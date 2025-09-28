Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình vẫn đứt chuỗi thắng khi hòa kịch tính Hải Phòng

CLB Ninh Bình bị ép sân

Trên sân Lạch Tray, CLB Ninh Bình vẫn tung ra một đội hình rất mạnh. Những phút đầu tiên, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng chơi tốt hơn và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Phút 16, Hoàng Đức ghi bàn trên chấm phạt đền để giúp CLB Ninh Bình vươn lên dẫn trước 1-0. Thủ môn Đình Triệu đã đổ người đúng hướng nhưng cú đá của Hoàng Đức là quá hiểm hóc, bóng đi sát cột dọc. Trước đó, Bùi Tiến Dụng phạm lỗi với Gustavo trong vòng cấm. Đến phút 23, Geovane Magno làm rung mành lưới của CLB Hải Phòng sau một pha dàn xếp tấn công bài bản. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Nhưng kể từ giữa hiệp 1, CLB Hải Phòng bắt đầu chơi cực kỳ lấn lướt. Họ kiểm soát bóng vượt trội (64%), tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn từ các tình huống phối hợp ăn ý. Tuy nhiên, Luiz Antonio hay Friday không tận dụng thành công. Phải đến phút 45+2, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, CLB Hải Phòng mới ghi được bàn gỡ hòa. Các học trò HLV Chu Đình Nghiêm có pha phối hợp ấn tượng, được kết thúc bởi cú đặt lòng gọn gàng của Bicou. Văn Lâm đã chạm tay vào bóng, nhưng lực sút của Bicou là rất tốt nên bóng vẫn bay vào lưới.

CLB Hải Phòng suýt có thêm bàn thắng thứ 2 trước khi bước vào giờ nghỉ. Phút 45+4, Friday dùng tốc bộ băng xuống, đặt lòng hướng bóng về phía góc xa nhưng cái chân của Văn Lâm đã giúp CLB Ninh Bình tránh nhận bàn thua thứ 2.

Hoàng Đức tỏa sáng nhưng CLB Ninh Bình không thể giành chiến thấng ẢNH: CLB NINH BÌNH

Hiệp 2 hấp dẫn

Những bàn thắng sớm giúp hiệp 2 trở nên hấp dẫn hơn. Phút 50, CLB Ninh Bình một lần nữa vươn lên dẫn trước. Lần này, Geovane là người lập công với một cú sút xa đẹp mắt. Đến phút 63, CLB Hải Phòng gỡ hòa 2-2 từ một pha bóng có phần may mắn. Cú treo bóng tương đối khó chịu của Hữu Nam cộng thêm động tác giả của Friday khiến Văn Lâm lưỡng lự, để bóng bay thẳng vào lưới.

Trong những phút còn lại, cả 2 đội đều tạo ra được nhiều cơ hội. Tuy nhiên, thủ môn 2 đội đã chơi tốt nên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 2-2.