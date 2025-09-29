Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Lỗi kỹ thuật’ của FAM về cầu thủ nhập tịch Malaysia, chỉ là biện minh?

Giang Lao
Giang Lao
29/09/2025 09:14 GMT+7

Một bộ phận CĐV Malaysia thắp lên hy vọng sau thông báo mới nhất của FAM phát hiện 'lỗi kỹ thuật' trong quá trình nộp hồ sơ các cầu thủ nhập tịch, nhưng nhiều người khác lại không tin vì sai sót quá kỳ lạ.

Nhập tịch đến 7 cầu thủ chủ chốt cho đội tuyển Malaysia, FAM lại bất cẩn đến thế sao?

"Giả sử "lỗi kỹ thuật" là đúng, thì nó quá nghiệp dư đến mức chẳng buồn cười chút nào. Bất kỳ giao tiếp chính thức nào giữa FAMFIFA đều nên được thực hiện một cách chuyên nghiệp và chính xác. Đây không phải là pasar malam (một loại hình chợ hoạt động vào ban đêm, phổ biến ở Malaysia)", một người dùng mạng xã hội X ở Malaysia có tài khoản tên Lee Seng Foo bày tỏ.

‘Lỗi kỹ thuật’ của FAM về cầu thủ nhập tịch Malaysia, chỉ là biện minh?- Ảnh 1.

CĐV Malaysia từng nghi ngờ vì các cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt, 'trông không có gì liên quan đến Malaysia'

Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, vào tối 28.9, FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) đăng thông báo mới nhất xoay quanh vụ việc nhập tịch "lậu" cho 7 cầu thủ trên trang mạng xã hội chính thức. Thay mặt FAM, ông Noor Azman HJ Rahman, Tổng thư ký FAM chia sẻ: "FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình và biện pháp pháp lý hiện hành. 

FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp".

Phản hồi lại tuyên bố của FAM, nhiều cư dân mạng xã hội ở Malaysia cũng bày tỏ quan điểm. Họ hy vọng lỗi hành chính này có thể được chứng minh và các cầu thủ nhập tịch vẫn có thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Thậm chí, một số người lạc quan còn cho rằng FAM có thể đảo ngược phán quyết của FIFA khi chính thức kháng cáo.

Mặc dù vậy, nhiều CĐV Malaysia thực sự am hiểu vấn đề thì không nghĩ như vậy. Họ cho rằng "lỗi kỹ thuật" của FAM trước một sự việc quá quan trọng như vậy rõ ràng là có vấn đề. Hoàn toàn có thể chỉ là một sự biện minh trước sai lầm quá lớn và đã bị nghi ngờ ngay từ đầu.

FAM thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch Malaysia cho cầu thủ

Không phải lần đầu bóng đá Malaysia nhập tịch cầu thủ

Bóng đá Malaysia từng nhập tịch rất nhiều cầu thủ có gốc gác trước đây, cụ thể như Brendan Gan, Matthew Davies, Darren Lok, Corbin-Ong, Quentin Cheng, Stuart Wilkin, David Rowley, Nooa Laine, Daniel Ting hay Richard Chin, tất cả họ đều có nguồn gốc Malaysia của mình thông qua cha mẹ hoặc ông bà.

Đây cũng là những cầu thủ nhập tịch Malaysia mà không một ai nghi ngờ về nguồn gốc, do FAM cũng đã công bố chi tiết nguồn gốc tổ tiên của họ một cách minh bạch và đúng luật của FIFA.

‘Lỗi kỹ thuật’ của FAM về cầu thủ nhập tịch Malaysia, chỉ là biện minh?- Ảnh 2.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả

Ảnh: Ngọc Linh

Trường hợp với 7 cầu thủ nhập tịch gần đây và bị FIFA xử phạt vì "sử dụng tài liệu bị làm giả", đã bị chính giới CĐV Malaysia ngờ vực ngay từ đầu. "Vì họ trông không có gì liên quan đến Malaysia". Dư luận ở Malaysia cũng đã đòi hỏi FAM công bố chi tiết nguồn gốc nhập tịch của các cầu thủ này. Nhưng đến nay họ hoàn toàn im lặng.

Các cầu thủ này cũng được nhập tịch Malaysia một cách "nhanh chóng bất thường". Cầu thủ Facundo Garces từng tiết lộ rằng, từ lúc FAM liên hệ với anh cho đến khi anh ra mắt đội tuyển Malaysia, quá trình này chỉ mất vài tuần, theo trang ASEAN FOOTBALL. Trong khi thủ tục nhập tịch cầu thủ gốc ngoại ở Việt Nam phải mất từ 5 năm trở lên (như trường hợp cầu thủ Nguyễn Xuân Son), hay ở Indonesia là khoảng 6 tháng với các cầu thủ nhập tịch có gốc gác từ Hà Lan.

Về việc FAM xác nhận "các cầu thủ liên quan đều là công dân Malaysia hợp pháp" (7 cầu thủ nhập tịch bị xử phạt). Nhiều người cho rằng, điều này là hoàn toàn bình thường, vì FAM đã thực hiện thủ tục nhập tịch Malaysia cho họ. Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ các tài liệu do FAM nộp lên FIFA. Các tài liệu này đã bị làm giả, đó là lý do tại sao FIFA đã áp dụng hình phạt.

"Thông thường, những hành động như thế này không được thực hiện vội vàng; chắc chắn phải có lý do từ FIFA", ông Seri Windsor Paul, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết qua trích dẫn từ kênh Astro Arena (Malaysia).

Xem thêm bình luận