Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Đại chiến đua vô địch lẫn trụ hạng, sẽ có HLV ‘bay’ ghế!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
29/09/2025 17:59 GMT+7

Vòng 6 sẽ chứng kiến những trận đại chiến gay cấn của các đối thủ trực tiếp nằm ở 2 đầu bảng xếp hạng, có thể quyết định chiếc ghế của vài HLV đang ngồi trên lửa.

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Đại chiến đua vô địch lẫn trụ hạng, sẽ có HLV ‘bay’ ghế! - Ảnh 1.

Thể Công Viettel đang mạnh mẽ áp sát nhóm 3 đội đầu bảng

ảnh: Minh Tú

Ninh Bình FC - Thể Công Viettel "so găng", V-League quá cuốn hút

Sau 2 trận đấu sớm diễn ra vào ngày 13.9 (CLB CAHN thắng CLB Hải Phòng 2-1, CLB CA TP.HCM hòa CLB Nam Định 0-0), vòng 6 LPBank V-League 2025 - 2026 sẽ tiếp diễn với 5 cặp đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3.10.

Trong đó, nổi bật nhất sẽ là màn so tài giữa 2 ứng cử viên vô địch đang xếp trong nhóm đầu, khi đội xếp nhất Ninh Bình FC (13 điểm) sẽ tiếp đón kẻ thách thức Thể Công Viettel (hạng 4, 11 điểm) trên sân nhà Ninh Bình Arena.

Đây có thể xem là cuộc chiến giữa 2 phong cách cầm quân khác biệt, có phần đối lập nhau giữa 2 nhà cầm quân ngoại, khi Ninh Bình FC của HLV Gerard Albadalejo (Tây Ban Nha) sở hữu hàng công mạnh nhất V-League với 14 bàn sau 5 trận trong khi Thể Công Viettel của HLV Velizar Popov (Bulgaria) đang phòng ngự rắn chắc nhất với chỉ 2 bàn thua.

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Đại chiến đua vô địch lẫn trụ hạng, sẽ có HLV ‘bay’ ghế! - Ảnh 2.

HLV Popov sẽ lấy trọn 3 điểm...

ảnh: Minh Tú

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Đại chiến đua vô địch lẫn trụ hạng, sẽ có HLV ‘bay’ ghế! - Ảnh 3.

... hay ông Gerard Albadalejo giữ vững ngôi đầu?

ảnh: Ninh Bình FC

Ở vòng 5, mạch toàn thắng của Ninh Bình FC đã bị ngắt đoạn sau khi bị đối thủ rất khó chịu Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm cầm hòa với tỷ số 2-2. Nhưng rất có thể đó sẽ càng là động lực để Hoàng Đức và đồng đội thêm quyết tâm để lấy trọn 3 điểm trên sân nhà lúc 18 giờ ngày 2.10.

Bên kia chiến tuyến, việc đánh bại đối thủ Hà Tĩnh giúp Thể Công Viettel kéo dài chuỗi 5 trận bất bại, ghi 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 4 trận gần nhất. Chậm mà chắc, Khuất Văn Khang và đồng đội đang từng bước hiện rõ hơn cách nhập cuộc bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ.

Sóng ở đáy sông

Trận đấu mở màn loạt trận vòng 6 lần này sẽ là cuộc chạm trán nhiều cảm xúc giữa những người "một nhà", lúc 18 giờ trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng sẽ tiếp đón CLB Hà Nội có chung nhà tài trợ.

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Đại chiến đua vô địch lẫn trụ hạng, sẽ có HLV ‘bay’ ghế! - Ảnh 4.

Hai Long và CLB Hà Nội sẽ có trận thắng thứ 2 liên tiếp?

ảnh: Minh Tú

Ở vòng đấu trước, cả CLB Đà Nẵng và CLB Hà Nội đều đã nhận niềm vui với chiến thắng đầu tiên ở V-League 2025 - 2026, giúp xoa dịu rất nhiều áp lực trước đó, đem lại hy vọng cuộc chạm trán sẽ có chất lượng chuyên môn cao.

Cũng ở vòng 6 này, sân Thanh Hóa sẽ chứng kiến cuộc chạm trán giữa những người cùng khổ khi đội chót bảng Thanh Hóa (2 điểm) sẽ tiếp đón Becamex TP.HCM (3 điểm) đang xếp hạng 12/14.

Việc tiếp đón đối thủ với HLV Nguyễn Anh Đức như đang "ngồi trên lửa" sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận sẽ là cơ hội quý như vàng để thầy trò HLV Choi Won-kwon tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới.

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Đại chiến đua vô địch lẫn trụ hạng, sẽ có HLV ‘bay’ ghế! - Ảnh 5.

HLV Huy Hoàng trở lại vai trò "thuyền trưởng" SLNA

ảnh: Minh Tú

Rất có thể đây cũng sẽ là cuộc chạm trán quyết định sự chuyển động của lò xay HLV đang bắt đầu nóng dần lên với 2 nhà cầm quân nội và ngoại đã mất việc chỉ sau 5 vòng đấu đầu tiên.

Vào ngày 3.10 sẽ có cặp đấu cũng rất hoàn cảnh khác khi HAGL (hạng 13/14, 2 điểm) trên sân nhà Pleiku Arena sẽ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước đội khách SLNA (hạng 11/14, 4 điểm) vừa chia tay HLV trưởng Phan Như Thuật.

Đây sẽ là trận đấu HLV Nguyễn Huy Hoàng đánh dấu sự trở lại với V-League. Hy vọng rằng sự xuất hiện của cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam sẽ giúp các chàng trai trẻ xứ Nghệ thổi bùng được ngọn lửa chiến đấu, hòng sớm tạo ra khoảng cách an toàn với khu vực đáy bảng đầy hiểm nguy.

