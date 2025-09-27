Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Anh Đức nói gì về ghế nóng khi Becamex TP.HCM thua 5 trận liền: Tôi không lo…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
27/09/2025 20:58 GMT+7

Tối 27.9, HLV Nguyễn Anh Đức cho biết giờ không phải là lúc nói về tương lai sau khi CLB Becamex TP.HCM thua ngược đội Đà Nẵng 1-2 ở vòng 5 V-League 2025-2026.

HLV Nguyễn Anh Đức được đặt câu hỏi nhạy cảm

Trên sân nhà Gò Đậu, CLB Becamex TP.HCM đã vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 4 nhờ công Ugochukwu Oduenyi. Tuy nhiên, cú đúp của ngoại binh Milan Makaric ở các phút 26 và 90+3 đã giúp đội Đà Nẵng lội ngược dòng thành công, qua đó có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM tiếp tục trượt dài. Đây đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức, tính trên mọi đấu trường.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Nguyễn Anh Đức đã nhận câu hỏi: "Ông có cảm thấy chiếc ghế HLV trưởng của mình bị lung lay sau chuỗi 5 trận thua?". Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam trả lời: "Khi đội thua nhiều, đương nhiên HLV trưởng sẽ chịu trách nhiệm. Khi về đây, tôi luôn mong muốn đội bóng phát triển đúng như định hướng. Tôi về đây để cống hiến nên tôi không lo về điều đó. Và cũng không nên trả lời vấn đề đó vào lúc này".

HLV Anh Đức nói gì về ghế nóng khi Becamex TP.HCM thua 5 trận liền: Tôi không lo…- Ảnh 1.

HLV Nguyễn Anh Đức và các học trò đang gặp rất nhiều khó khăn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB Becamex Bình Dương thiếu may mắn

HLV Anh Đức nói thêm về trận đấu: "Tôi khá tiếc vì toàn đội thi đấu rất tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội. Trong bóng đá cần thêm may mắn nhưng hôm nay chúng tôi không có may mắn, đó là một trong những yếu tố dẫn đến thất bại. Nhưng tôi không trốn tránh trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm đầu tiên là HLV trưởng. Cảm ơn NHM, CĐV đồng hành cùng đội, đó là điều rất quý. Trong bóng đá luôn có giai đoạn khó khăn, chúng tôi phải biết vượt qua giai đoạn này. Muốn chiến thắng, toàn đội phải nỗ lực. Ở trận này, tôi cũng không chê trách cầu thủ điều gì vì các bạn thực sự chưa may mắn.

Trước mắt, chúng tôi cần cải thiện khâu phòng ngự. Chúng tôi luôn khắc phục điểm yếu này thông qua các buổi tập. Nếu làm được, đội sẽ tốt dần lên. Muốn chiến thắng phải nỗ lực. Trận này, tôi cũng không chê trách cầu thủ vì các bạn. Hôm nay thực sự chưa may mắn. Nếu may mắn hơn sẽ có bàn thắng".


