viên Malaysia thẳng thắn xác chia sẻ cùng Báo Thanh Niên.

Điều này đồng nghĩa, NRD có quyền cấp giấy căn cước cho 7 ngoai binh nhập tịch kể cả khi họ tự làm mới giấy khai sinh vì không chứng minh được bản khai sinh gốc.

Nhưng nếu hồ sơ nộp lên FIFA không phù hợp 2 tiêu chí đã được FIFA quy định, tức không trung thực, thì sẽ phải nhận án phạt, khi tung cầu thủ vào sân trong 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027!