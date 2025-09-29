Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bóng đá Malaysia bê bối: CLB Nam Định hưởng lợi, sáng cửa tiến xa ở Đông Nam Á

Hồng Nam
Hồng Nam
29/09/2025 11:46 GMT+7

Bê bối giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vô tình trao cho CLB Nam Định lợi thế lớn ở sân chơi ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á).

3 cầu thủ Malaysia của Johor Darul Ta'zim có nguy cơ bị treo giò 1 năm

Như Báo Thanh Niên đưa tin, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố án phạt nặng dành cho đội tuyển Malaysia, với hành vi giả mạo giấy tờ, tung ra các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu ở các trận gặp Việt Nam (7 cầu thủ) và Nepal (1 cầu thủ) tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định sẽ chờ đợi đầy đủ giấy tờ, hồ sơ thông tin của FIFA về bản án để tiến hành kháng cáo. Nhiều khả năng, FAM kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA. Nếu không thành công, FAM có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS).

Bóng đá Malaysia bê bối: CLB Nam Định hưởng lợi, sáng cửa tiến xa ở Đông Nam Á- Ảnh 1.

CLB Nam Định hưởng lợi nếu 3 cầu thủ của Johor Darul Ta'zim bị treo giò

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Trong trường hợp FAM kháng cáo bất thành, bên cạnh nguy cơ đội tuyển Malaysia bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3, cả 7 cầu thủ thuộc diện gian lận sẽ bị treo giò 12 tháng khỏi các hoạt động bóng đá, giống như án phạt của FIFA. 

7 cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Trong số này, có 3 gương mặt đang khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim, đó là João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazábal Iraurgui. 

Như vậy, Johor Darul Ta'zim rất có khả năng mất 3 cầu thủ tại ASEAN Club Championship. Đây là đòn giáng mạnh với đại diện Malaysia, bởi đây đều là những nhân tố quan trọng, được đăng ký đá giải theo dạng nội binh (do mang quốc tịch Malaysia). Ngoài ra, một số gương mặt gốc Philippines của Johor Darul Ta'zim cũng đang bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch giấy tờ, khi bê bối giả mạo ở đội tuyển Malaysia bị phanh phui. 

CLB Nam Định đấu Johor Darul Ta'zim khi nào? 

Không có những nhân tố quan trọng, Johor Darul Ta'zim có nguy cơ suy yếu. Đội bóng Malaysia nằm cùng bảng CLB Nam Định tại ASEAN Club Championship. Đồng nghĩa, đại diện Việt Nam sẽ có thêm đôi chút ưu thế khi đối đầu Johor Darul Ta'zim tại sân chơi Đông Nam Á. 

CLB Nam Định sẽ gặp Johor Darul Ta'zim ở lượt cuối, diễn ra vào ngày 5.2.2026. Đây là khoảng thời gian án phạt đã bắt đầu có hiệu lực, tất nhiên, trong trường hợp Malaysia kháng cáo thất bại. 

Johor Darul Ta'zim là đội bóng giàu truyền thống nhất Malaysia với 11 chức vô địch giải Malaysia Super League. Đáng nói, đó là... 11 chức vô địch liên tục từ năm 2014 đến nay. Đội bóng này được định giá 13,85 triệu euro, nhiều gần gấp rưỡi CLB Nam Định.

Tại ASEAN Club Championship, Johor Darul Ta'zim mới đá 1 trận (đánh bại Lion City Sailors của Singapore với tỷ số 3-1). Trong khi đó, Nam Định cũng mới chơi 1 trân, vượt qua Svay Rieng của Campuchia với tỷ số 2-1. 

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia CLB Nam Định JDT ASEAN Club Championship
