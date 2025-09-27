Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League: HAGL không thắng và 'tịt ngòi' suốt 4 trận, vẫn thoát bét bảng!

Hồng Nam
Hồng Nam
27/09/2025 20:16 GMT+7

Bảng xếp hạng V-League tiếp tục có biến động sau loạt trận ở vòng 5 diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (27.9).

Bảng xếp hạng V-League: HAGL lên hạng 13

Tối 27.9, 3 trận vòng 5 V-League 2025 - 2026 đã đồng loạt diễn ra, khiến bảng xếp hạng có biến động ở cả hai đầu.

Trên sân nhà, PVF-CAND hòa 0-0 trước HAGL. Dù cầm bóng và tạo ra số cơ hội nhỉnh hơn, nhưng học trò HLV Thạch Bảo Khanh không thể tận dụng cơ hội. Đáng tiếc nhất là tình huống đánh đầu dội xà của Hoàng Vũ Samson ở cuối hiệp 2, khiến PVF-CAND không thể lấy trọn 3 điểm.

Bảng xếp hạng V-League: HAGL không thắng và 'tịt ngòi' suốt 4 trận, vẫn thoát bét bảng!- Ảnh 1.

HAGL (áo cam) chia điểm với PVF-CAND trong trận hòa 0-0

ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, HAGL có trận sạch lưới thứ hai ở V-League (sau trận hòa 0-0 trước CLB Hà Nội ở vòng 5). Tuy nhiên, đội chủ sân Pleiku vẫn có 2 điểm (hiệu số -4) để vươn lên thứ 13, qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng. Dù cũng có 2 điểm như HAGL, nhưng CLB Thanh Hóa ngậm ngùi xếp dưới do chỉ có hiệu số -6.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM lội ngược dòng đánh bại chủ nhà SLNA với tỷ số 3-2. Dù thua sớm 2 bàn bởi các pha lập công của Văn Lương (15') và Olaha (21'), nhưng học trò HLV Lê Huỳnh Đức đã lật ngược thế cờ ngoạn mục với 3 bàn thắng của Tiến Linh (45'), Peter Makrillos (55') và Quốc Cường (64').

Với 4 trận thắng và 1 trận hòa sau 6 trận, CLB Công an TP.HCM leo lên đầu bảng với 13 điểm. Dù vậy, đây là ngôi đầu tạm thời, khi đại diện miền Nam nhiều hơn Ninh Bình 1 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn đến 2 trận.

Bảng xếp hạng V-League: HAGL không thắng và 'tịt ngòi' suốt 4 trận, vẫn thoát bét bảng!- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V-League sau loạt trận tối 27.9

ẢNH: VPF

Ở trận còn lại, Becamex TP.HCM thua cay đắng với tỷ số 1-2 trên sân nhà trước CLB Đà Nẵng. Đây đã là thất bại thứ 5 liên tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức trên mọi đấu trường. Becaamex TP.HCM đã rơi xuống hạng 12 với vỏn vẹn 3 điểm, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. 

CLB Đà Nẵng tạm vươn lên hạng 8 với 5 điểm sau 5 trận. Như vậy, ở V-League lúc này chỉ còn 2 đội chưa biết mùi chiến thắng, đó là HAGL (hạng 13) và Thanh Hóa (hạng 14). 


Nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chốt án phạt xử thua 0-3 với đội tuyển Malaysia ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể đoạt vé tới Asian Cup 2027 ngay trong năm nay.

