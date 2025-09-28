Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng đá Malaysia và vết thương khó lành: 'Hệ lụy vượt xa phạm vi đội tuyển'

Thu Bồn
Thu Bồn
28/09/2025 12:47 GMT+7

Bóng đá Malaysia đang trải qua một trong những biến cố lớn nhất lịch sử sau khi FIFA quyết định treo giò 7 tuyển thủ quốc gia trong vòng 12 tháng và phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 250.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì liên quan đến vụ làm giả giấy tờ và sử dụng cầu thủ không hợp lệ tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Quyết định xử phạt của FIFA không chỉ khiến dư luận bàng hoàng mà còn dấy lên những lo ngại sâu sắc về tương lai của bóng đá Malaysia. Trong bối cảnh ấy, cựu danh thủ Datuk Jamal Nasir đã lên tiếng kêu gọi sự minh bạch và trách nhiệm từ các quan chức FAM. "Không ai được phép né tránh. Ai là người chịu trách nhiệm thì phải đứng ra đối diện hậu quả", ông Jamal chia sẻ trên trang New Straits Times.

Cầu thủ có thể mất sự nghiệp

Theo ông, án phạt này giáng đòn nặng nề vào sự nghiệp của 7 cầu thủ bị cấm thi đấu, gồm: Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Hector Hevel. "Các cầu thủ này mất đi quãng thời gian quý giá trong sự nghiệp. Nghỉ 2 tháng đã là quá nhiều, huống chi cả một năm. Điều này có thể hủy hoại sự nghiệp và cả tương lai tài chính của họ. Các CLB thậm chí có thể cân nhắc kiện FAM", ông Jamal bày tỏ sự lo ngại.

Không chỉ dừng lại ở tổn thất cá nhân, cựu danh thủ sinh năm 1954 cho rằng vụ việc còn tiềm ẩn nguy cơ làm chao đảo toàn bộ hệ thống bóng đá trong nước: "Nếu không được xử lý đúng cách, các giải trẻ, giải CLB, chương trình đào tạo có thể sụp đổ. Hệ lụy vượt xa phạm vi đội tuyển quốc gia", ông nhấn mạnh.

Bóng đá Malaysia và vết thương khó lành: 'Hệ lụy vượt xa phạm vi đội tuyển'- Ảnh 1.

Sự nghiệp của các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị ảnh hưởng sau án phạt cấm thi đấu 12 tháng của FIFA

ẢNH: NGỌC LINH

Cựu danh thủ Malaysia cũng phê phán sự nóng vội trong công tác nhân sự của FAM: "Chúng ta cần sự minh bạch và liêm chính. Không thể chỉ đơn giản chấp nhận giấy tờ mà không xác minh. Người ta vẫn nói chậm mà chắc còn hơn nhanh mà sai. Đây là bài học về sự kiên nhẫn và trách nhiệm". Để khắc phục, Jamal cho rằng FAM cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ, thậm chí thay đổi bộ máy lãnh đạo: "Nếu không thể bảo đảm trách nhiệm, những người đứng đầu phải từ chức. FAM cần một đại hội đặc biệt để bầu ra những người mới".

Ông Jamal so sánh vụ việc này với bê bối dàn xếp tỷ số những năm 1990, nhưng khẳng định tính chất hiện nay còn nghiêm trọng hơn nhiều: "Chuyện lần này ở cấp độ quốc tế, liên quan trực tiếp đến FIFA. Gian lận không thể tha thứ, đặc biệt khi có sự dính líu gián tiếp của các cơ quan quản lý nhà nước. Bóng đá Malaysia cần lấy lại sự trong sạch".

"Đây là một vụ việc mang tầm quốc gia. Cách chúng ta đối mặt và xử lý sẽ định hình tiêu chuẩn của bóng đá Malaysia trong nhiều năm tới", huyền thoại của bóng đá Malaysia nhấn mạnh.

