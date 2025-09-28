Nóng: HLV Phan Như Thuật từ chức sau trận SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM

HLV Phan Như Thuật chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Ở mùa giải này, thành tích mà SLNA đạt được chưa đúng như kỳ vọng nên tôi xin nghỉ. Khi HLV khác lên thay, tôi hy vọng thành tích và lối chơi của SLNA được cải thiện".

Quyết định của HLV Phan Như Thuật được đưa ra một ngày sau thất bại 2-3 trước CLB Công an TP.HCM. Trên sân Vinh, SLNA đã dẫn trước 2-0 nhưng chơi chùn xuống và cuối cùng để thua ngược. Đây là "giọt nước làm tràn ly" khiến HLV Phan Như Thuật từ chức.

HLV Phan Như Thuật từ chức khi V-League mới trôi qua được 5 vòng ẢNH: BÁ DUY

Ở V-League mùa này, SLNA có thành tích không quá tốt. Họ mới có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.