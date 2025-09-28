Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đánh bại Nam Định, CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu: Đua vô địch quá khó lường

Hồng Nam
Hồng Nam
28/09/2025 19:59 GMT+7

CLB CAHN đánh bại đương kim vô địch Nam Định với tỷ số 2-0 trên sân Thiên Trường (vòng 5 V-League, tối 28.9), qua đó tiếp tục giữ ngôi nhì bảng V-League.

Leo Artur lại nâng bước CLB CAHN 

Màn so tài giữa CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) ở vòng 5 V-League được ví von là trận đấu giữa những đôi chân mỏi mệt, khi cả hai đội đều đang căng mình đá 4 mặt trận mùa này.

Dù áp lực thi đấu ngang nhau, nhưng phong độ hai đội lại trái ngược. Đương kim vô địch Nam Định trôi xuống giữa bảng với vỏn vẹn 7 điểm sau 5 trận, trong khi CLB CAHN vững vàng ở ngôi đầu (trước vòng đấu này) với 10 điểm sau 4 trận.

Đánh bại Nam Định, CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu: Đua vô địch quá khó lường- Ảnh 1.

CLB Nam Định (áo trắng) không thể kiểm soát tình hình

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Với phong độ nhỉnh hơn, CLB CAHN dồn lên ép sân Nam Định ngay tại Thiên Trường. Phút 14, Đình Bắc thử tài Nguyên Mạnh với cú sút xa uy lực. Bóng dù không cách xa Nguyên Mạnh, nhưng thủ môn của Nam Định vẫn vất vả mới đẩy được bóng. Phút 23, Quang Hải cướp bóng rồi đột phá vào trung lộ chọc khe cho Leo Artur. Song, cú sút xa ngoài vòng cấm của Artur bị Nguyên Mạnh bắt gọn. 

Tuy nhiên đến phút 37, hàng thủ CLB Nam Định không còn trụ vững trước sức công phá của đội khách. Alan Grafite có pha cài đè và làm tường vừa vặn để Leo Artur băng lên sút xa uy lực mở tỷ số cho CLB CAHN. Một lần nữa, bộ đôi Alan và Artur gieo rắc nỗi sợ cho hàng thủ đối phương nhờ sự nhịp nhàng, ăn ý. 

Đến phút 43, CLB Nam Định mới có cơ hội rõ ràng đầu tiên. Marlos Brenner tận dụng pha phòng ngự thiếu ăn ý của đội khách để giành bóng. Anh tâng bóng vượt qua cả thủ thành Nguyễn Filip, nhưng ở bước quyết định, tiền vệ Thành Long đã kịp thời băng về phá bóng giải nguy cho CLB CAHN. 

CLB Nam Định bế tắc 

CLB CAHN nhường thế trận cho Nam Định trong hiệp 2, sau khi đã có thế dẫn bàn. Đến lúc này, học trò HLV Vũ Hồng Việt mới có cơ hội tràn đội hình lên gây áp lực.

Dù vậy, những tình huống đánh biên dựa vào tốc độ, kỹ thuật của Văn Vũ hay Percy Tau không làm khó được tuyến phòng ngự CLB CAHN. So với sự nhuần nhuyễn và biến hóa của đội khách, HLV Vũ Hồng Việt không thể tạo ra cho CLB Nam Định mảng miếng đủ sắc bén. 

Đánh bại Nam Định, CLB CAHN bám đuổi quyết liệt ngôi đầu: Đua vô địch quá khó lường- Ảnh 2.

Chủ nhà Nam Định thua thiệt về thế trận

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

CLB CAHN đã kiểm soát thế trận tốt nhờ Quang Hải, Thành Long và Stefan Mauk ở tuyến giữa. Hàng tiền vệ đội khách pressing nhịp nhàng, giữ bóng và phát động phản công ấn tượng với sự biến hóa trong những pha đan bóng. 

Bởi vậy, CLB Nam Định đã bị trừng phạt ở phút 68. Leo Artur có đường chuyền xé toang hàng thủ chủ nhà để Quang Hải băng xuống đối mặt. Thủ môn Nguyên Mạnh băng ra truy cản Quang Hải, nhưng Alan Grafite đã kịp tiếp ứng với cú đá vào khung thành bỏ trống để nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 72, CLB CAHN lại có cơ hội ghi bàn. Đình Bắc chọc khe cho Alan Grafite đối mặt, nhưng lần này, pha dứt điểm chân trái của cầu thủ xuất sắc nhất V-League mùa trước đã bị thủ môn Nguyên Mạnh bắt bài cản phá. 

Những phút cuối trận chứng kiến nhiều cơ hội, nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Đánh bại Nam Định 2-0, CLB CAHN có 13 điểm sau 5 trận, tạm thời đứng nhì bảng. CLB Nam Định rớt xuống hạng 7 với 7 điểm sau 6 trận. Áp lực đang dồn lên vai thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. 

