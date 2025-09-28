Từ bê bối nghiêm trọng của bóng đá Malaysia, nhìn lại hồ sơ Nguyễn Xuân Son: Chuẩn không phải chỉnh!

Bóng đá Malaysia đang đối diện cơn khủng hoảng chưa từng có, sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA xử phạt nặng vì giả mạo giấy tờ và sử dụng cầu thủ không hợp lệ tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Hành động "đi đường tắt" này cho thấy chiến lược sai lầm của FAM, khi coi thường luật lệ quốc tế để mưu cầu thành tích ngắn hạn. Hệ quả là 7 cầu thủ bị cấm thi đấu trong 12 tháng, FAM phải chịu án phạt tài chính nặng nề, còn uy tín của bóng đá Malaysia thì bị hoen ố nghiêm trọng.

Xuân Son từng phải ngồi ngoài vì... thiếu 2 ngày cư trú

Từ bê bối ấy, nhìn sang Việt Nam, người hâm mộ có thể thấy một cách làm hoàn toàn trái ngược. Trường hợp nhập tịch của Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) là minh chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam đã tuân thủ tuyệt đối quy định nghiêm ngặt của FIFA. Xuân Son đã đủ điều kiện dự AFF Cup 2024, nhưng không được phép thi đấu ngay từ đầu giải.

Theo quy định FIFA, một cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển phải cư trú tối thiểu 5 năm liên tục tại quốc gia mới, tính từ sau 10 tuổi. Xuân Son đến Việt Nam ngày 20.12.2019 và chỉ chính thức đủ mốc 5 năm từ ngày 20.12.2024.

Xuân Son góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2024 ẢNH: NGỌC LINH

Chính vì thế, Xuân Son đã vắng mặt ở 3 trận đầu vòng bảng AFF Cup 2024, lần lượt gặp Lào (ngày 9.12.2024), Indonesia (ngày 15.12.2024) và Philippines (ngày 18.12.2024). Thậm chí trong trận gặp Philippines ngày 18.12.2024, thời điểm đội tuyển Việt Nam rất cần một trung phong mạnh mẽ, đội tuyển Việt Nam vẫn không đăng ký Xuân Son, bởi lúc đó anh còn thiếu đúng 2 ngày mới đủ điều kiện.

Chỉ đến trận cuối vòng bảng gặp Myanmar ngày 21.12, khi đã tròn 5 năm và dư một ngày, tiền đạo gốc Brazil mới được đưa vào danh sách thi đấu và xuất hiện trên sân.

Sự cẩn trọng này cho thấy Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đặt luật lệ quốc tế và hình ảnh quốc gia lên trên lợi ích trước mắt. Nếu Malaysia chọn con đường mạo hiểm và gian lận để rồi phải trả giá đắt, thì Việt Nam lại kiên quyết "chơi đúng luật", dù phải hy sinh một lợi thế quan trọng về mặt chuyên môn.

Bài học từ hai trường hợp cho thấy: bóng đá không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ, mà còn là thước đo của sự minh bạch và chuyên nghiệp. Một phóng viên của Malaysia thẳng thắn chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Bất kỳ Chính phủ nào cũng đều có thể cấp quốc tịch cho bất kỳ ai, nhưng điều đó không đồng nghĩa là FIFA sẽ chấp nhận. Luật của FIFA rất đơn giản: cư trú 5 năm tại quốc gia đó hoặc theo quan hệ huyết thống từ đời ông bà. Trong bóng đá, những luật và quy định đó của FIFA phải được tôn trọng".