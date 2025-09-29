Đội tuyển Việt Nam háo hức gặp Nepal, cơ hội vươn lên đầu bảng nếu AFC xử nghiêm Malaysia

Đ ỘI TUYỂN VN ĐẢO NGƯỢC TÌNH THẾ

Từ chỗ còn rất ít cơ hội đi tiếp sau trận thua Malaysia 0-4, đội tuyển VN đã tràn trề cơ hội đoạt ngôi đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì sử dụng tài liệu giả mạo để cầu thủ nhập tịch thi đấu trận gặp VN (ngày 10.6) và Nepal (25.3). Nếu không có gì thay đổi, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ ra án phạt xử Malaysia thua VN 0-3, và lúc đó đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ vươn lên đầu bảng với 6 điểm. Nếu vậy, đội tuyển VN chỉ cần thắng Nepal trong 2 trận đấu diễn ra vào tháng 10 sẽ chạm một tay vào tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

FIFA áp dụng hình phạt với FAM sẽ khiến 2 trận đấu đội tuyển VN gặp Nepal vào tháng 10 trở nên hấp dẫn hơn Ảnh: Ngọc Linh

Thắp lại hy vọng, các thành viên đội tuyển VN đều rất hứng khởi. Họ háo hức chờ đợi đợt tập trung sắp tới với mục tiêu đánh bại Nepal để tham dự VCK Asian Cup lần thứ 3 liên tiếp.

Diễn biến mới này sẽ thu hút rất đông người hâm mộ bóng đá VN đến sân Gò Đậu để cổ vũ đội tuyển VN thi đấu với Nepal (ngày 9.10) và sân Thống Nhất (14.10). Người hâm mộ TP.HCM đặc biệt hào hứng chào đón đội tuyển VN trở lại sân Thống Nhất sau 3 năm.

M ỤC TIÊU KHÔNG CHỈ LÀ 2 TRẬN THẮNG

Trong vài ngày tới, HLV Kim Sang-sik sẽ công bố danh sách đội tuyển VN và U.23 VN tập trung song song với nhau. Trước đối thủ Nepal quá yếu, nhiều khả năng ông Kim sẽ quyết liệt trẻ hóa đội tuyển VN hơn nữa. Đặc biệt, ông có lý do để "thay máu" khi Du Học, Hoàng Phúc, Văn Chuẩn… đều đang có phong độ tốt. Ngoài ra, những cầu thủ U.23 VN như Văn Trường, Văn Khang, Thanh Nhàn, Đình Bắc… sẽ có cơ hội ra sân để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Mục tiêu của ông Kim sẽ không chỉ là 6 điểm sau 2 trận thắng, mà còn với tầm nhìn xa hơn để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Khi đội hình được trẻ hóa, họ có thể thay thế được Văn Thanh, Tấn Tài, Ngọc Tân, Thanh Bình, Việt Anh… đang gặp chấn thương. Hàng loạt trụ cột khác của lứa á quân U.23 châu Á tại Thường Châu 2018 đều đã bước qua ngưỡng đỉnh cao cũng sẽ phải nhường suất cho đàn em. Người hâm mộ có thể sẽ chứng kiến đội hình VN mới, trẻ trung, năng động hơn vào tháng 10 tới.

Ngoài thông tin có lợi cho đội tuyển VN liên quan kết quả trận đấu với Malaysia, người hâm mộ còn nóng lòng chờ "món quà" khác khi trung vệ Gustavo được kỳ vọng sẽ ra mắt đội tuyển VN ở trận gặp Lào (18.11), hoặc vào tháng 3.2026 nếu Malaysia không bị AFC loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.



