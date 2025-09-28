Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Động thái bất ngờ của LĐBĐ Malaysia trước án phạt của FIFA, vẫn chưa nộp đơn kháng cáo: Tại sao?

Giang Lao
28/09/2025 18:00 GMT+7

Ngày 28.9, dư luận Malaysia xôn xao khi thấy Chủ tịch danh dự FAM, ông Tan Sri Hamidin Amin bay đến Zurich (Thụy Sĩ), được cho là để đàm phán với FIFA về án phạt cầu thủ nhập tịch. Chủ tịch tạm quyền FAM lập tức lên tiếng. 

Malaysia đặt ra yêu cầu với FIFA

Theo New Straits Times, ông Tan Sri Hamidin Amin, cựu Chủ tịch FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) hiện là Chủ tịch danh dự cơ quan này, đang có mặt ở Zurich (Thụy Sĩ). Tờ Star của Malaysia còn cho biết, ông Tan sang đây để kháng cáo bản án từ FIFA.

Nhiều người dùng mạng xã hội Malaysia cũng đăng lại một bức ảnh cũ ông Tan Sri Hamidin Amin từng ngồi cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Qua đó, cho rằng ông Tan Sri Hamidin Amin đang thay mặt FAM đến Zurich (nơi đặt trụ sở của FIFA), để đàm phán về án kỷ luật mà FIFA vừa công bố xử phạt FAM và 7 cầu thủ vì làm giả giấy tờ nhập tịch ngày 26.9. 

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch bị xử phạt hiện có 10 ngày kháng cáo kể từ ngày FIFA ra thông báo (26.9). Tuy nhiên, FAM đã dập tắt những đồn đoán về vai trò của ông Hamidin trong cuộc khủng hoảng này. 

Động thái bất ngờ của LĐBĐ Malaysia trước án phạt của FIFA, vẫn chưa nộp đơn kháng cáo: Tại sao?- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia

Chủ tịch tạm quyền FAM, ông Yusoff Mahadi, cho biết chuyến đi của ông Hamidin không liên quan gì đến việc kháng cáo, đồng thời nhấn mạnh rằng vị chủ tịch danh dự của FAM này chỉ đến Zurich để làm nhiệm vụ liên quan đến vai trò của mình, theo New Straits Times

“Hamidin sẽ đến đó (Zurich) để tham dự cuộc họp của các thành viên hội đồng FIFA, bắt đầu vào ngày 2.10. Việc này không liên quan gì đến việc kháng cáo”, ông Yusoff Mahadi nói và được New Straits Times trích dẫn. 

Cũng trên New Straits Times, ông Yusoff Mahadi khẳng định sẽ không có đơn kháng cáo nào được nộp cho đến khi FIFA giải thích đầy đủ về hình phạt, và Tòa án Tư cách Cầu thủ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trước. 

 “Chúng tôi đã yêu cầu FIFA làm rõ cơ sở của các lệnh trừng phạt. Chỉ khi Tòa án đưa ra quyết định cuối cùng, chúng tôi mới có thể quyết định hướng hành động tiếp theo”, ông Yusoff Mahadi bày tỏ. 


