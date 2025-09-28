Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nóng: HLV Phan Như Thuật từ chức sau trận SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
28/09/2025 20:38 GMT+7

Tối 28.9, HLV Phan Như Thuật, thuyền trưởng SLNA quyết định từ chức sau chuỗi thành tích không được như kỳ vọng ở V-League 2025-2026.

HLV Phan Như Thuật chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Ở mùa giải này, thành tích mà SLNA đạt được chưa đúng như kỳ vọng nên tôi xin nghỉ. Khi HLV khác lên thay, tôi hy vọng thành tích và lối chơi của SLNA được cải thiện".

Quyết định của HLV Phan Như Thuật được đưa ra một ngày sau thất bại 2-3 trước CLB Công an TP.HCM. Trên sân Vinh, SLNA đã dẫn trước 2-0 nhưng chơi chùn xuống và cuối cùng để thua ngược. Đây là "giọt nước làm tràn ly" khiến HLV Phan Như Thuật từ chức.

Nóng: HLV Phan Như Thuật từ chức sau trận SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM- Ảnh 1.

HLV Phan Như Thuật từ chức khi V-League mới trôi qua được 5 vòng

ẢNH: BÁ DUY

Ở V-League mùa này, SLNA có thành tích không quá tốt. Họ mới có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình vẫn đứt chuỗi thắng khi hòa kịch tính Hải Phòng

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình vẫn đứt chuỗi thắng khi hòa kịch tính Hải Phòng

Tối 28.9, CLB Ninh Bình chỉ có được trận hòa 2-2 trước đội Hải Phòng ở vòng 5 V-League 2025-2026, quá đó đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

Đánh bại Nam Định, CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu: Đua vô địch quá khó lường

'Ám chỉ tiêu cực' đến nhân vật đặc biệt của Việt Nam: Hành động thiếu cao thượng của bóng đá Malaysia?

SLNA Phan Như Thuật V-League Công An TP.HCM
Xem thêm bình luận