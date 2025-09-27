CLB Becamex TP.HCM thua Đà Nẵng ngay tại sân nhà: Ghế HLV Anh Đức lung lay dữ dội

HLV Anh Đức gặp khó, Becamex TP.HCM lún sâu

Đang phải vật lộn ở nhóm cuối bảng xếp hạng nên CLB Becamex TP.HCM cùng Đà Nẵng đều dồn quyết tâm tìm kiếm chiến thắng khi chạm trán nhau trên sân vận động Bình Dương. Trời mưa liên tiếp những ngày qua khiến mặt sân Bình Dương xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của trận đấu. Bên cạnh đó thành tích thi đấu bết bát các học trò HLV Nguyễn Anh Đức cũng khiến khán đài trở nên đìu hiu.

CLB Đà Nẵng có chiến thắng quan trọng trên sân Bình Dương, nhấn chìm đội chủ nhà ở nhóm cuối bảng xếp hạng ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Niềm vui đến sớm với đội chủ nhà Becamex TP.HCM khi Oduenyi tận dụng thành công cơ hội có được ghi bàn thắng mở tỷ số. Bị dẫn bàn, các cầu thủ Đà Nẵng dồn lên tấn công, tạo thế trận khá lấn lướt và được đền đáp với bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 từ cú đánh đầu sắc bén của tiền đạo Makaric.

Tinh thần lên cao sau bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Đà Nẵng triển khai tấn công đa dạng, sắc bén, tạo sức ép lớn lên hàng phòng ngự đội Becamex TP.HCM. Thủ môn Trần Minh Toàn liên tiếp có 2 pha cứu thua giúp đội Becamex TP.HCM không bị thủng lưới. Phút 59, trọng tài Hoàng Thanh Bình cho đội Đà Nẵng hưởng phạt đền khi cho rằng hậu vệ Adriano Schmidt phạm lỗi với Makaric. Tuy nhiên sau gần 6 phút tham khảo VAR, trọng tài thay đổi quyết định, không có phạt đền cho đội Đà Nẵng.

HLV Nguyễn Anh Đức chưa thể vực dậy đội Becamex TP.HCM ẢNH: NGUYÊN KHANG

Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, đội Đà Nẵng bị thủng lưới ở phút 80 khi Alves Hugo của Becamex TP.HCM tận dụng thành công cơ hội có được ngay trong vòng cấm địa đối thủ. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài Hoàng Thanh Bình không công nhận bàn thắng này bởi trước đó đồng đội của Alves Hugo là Minh Khoa đã làm lỗi với thủ môn Phan Văn Biểu.

Bất ngờ xảy ra ở phút 90+3 khi Makaric tận dụng thành công đường chuyền thuận lợi của Henen, dứt điểm cận thành giúp đội Đà Nẵng vượt dẫn 2-1. Cú đúp của tiền đạo này cũng mang về 3 điểm trọn vẹn cho CLB Đà Nẵng trước đội Becamex TP.HCM, giúp họ vươn lên hạng 8 với 5 điểm. Trong khi đó trận thua này khiến thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức chỉ có vỏn vẹn 3 điểm, chôn chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

