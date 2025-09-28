FAM nhận lỗi nhưng khó thoát án phạt nặng của FIFA, bóng đá Malaysia càng chìm trong khủng hoảng

D Ư LUẬN M ALAYSIA MẤT NIỀM TIN

Giới truyền thông Malaysia tỏ ra thất vọng và phẫn nộ về quy trình nhập tịch của FAM. Kể từ sau khi FIFA đưa ra án phạt, dư luận nước này liên tục yêu cầu FAM đưa ra các bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc, huyết thống của các cầu thủ. Nhiều trang báo, mạng xã hội ở Malaysia đã dùng chữ "ô nhục, nỗi xấu hổ" để nói về án phạt này. Các CĐV Malaysia cũng không quá hào hứng sau chiến thắng 4-0 trước đội tuyển VN bởi họ cũng mơ hồ về nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch.

FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ

CĐV Malaysia sẽ không mặn mà với đội tuyển có các cầu thủ không rõ gốc gác ẢNH: NGỌC LINH

Báo New Straits Times đã chỉ trích hành động của FAM kèm câu dẫn: "Bóng đá Malaysia rơi vào thời kỳ đen tối". Cây bút Ajitpal Singh bức xúc: "Chỉ sau một đêm, giấc mơ bắt kịp các đội bóng hàng đầu châu Á thông qua việc nhập tịch cầu thủ nhanh chóng đã sụp đổ thành bê bối. Đây không phải là một vấn đề thông thường. Đây là việc uy tín của Malaysia đang bị hủy hoại. Không ai đặt câu hỏi về trường hợp của Richard Chin, Matthew Davies hay Dion Cools bởi nguồn gốc Malaysia của họ rất rõ ràng. Trong khi đó, cầu thủ người Tây Ban Nha và Nam Mỹ đã làm dấy lên sự nghi ngờ từ sớm. Vậy ai đã đề xuất các cầu thủ này, ai đã làm các giấy tờ mà FIFA coi là giả mạo, và ai trong FAM hay chính phủ đã ký các giấy tờ này?".

Singh viết thêm: "Facundo Garces củng cố hàng phòng ngự. Joao Figueiredo dẫn dắt hàng công. Hector Hevel điều khiển hàng tiền vệ. Chiến thắng hủy diệt 4-0 trước đội tuyển VN tại Bukit Jalil được ca ngợi như một bình minh mới. Tuy nhiên, bình minh đó đã biến thành một đám mây đen".

Bóng đá Malaysia phải trả GIÁ QUÁ ĐẮT

Truyền thông Malaysia dự đoán FAM khó lòng kháng cáo thành công, nhất là trong bối cảnh tối 28.9, FAM đã thừa nhận phát hiện một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. Báo New Straits Times chia sẻ: "FAM có thể kháng cáo với FIFA. Nhưng hãy thực tế. Kháng cáo hiếm khi thành công trừ khi chính FIFA mắc sai lầm. Malaysia phải chuẩn bị tinh thần cho việc án phạt được giữ nguyên". Nếu điều đó xảy ra, hậu quả còn lớn hơn nhiều so với những hình phạt mà FIFA đã đưa ra.

Các cầu thủ bị hủy hoại danh tiếng, thiệt hại về tài chính, suy sụp tinh thần. Những người được coi là gương mặt đại diện cho sự trỗi dậy của Malaysia giờ bị gán mác gian lận trên trường quốc tế. Sự nghiệp đầy hứa hẹn của các cầu thủ có nguy cơ lụi tàn. Lúc này, các CLB bao gồm Deportivo Alaves (Facundo Garces thi đấu), America de Cali (của Rodrigo Holgado), Unionistas de Salamanca (của Gabriel Palmero) và Velez Sarsfield (của Imanol Machuca) đã xác nhận các cầu thủ của họ sẽ vẫn bị cấm thi đấu cho đến khi kết quả kháng cáo được công bố. Nếu án phạt của FIFA được giữ nguyên, 7 cầu thủ phải nghỉ thi đấu trong vòng 1 năm, khoảng thời gian rất dài và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ, cảm giác thi đấu.

Ngoài ra, bóng đá Malaysia còn phải đối mặt với án phạt của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Sau khi FIFA ra quyết định cuối cùng, AFC sẽ "định đoạt" số phận của đội tuyển Malaysia. Họ có thể bị hủy kết quả các trận đấu với đội tuyển VN, Nepal, bị xử thua 0-3. Nặng hơn, họ có thể bị cấm tham dự các giải đấu thuộc hệ thống của AFC trong nhiều năm. Đó sẽ là một đòn rất đau, khiến sự phát triển của bóng đá Malaysia bị đứt quãng. Chưa dừng lại, đây không chỉ là bê bối thể thao mà còn là tội phạm hình sự. Những người liên quan có thể bị phạt tiền rất nặng và ngồi tù.

Án phạt từ FIFA không chỉ là cú sốc về mặt thể thao mà còn tạo nên cơn địa chấn truyền thông, khiến dư luận Malaysia quay lưng và đặt dấu hỏi lớn về năng lực của FAM. Niềm tin của người dân Malaysia đã không còn. Đó chính là tổn thất lớn nhất bởi việc xây dựng niềm tin cần cả một quá trình rất, rất dài. Báo New Straits Times cũng có một câu bình luận rất chua chát: "Giấy tờ giả, lợi thế đến trong ngắn hạn, còn nỗi ô nhục là dài hạn".