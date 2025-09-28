'Ám chỉ tiêu cực' đến nhân vật đặc biệt của Việt Nam: Hành động thiếu cao thượng của bóng đá Malaysia?

Ông Tunku Ismail chia sẻ lại bài viết ám chỉ không tốt đến bà Nguyễn Thị Mỹ Dung của Việt Nam ảnh: chụp màn hình

Nữ tướng bóng đá Việt Nam bị Malaysia 'nhắc tên' với ý đồ không tốt

Án phạt của FIFA dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì hành vi sử dụng tài liệu giả mạo để đưa cầu thủ nhập tịch thi đấu trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 đang khiến quốc gia này dậy sóng.

Trong lúc nhận những sức ép rất lớn từ dư luận báo chí và người hâm mộ Malaysia, Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim (Tunku Ismail) - người chủ trì dự án nhập tịch đội tuyển Malaysia bị FIFA áp dụng án phạt - đã chia sẻ trên mạng xã hội X bài viết có hàm ý ám chỉ tiêu cực đến cá nhân bà Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Được biết, luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung đang giữ chức Phó tổng giám đốc trung tâm PVF, được xem là "nữ tướng" thầm lặng của bóng đá Việt Nam - đang là thành viên Ban Kỷ luật FIFA, trọng tài Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS), Phó Ban Giải quyết khiếu nại AFC và nhiều chức vụ khác…

Trong bài viết trên trang Kakan Bola, tác giả Wan Adam đã đặt ra những dấu hỏi về bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, đại diện Việt Nam tại Ban Kỷ luật FIFA, với cách đặt vấn đề ngụy biện "Câu hỏi đáng quan tâm hơn bây giờ không chỉ là về các lỗi kỹ thuật đã được quyết định, mà còn về việc ai là người đứng sau quá trình ra quyết định".

"Bà Dung là một luật sư giàu kinh nghiệm, từng công tác tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các cơ quan luật thể thao ở cấp độ châu Á. Sự hiện diện của bà trong Ban Kỷ luật FIFA được coi là sự công nhận đối với các chuyên gia pháp lý đến từ khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong bối cảnh của Malaysia, điều này làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích.

Cách đặt vấn đề thể hiện sự không hiểu biết và không đúng đắn

Thực tế, cách đặt vấn đề của tác giả bài viết đã bị chính những đồng nghiệp tỉnh táo của họ đang viết báo tại Malaysia đánh giá là "xuẩn ngốc", kèm chia sẻ thẳng thắn: "Tạo ra nhận thức tiêu cực về bà Dung và bà Dung có thể kiện".

Duy Mạnh tranh bóng với Figueiredo, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA ra án phạt ảnh: Ngọc Linh

Xin nhấn mạnh rằng về nguyên tắc, Ban Kỷ luật FIFA hoạt động hoàn toàn độc lập. Mặc định, khi Ban Kỷ luật FIFA điều tra để áp dụng án phạt về phía FAM thì bà Mỹ Dung đến từ Việt Nam - có đội tuyển liên quan đến Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 - sẽ không thể tham gia vào quá trình này.

Do vậy, hàm ý cáo buộc của bài viết đã sai ngay từ đầu, thể hiện việc không hiểu biết và nắm rõ vấn đề. Việc dẫn lại bài viết vì thế cũng không đúng đắn.

Trước đó đầu năm 2025, FAM đã công bố chiến lược tái cấu trúc đội tuyển Malaysia đầy tham vọng, với tổng cộng 30 triệu RM (tiền Ringgit Malaysia, gần 190 tỉ đồng Việt Nam) cho các đội tuyển quốc gia. Toàn bộ số tiền trên được trao cho Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail quản lý với tham vọng lột xác đội tuyển Malaysia.

Tiền vệ Hector - 1 trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch bị FIFA phạt - ra sân trong 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ảnh: Ngọc Linh

Sau đó không lâu, ông Tunku Ismail - đồng thời là chủ sở hữu của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) - chia sẻ trên mạng xã hội X kỳ vọng sẽ có 6, 7 cầu thủ nhập tịch sẽ sớm khoác áo đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sau đó, đội tuyển Malaysia đã sử dụng 7 tân binh đến từ Brazil, Argentina và Tây Ban Nha trong 2 trận đấu gặp Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, dẫn đến án phạt của FIFA.

Bản thân chia sẻ trên X của ông Tunku Ismail cũng kèm tài liệu cho thấy Cục Đăng ký quốc gia (NRD) xác nhận bằng văn bản không tìm thấy bản gốc viết tay giấy khai sinh 7 cầu thủ kể trên.





