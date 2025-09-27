Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM không lập ‘siêu phẩm’ như SLNA, vẫn thắng ngược ngoạn mục trên sân Vinh

Thu Bồn
Thu Bồn
27/09/2025 20:11 GMT+7

CLB Công an TP.HCM tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục trên sân Vinh của SLNA.

Tối 27.9, CLB Công an TP.HCM có chuyến làm khách đến sân Vinh của SLNA, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V-League 2025-2026. Trước trận này, đội bóng ngành công an được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Song, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã trải qua một trận đấu chật vật.

SLNA dẫn trước 2 bàn

Khi hiệp 1 chưa trải qua một nửa thời lượng, SLNA đã dẫn đội khách đến 2 bàn. Phút 15, siêu phẩm sút xa của Ngô Văn Lương mang về bàn thắng mở tỷ số cho SLNA. Phút 21, bàn thứ hai đến với đội bóng xứ Nghệ với cú dứt điểm quyết đoán cận thành của Olaha.

CLB Công an TP.HCM không lập ‘siêu phẩm’ như SLNA, vẫn thắng ngược ngoạn mục trên sân Vinh- Ảnh 1.

Tiến Linh ghi bàn rút ngắn tỷ số cho CLB Công an TP.HCM

ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Sau khi dẫn trước 2 bàn, SLNA vẫn chủ động kiểm soát trận đấu. Thậm chí, đội chủ sân Vinh còn có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. Phải đến phút cuối hiệp 1, CLB Công an TP.HCM mới có bàn rút ngắn tỷ số sau pha không chiến của Tiến Linh. Quả bóng vàng Việt Nam 2024 thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc thu hẹp cách biệt còn 1-2.

Sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM dâng cao đội hình với quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 55, sai lầm của thủ môn Văn Lâm bên phía SLNA đã giúp CLB Công an TP.HCM đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Người lập công cho đội bóng đại diện TP.HCM là ngoại binh Makrillos Peter.

CLB Công an TP.HCM không lập ‘siêu phẩm’ như SLNA, vẫn thắng ngược ngoạn mục trên sân Vinh- Ảnh 2.

Makrillos Peter san bằng tỷ số 2-2 cho CLB Công an TP.HCM

Ảnh: Viên đình

Phút 64, Nguyễn Thái Quốc Cường nâng tỷ số lên 3-2 cho CLB Công an TP.HCM. CLB Công an TP.HCM có bàn thứ ba sau cú dứt điểm cực kỳ ấn tượng từ ngoài vòng cấm của Nguyễn Thái Quốc Cường.

CLB Công an TP.HCM không lập ‘siêu phẩm’ như SLNA, vẫn thắng ngược ngoạn mục trên sân Vinh- Ảnh 3.

Quốc Cường ghi bàn giúp CLB Công an TP.HCM ngược dòng

ẢNH: Viên đình

Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM thắng ngược 3-2 trước SLNA trên sân Vinh. 

Khám phá thêm chủ đề

CLB Công An TP.HCM V-League SLNA HLV Lê Huỳnh Đức
