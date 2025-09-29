Lộ diện nhân vật ngồi ghế nóng SLNA thay HLV Phan Như Thuật từ chức: Không xa lạ!

Huyền thoại SLNA tái xuất

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, HLV Phan Như Thuật đã quyết định từ chức vào ngày 28.9, một ngày sau trận thua ngược đáng tiếc của SLNA trước đội Công an TP.HCM ở vòng 5 V-League 2025-2026. Theo thông tin mới nhất mà Báo Thanh Niên tìm hiểu, SLNA đã chọn xong thuyền trưởng mới. Đó là HLV Nguyễn Huy Hoàng, người dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ trong giai đoạn 2021-2023. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ sớm làm việc để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

HLV Nguyễn Huy Hoàng là huyền thoại của bóng đá xứ Nghệ ẢNH: SLNA

Một điều thú vị là HLV Nguyễn Huy Hoàng từng là người tiền nhiệm của HLV Phan Như Thuật. Tháng 6.2023, HLV Nguyễn Huy Hoàng từ chức, SLNA đưa HLV Phan Như Thuật lên thay. Giờ đây, HLV Nguyễn Huy Hoàng trở thành người kế nhiệm của HLV Phan Như Thuật.

Mùa này, SLNA vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ chỉ mới có 4 điểm sau 5 vòng đấu, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của đội bóng này vẫn chỉ là trụ hạng.