FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cầu thủ: Lỗi kỹ thuật?
Video Thể thao

FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cầu thủ: Lỗi kỹ thuật?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
28/09/2025 20:42 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã thừa nhận có'“lỗi kỹ thuật' trong thủ tục nhập tịch cho 7 cầu thủ, trong khi các cầu thủ này vẫn được khẳng định là công dân hợp pháp Malaysia. FAM đang chờ phán quyết từ FIFA trước khi tiến hành kháng cáo.

Sau nhiều ngày từ lùm xùm nhập tịch cầu thủ. Mới đây, lúc 18 giờ 50 ngày 28.9 (giờ Việt Nam), FAM đăng thông báo xoay quanh vụ việc nhập tịch "lậu" cho 7 cầu thủ trên trang mạng xã hội chính thức. Thay mặt FAM, ông Noor Azman HJ Rahman, Tổng Thư ký FAM chia sẻ: "FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình và biện pháp pháp lý hiện hành. FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ cũ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp".

FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cầu thủ: Lỗi kỹ thuật?- Ảnh 1.

FAM chia sẻ thông tin mới bằng tiếng Malaysia

ẢNH: FAM

Theo New Straits Times, FAM chưa nộp đơn kháng cáo cho đến khi FIFA giải thích đầy đủ về hình phạt, và Tòa án Tư cách Cầu thủ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trước. Theo FAM, nguyên nhân là do “lỗi kỹ thuật của một nhân viên hành chính”, dẫn đến việc thiếu một số tài liệu trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký cầu thủ cho FIFA.

FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ

Dù FAM đã lên tiếng giải thích, nhưng điều đó không giúp họ thoát khỏi án phạt từ FIFA. Theo thông báo chính thức từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, FAM bị xử phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng) vì vi phạm điều 22 của Quy định về kỷ luật – liên quan đến hành vi gian lận và giả mạo trong thủ tục đăng ký cầu thủ.

Cùng với đó, 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan bị đình chỉ thi đấu quốc tế trong vòng 12 tháng và bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ. FIFA cho biết vẫn đang xem xét hồ sơ của các cầu thủ này để xác định rõ tư cách hợp lệ của họ trong việc khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Đáng chú ý, FIFA cũng mở ra quyền kháng cáo cho FAM và các cầu thủ liên quan trong vòng 10 ngày kể từ khi quyết định được ban hành. Hiện FAM cho biết đang cân nhắc và chờ nhận bản quyết định chi tiết để quyết định có kháng cáo hay không.

Bê bối án phạt bóng đá Malaysia: Hồ sơ bất thường, nhập tịch 'siêu tốc'

Bê bối án phạt bóng đá Malaysia: Hồ sơ bất thường, nhập tịch ‘siêu tốc’

Vấn đề từ giấy khai sinh, thời gian nhập tịch siêu tốc và phát ngôn thiếu nhất quán được cho là các lý do khiến FIFA 'sờ gáy' bóng đá Malaysia.

