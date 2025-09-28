Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình bị CLB CA TP.HCM bắt kịp, lò ‘xay’ HLV bắt đầu kích hoạt

Linh Nhi
Linh Nhi
28/09/2025 21:21 GMT+7

Như Thuật là HLV đầu tiên mất việc ở V-League 2025 - 2026, Ninh Bình FC bị ngắt mạch thắng phải san sẻ ngôi đầu với CLB CA TP.HCM và CAHN, riêng HAGL và CLB Thanh Hóa vẫn chưa biết thắng.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình bị CLB CA TP.HCM bắt kịp, lò ‘xay’ HLV bắt đầu kích hoạt- Ảnh 1.

Quốc Cường và Tiến Linh lập công giúp CLB CA TP.HCM bay cao

ảnh: Minh Tú

Ninh Bình FC dàn hàng đầu cùng CLB CA TP.HCM

Ở vòng 5 V-League 2025 - 2026, sân Lạch Tray đã chứng kiến CLB Hải Phòng trở thành đội bóng đầu tiên ngắt được mạch thắng của Ninh Bình FC sau trận hòa 2-2. Kết quả này khiến đội bóng cố đô lỡ cơ hội bứt lên, để nhóm sau bắt kịp.

Trong khi đó, một lần nữa có chiến thắng 2-0 trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định đã giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) tiếp tục giữ được đà thi đấu thành công, qua đó san bằng điểm số với Ninh Bình FC (13 điểm).

Ngôi đầu bảng còn một cái tên nữa là CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Vinh ngày 27.9. Dù Ninh Bình, để tạo ra thế gọng kìm 2 đội bóng công an áp sát Ninh Bình FC ở ngôi đầu.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình bị CLB CA TP.HCM bắt kịp, lò ‘xay’ HLV bắt đầu kích hoạt- Ảnh 2.

Geovane ghi bàn nhưng không thể giúp Ninh Bình FC kéo dài mạch thắng

ảnh: Ninh BÌnh FC

Trước thềm vòng 6 và tiếp đó là kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10, dường như V-League đã bắt đầu có dấu hiệu tách tốp, với bộ 3 Ninh Bình FC, CLB CAHN và CLB CA TP.HCM. Chiến thắng 2-0 trước CLB Hà Tĩnh giúp Thể Công Viettel bám sát phía sau với 2 điểm kém hơn.

V-League bắt đầu tách tốp

Nhóm phía sau nhóm đầu bảng sẽ gồm những đội bóng có thực lực và phong độ ở mức khá kể từ đầu mùa lần lượt xếp từ hạng 5 đến hạng 7 gồm CLB Hải Phòng (8 điểm), CLB Hà Tĩnh, CLB Nam Định (7 điểm).

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình bị CLB CA TP.HCM bắt kịp, lò ‘xay’ HLV bắt đầu kích hoạt- Ảnh 3.

BXH V-League 2025 - 2026 sau vòng 5

ảnh: chụp màn hình

Thấp hơn một chút là những cái tên có kết quả trung bình như CLB Hà Nội, CLB Đà Nẵng, PVF-AND có cùng 5 điểm. Trong số này, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vui nhất sau chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa trước CLB Becamex TP.HCM.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình bị CLB CA TP.HCM bắt kịp, lò ‘xay’ HLV bắt đầu kích hoạt- Ảnh 4.

HAGL (vàng) vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau trận hòa 0-0 với PVF-CAND

ảnh: Minh Tú

Nhóm 4 đội xếp dưới cùng có thể xem là "trong tâm bão". HLV Phan Như Thuật đã chia tay ghế HLV trưởng SLNA (4 điểm, hạng 11) sau khi bị thua ngược trước CLB CA TP.HCM dù CĐV đang đánh giá cao tinh thần không biết sợ của dàn cầu thủ trẻ xứ Nghệ.

Thấp hơn một chút là Becamex TP.HCM (hạng 12, 3 điểm) sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận khiến chiếc ghế của HLV Nguyễn Anh Đức đang lung lay dữ dội.

Nếu HLV Anh Đức đang tỏ ra tự tin dù nhiều CĐV nhà hồi hộp chờ "thông báo" từ đội bóng quê hương, thì HAGL và CLB Thanh Hóa xếp chót và áp chót với chỉ 2 điểm vẫn khá bình tĩnh dù chưa thắng được trận nào sau 5 vòng đầu tiên của LPBank V-League 2025 - 2026.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình bị CLB CA TP.HCM bắt kịp, lò ‘xay’ HLV bắt đầu kích hoạt- Ảnh 5.

Ngọc Mỹ và Văn Thuận (47) vẫn ghi bàn nhưng CLB Thanh Hóa chưa biết thắng

ảnh: Minh Tú

Khác biệt giữa có thể đến từ việc HAGL đã quen vì "dành cả thanh xuân để trụ hạng" trong khi CLB Thanh Hóa đang gặp bất ổn thượng tầng, nên thành tích của HLV Choi Won-kwon sẽ được nhìn thoáng hơn.

Tất nhiên, hàng công vẫn chưa thể có bàn thắng nào sau 5 trận sẽ khiến HAGL buộc phải thực hiện những thay đổi về lối chơi lẫn con người khi kỳ nghỉ FIFA Days sẽ đến sau vòng 6. Còn đối với CLB Thanh Hóa, họ vẫn đang chơi đầy máu lửa nhưng có lẽ sẽ cần một cú hích tinh thần để chơi bóng thoải mái hơn.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

